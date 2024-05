L’APCIQ annonce l’élection de Serge Brousseau et de Marie-Claude Génie à la présidence et vice-présidence de son conseil d’administration

L’ÎLE-DES-SŒURS, Québec, 24 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est heureuse d’annoncer l’élection de Serge Brousseau et de Marie-Claude Génie aux postes de président et de vice-présidente du conseil d’administration.







Serge Brousseau est propriétaire fondateur de l’agence RE/MAX du Cartier, qui compte aujourd’hui six succursales et plus de 350 courtiers. Il possède une vaste expérience alors qu’il travaille dans le domaine de l’immobilier depuis 1986.

Reconnu pour son enthousiasme et sa passion pour la profession, il a siégé au conseil d’administration de la Chambre immobilière du Grand Montréal à la fin des années 80 et a occupé la présidence en 1997. Il a également été président du conseil d’administration de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec et de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) pendant plus de 12 ans.

« En tant que président du conseil d’administration de l’APCIQ, j’ai identifié trois priorités pour notre organisation : valoriser la compétence, l’éthique, la collaboration et le savoir-faire; travailler de concert avec les acteurs et décideurs de l’industrie; et finalement, mettre l’APCIQ au centre des principaux enjeux qui touchent le courtage et le marché immobilier », déclare M. Brousseau.

Marie-Claude Génie est courtière immobilière depuis plus de 14 ans, en plus d’agir comme formatrice. Elle possède une solide connaissance de notre industrie puisqu’elle a déjà siégé pendant trois ans comme administratrice au conseil d’administration de la CIGM.

À propos de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 14 000 courtiers immobiliers et agences immobilières. Elle est responsable de promouvoir le courtage immobilier au Québec, en tenant compte des enjeux auxquels est exposée la profession et des diverses réalités professionnelles et régionales de ses membres.

Renseignements :

Ariane Boulé

Morin Relations Publiques

media@apciq.ca

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/833e9e78-beba-4c4f-b450-38fdb42d445a/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/61ade6ec-1d6a-46e3-a218-db0a30abe324/fr