Delårsrapport for 1. januar - 31. marts 2024 for FirstFarms A/S

Tilfredsstillende start på 2024

FirstFarms har fået en tilfredsstillende start på året. En række væsentlige begivenheder får positiv betydning for koncernen fremadrettet.

FirstFarms har i regnskabsperioden Q1-2024 realiseret:

· En omsætning på 104 mDKK (2023: 109 mDKK)

· Et EBITDA på 36 mDKK (2023: 33 mDKK)

· Et EBIT på 22 mDKK (2023: 22 mDKK)

· Et resultat før skat på 14 mDKK (2023: 20 mDKK)

EBITDA er forbedret med 3,0 mDKK sammenlignet med samme periode sidste år.

Faldet i omsætning skyldes lavere salg af tidligere års afgrøder i forhold til Q1 2023. Det lavere resultat før skat i forhold til samme periode sidste år, skyldes primært et højere renteniveau men også gennemførte investeringer i 2023

Administrerende direktør i FirstFarms, Anders H. Nørgaard, er tilfreds med Q1-resultatet:

”Vores animalske produktion er kommet godt fra start, og vi har løftet omsætningen på grise og mælk med samlet 9 mDKK i forhold til samme periode sidste år.

”De lave afgrødepriser er fortsat ind i 2024. Det betyder for os billigt foder, men potentielt lavere salgspriser for den nye høst. En forudsætning for et godt resultat i afgrødeproduktionen er, at den høje effektivitet i marken fortsætter, og vi får gode vækstbetingelser.

Vi skal være ”best in class”, og evne at udnytte den produktionskapacitet vi har effektivt og ansvarligt. Det gælder for alle vores driftsgrene. Samtidig skal vi fortsætte det daglige arbejde med at udvikle og implementere bæredygtige tiltag overalt i koncernen.”

2024 har indtil videre været kendetegnet ved en række særlige tiltag og begivenheder, der får stor betydning for FirstFarms i år og kommende år. Blandt andet:

FirstFarms får nu udbytte af investeringen i to nye griseproduktioner i Ungarn.

FirstFarms får nu udbytte af investeringen i to nye griseproduktioner i Ungarn.

Det vil afspejles i driftsindtjeningen. Der er potentiale for et godt år i griseproduktionen, da FirstFarms forventer, at grisepriserne holder et godt niveau i hele 2024.





Hollandske Interfood, skal sælge og distribuere FirstFarms' mælkeprodukter til en række førende fødevareproducenter. Partnerskabet vil føre til en reduktion af kulstofemissioner, da transportmængden minimeres som følge af at vandet udskilles fra mælken. Det udskilte vand genbruges i FirstFarms' produktion.





FirstFarms’ vandingsanlæg, der dækker 1.400 hektar af koncernens areal

i Rumænien, blev færdigbygget og er klar til brug. Det vil påvirke høstudbyttet og kvaliteten positivt.







FirstFarms sikrede sig en stor kapitaltilførsel på 186 mDKK fra Heartland-koncernen.

Pengene er øremærket til koncernens udvikling og vækst. Lise Kaae, administrerende direktør i Heartland, blev på generalforsamlingen den 16. april 2024 valgt ind i FirstFarms’ bestyrelse.

”Den fornuftige start på 2024 i driften i kombination med rækken af markante begivenheder af stor betydning, varsler et godt år i FirstFarms,” siger Anders H. Nørgaard.

FirstFarms forventer at levere et 2024-resultat, der er bedre end i 2023 og fastholder de udmeldte forventninger for året om et EBITDA i intervallet 110 - 140 mDKK og et EBIT på 50 - 80 mDKK.

FirstFarms har som langsigtet mål at øge koncernens årlige omsætning til 750 mDKK og EBITDA til mindst 240 mDKK i 2028.

Med venlig hilsen

FirstFarms A/S

For yderligere information:

Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon +45 75 86 87 87.



Om FirstFarms:

FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

