Genetec étend sa présence mondiale avec de nouveaux centres de R&D et Centres d’expérience, venant soutenir sa croissance rapide

MONTRÉAL, 29 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, annonce aujourd’hui l’ouverture de plusieurs nouveaux centres de R&D (Recherche & Développement) et Centres d’expérience, ainsi que l’expansion de ses bureaux dans le monde.

De nouveaux centres de R&D

Soulignant son engagement envers l’innovation, Genetec étend sa présence mondiale avec l'établissement et l’expansion de nouveaux centres de recherche et développement à des emplacements stratégiques dans le monde entier. Situés à Vienne (Autriche), Cracovie (Pologne) et Orléans (France), ces centres de R&D viennent compléter le campus existant de la société à Montréal et ses autres centres de R&D à Québec et Sherbrooke (Canada), Paris (France) et Bruges (Belgique).

« Ces nouveaux bureaux servent de pôles d’innovation ; ils favorisent la collaboration entre nos développeurs qui mettent au point la technologie avant-gardiste qui fait la renommée de Genetec. Nos nouveaux centres de R&D soutiennent les initiatives existantes et les nouvelles capacités telles que l'automatisation intelligente », déclare Christian Morin, vice-président de l’ingénierie produits chez Genetec Inc. « Il n'est pas surprenant que, pour répondre à la demande croissante d'innovations de Genetec, nous ayons fait croître notre équipe de R&D de 50 % au cours des cinq dernières années. »

De nouveaux Centres d’expérience et l'agrandissement des bureaux

Genetec a également ouvert récemment trois nouveaux Centres d’expérience à la pointe de la technologie à Washington D.C. (États-Unis), Sydney (Australie) et Dubaï (Émirats arabes unis), en plus de ses Centres d’expérience phares existants à Montréal (Canada), Paris (France), Londres (Royaume-Uni), Singapour et Mexico (Mexique). Genetec continue également d'agrandir le campus de son siège social à Montréal et ses bureaux à Londres, Paris, Vienne et São Paulo (Brésil).

« En lançant de nouveaux Centres d’expérience et de nouveaux bureaux dans ces endroits stratégiques, nous ne nous contentons pas d’étendre notre présence dans le monde ; nous nous adaptons pour répondre à la demande croissante des solutions Genetec dans le monde entier. Notre objectif est d'offrir aux clients, aux partenaires distributeurs et aux prospects, une expérience pratique de notre technologie innovante, ainsi qu'une expérience de marque inoubliable », déclare Michel Chalouhi, vice-président des ventes mondiales, Genetec Inc.

Depuis 2020, l’entreprise a augmenté ses effectifs de 52 % et compte actuellement plus de 2 100 employés répartis dans 20 bureaux sur quatre continents. Dans le cadre de ses efforts continus pour répondre à sa croissance organique, l’entreprise recrute actuellement pour pourvoir plus de 80 nouveaux postes, dont plus de 30 en recherche et développement, dans les régions Amériques, Europe, Moyen-Orient et Asie-Pacifique.

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique internationale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Sa large gamme de solutions permet aux entreprises, aux gouvernements et aux communautés du monde entier de sécuriser les personnes et les biens, d’améliorer l’efficacité opérationnelle, tout en garantissant le respect de la vie privée.

Les solutions de Genetec sont basées sur une architecture ouverte, et placent la cybersécurité au cœur de leur développement. Elles peuvent être déployées sur site, dans le cloud ou le cloud hybride. Les produits phares de la société, Genetec Security Center et Genetec Security Center SaaS, unifient les principales fonctions de la sécurité physique, telles que le contrôle d'accès, la vidéosurveillance, la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (RAPI), la détection des intrusions, les communications et l’analyse.

Genetec, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, commercialise ses solutions au travers d’un vaste réseau de partenaires distributeurs et de consultants certifiés dans plus de 159 pays.

