AB „Grigeo“ 2024 metų 3 mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos

AB „Grigeo“ (šiuo metu oficialus pavadinimas keičiamas į AB „Grigeo Group“) įmonių grupė (toliau – Grupė), kurią sudaro AB „Grigeo“, UAB „Grigeo Packaging“, UAB „Grigeo Baltwood“, AB „Grigeo Klaipėda“, AT „Mena Pak“, UAB „Grigeo Recycling“, SIA „Grigeo Recycling“, UAB „Grigeo Paper Packaging“, UAB „Grigeo Tissue“, UAB „Grigeo Hygiene“, Niedomickie Zakłady Papiernicze sp. z o.o bei Energia Cieplna Niedomice sp. z o.o per 2024 m. 3 mėnesius pasiekė 48,7 mln. eurų konsoliduotą pardavimo apyvartą, tai yra 5,4 mln. eurų mažiau nei per 2023 m. atitinkamą laikotarpį.

Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė uždirbo 5,2 mln. eurų pelno prieš apmokestinimą, tai yra 4,4 mln. eurų mažiau nei per tą patį 2023 m. laikotarpį.

Grupės EBITDA rodiklis – pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, palyginti su 2023 m. 3 mėnesiais sumažėjo 4,6 mln. eurų ir siekė 7,4 mln. eurų.

Šioje lentelėje pateikiame visų šiame pranešime minimų 3 mėnesių rezultatų suvestinę:

Rodiklis, mln. eurų 2024 m. 2023 m. Pokytis Pardavimo apyvarta 48,7 54,1 (10%) EBITDA* 7,4 12,0 (39%) Pelnas prieš mokesčius (EBT) 5,2 9,7 (46%)

*Apskaičiavimas pateiktas pridedamų ataskaitų 18 pastaboje

Detalesnė šių pokyčių informacija pateikiama AB „Grigeo“ 2024 m. 3 mėnesių tarpiniame vadovybės pranešime ir neaudituotose tarpinėse konsoliduotose finansinėse ataskaitose (žr. priedus).

Tomas Jozonis

Grupės vadovas

+370 5 243 58 01

