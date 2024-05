Prime Office 1.kvartal 2024

Aarhus, den 23. maj 2024.

Fondsbørsmeddelelse nr. 202/2024

Delårsrapport for 1. kvartal 2024

(Periode 1. januar – 31. marts 2024

Resume for 1. kvartal 2024

Selskabets bestyrelse har i dag godkendt delårsregnskab for 1. kvartal 2024, der er ikke foretaget revision af selskabets revisor.

Økonomiske overskrifter

Selskabets samlede lejeindtægter er steget med 1,1% i forhold til 1. kvartal 2023, der udviste en stigning fra året før på 7,1%.

Selskabets primær drift udgør 27,0 mio. DKK for de første 3 måneder, og er påvirket af en række éngangsomkostninger ved salg af ejendomme 2,5 mio. DKK, ny valuar og vurdering af alle boligejendomme 1,3 mio. DKK, advokat-og revisorregning for gennemgang af direktørkontrakt, merhonorar til EY for revision og til Deloitte for skatteassistance.

Omsætningen andrager 50,4 mio. DKK pr. 31.3.2024 mod 49,8 mio. DKK pr. 31.03.2023.

Resultat af primær drift udgør 27,0 mio. DKK pr. 31.3.2024 mod 31,5 mio. DKK pr. 31.03.2023.

Resultat før skat og værdireguleringer udgør 16,6 mio. pr. 31.3.2024 mod 23,4 mio. DKK

pr. 31.03.2023.

Selskabets investeringsejendomme er værdireguleret med 0 mio. i 1. kvartal 2024 mod 37,3 mio. DKK pr. 31.3.2023.

Overskud efter værdiregulering og før skat andrager 16,6 mio. pr. 31.3.2024 mod 60,7 mio. DKK pr. 31.3.2023.

Koncernens egenkapital udgør 2.005,0 mio. DKK pr. 31.3.2024 mod 1996,4 mio. DKK pr. 31.03. 2023.

Selskabets soliditet udgør 47,65% pr. 31.3.2024 mod 51,97% pr. 31.03.2023.

Selskabets LTV pr. 31.03.2024 er på 51,07% mod 42,27% pr. 31.3.2023.

Selskabets nøgletal er ændret som følge af låneoptagelse på 240 mio. DKK i forbindelse med køb af grunde fra Aarhus Kommune.

Væsentlige begivenheder i perioden

I 1. kvartal 2024 har selskabet via to nyetablerede 100% ejede datterselskaber overtaget to byggefelter fra Aarhus Kommune efter, at en naboklage over lokalplan blev afvist af Planankenævnet, der straks blev genklaget over ufyldestgørende svar. Denne klage er afvist af Planankenævnet den 2.5.2024.

Der er modtaget byggetilladelse til projektet i februar 2024.

Byggeriet forventes tidligst igangsat i 2.-3. kvartal 2024.

Forventninger til 2024

Selskabet forventer uændret en omsætning på 195-210 mio. DKK i 2024. Et resultat af primær drift på 95-125 mio. DKK og et resultat før værdireguleringer og skat på 75 -100 mio. DKK.

Usikkerheden er fortsat stor på de finansielle markeder, som følge af krigen i Ukraine og øvrige geopolitiske spændinger. Herudover påvirkningerne af råvare- og energimarkeder, hvilket kan påvirke øvrige makroøkonomiske og rentemæssige forhold.

Udviklingen i Prime Office A/S i perioden 1. januar 2024 til 31. marts 2024

Udvikling i % 1Q 2023 RESULTATOPGØRELSE 1Q 2024 1Q 2023 1Q 2024 Beløb i 1.000 DKK Omsætning 50.420 49.851 1,1% Driftsomkostninger -14.801 -14.454 2,4% Bruttoresultat 35.619 35.397 0,6% Bruttomargin 70,6% 71,0% Salgs-og adm.omkostninger -8.580 -3.836 123,7% Resultat af primær drift 27.039 31.562 -14,3% (overskudsgrad primær drift) 53,6% 63,3% Finansielle poster netto -10.280 -8.157 Resultat før skat 16.759 23.405 -28,4% Værdireguleringer af investeringsejendomme -119 37.347 Overskud før skat 16.640 60.752 Andre nøgletal Aktiver i alt 4.207.637 3.841.228 Egenkapital 2.005.085 1.996.421 Likvide midler 121.936 179.543 Soliditet 47,65% 51,97% LTV (realkredit /vurdering) 51,07% 42,27%

Bestyrelsen for Prime Office A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for 1. kvartal 2024.

Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

For yderlige oplysninger

Mogens Vinther Møller

Administrerende direktør

Tlf. + 45 87 33 89 89

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i ejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der består af fire segmenter

bolig-kontor og erhvervsejendomme med hovedvægt i større nordtyske byer, og et boligprojekt i Aarhus.

Vedhæftet fil