Vaisala

Lehdistötiedote

20.5.2024

Vaisala valittu 18 säätutkan toimittajaksi Espanjan ilmatieteen laitokselle

Uudet tutkat parantavat säädatan tarkkuutta Espanjassa ja vahvistavat kykyä ennustaa sään ääri-ilmiöitä, kuten voimakkaita myrskyjä, Etelä-Euroopassa. Hankkeen arvo on noin 25 miljoonaa euroa, mikä on Vaisalan historian suurin yksittäinen tilaus.

Vaisala on voittanut Espanjan ympäristöministeriön (MITECO) tarjouskilpailun uuden sukupolven kaksoispolarisaatio-C-kaistan -tutkajärjestelmän toimittamisesta maan ilmatieteen laitokselle (AEMET). Sopimus allekirjoitetaan valitusajan päätyttyä, ja hankkeen arvo on noin 25 miljoonaa euroa. Tilaus tullaan kirjaamaan Vaisalan saatuihin tilauksiin sopimuksen vahvistuttua. Kyseessä on Vaisalan historian suurin yksittäinen tilaus.

Sopimus kattaa 18 kaksoispolarisaatio-C-kaistan säätutkaa (WRM200), jotka toimitetaan vuoden 2026 loppuun mennessä. Tutkajärjestelmän toimittamisen lisäksi sopimukseen sisältyy ylläpito- ja huoltosopimus vuosille 2024–2026. Sopimusta täydentää optio kahden täysin uudenlaista puolijohdelähetinteknologiaa hyödyntävän WRS300-säätutkan toimittamisesta ensimmäisenä Euroopassa. Nämä tarjoavat aiempaa parempaa suorituskykyä ja toimintavarmuutta pienemmillä elinkaarikustannuksilla.

“Pitkäaikainen yhteistyömme Espanjan ilmatieteen laitoksen kanssa tulee saamaan jatkoa uusien säätutkien myötä. Espanjan ilmatieteen laitoksen nykyisessä säätutkaverkostossa on jo Vaisalan aikaisemman sukupolven signaaliprosessorit ja IRIS™-säätutkaohjelmisto, jotka tässä yhteydessä päivitetään. Uudet tutkat liitetään Euroopan laajuiseen OPERA-säätutkaverkkoon parantamaan sääennusteiden laatua Espanjaa laajemminkin. Uudet säätutkat tarjoavat tarkkaa ja luotettavaa dataa auttaen meitä varautumaan sään ääri-ilmiöihin nykyistä paremmin. Tämän merkittävän tarjouskilpailun voitto on osoitus Vaisalan säätutkien suorituskyvystä”, kertoo Jarkko Sairanen, Vaisalan Sää- ja ympäristöliiketoiminnan johtaja.

Kaksoispolarisaatiotutkat havaitsevat tarkasti sateiden eri olomuodot ja voimakkuudet sekä pystyvät poistamaan aineistosta ei-meteorologisen datan, kuten hyönteiset. Vaisalan mittausratkaisut ja säädata auttavat ilmastonmuutoksen ymmärtämisessä ja hillitsemisessä sekä sen seurauksiin sopeutumisessa. Keskiössä ovat ihmisten turvallisuus ja omaisuuden suojaaminen sekä toimintojen tehokkuus hyödyntäen luotettavia mittauksia ja päätöksenteon tukijärjestelmiä kaikissa sääolosuhteissa. Vaisala on globaali markkinajohtaja säähavaintolaitteissa.







Lisätietoja medialle

Niina Ala-Luopa, Head of Communications, Vaisala

Puh. 0400 728957

niina.ala-luopa@vaisala.com

Vaisala

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita lähes 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on yli 2 300 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.

www.vaisala.fi

Liite