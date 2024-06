La Journée des Films thaïlandais à Paris captive le public parisien avec une première prestigieuse

PARIS, 01 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Journée des Films thaïlandais à Paris qui s’est tenue le 27 mai 2024 au prestigieux cinéma Publicis, sur les Champs-Élysées, a connu un succès retentissant. L’événement, organisé par le Bureau de la promotion du commerce international (« DITP ») et le ministère thaïlandais du Commerce, a été l’un des temps forts du festival de la Journée des Films thaïlandais à Paris, plongeant cinéphiles parisiens et célébrités dans le monde vibrant du cinéma thaïlandais.



L’après-midi a accueilli une programmation captivante de trois films, chacun mettant en valeur les diverses forces narratives de la florissante industrie cinématographique thaïlandaise. « 5th Round », un drame sur la boxe Muay Thai, a captivé le public avec son portrait brut de la résilience et de l’espoir. « Love You to Debt » a charmé les spectateurs avec son histoire d’amour réconfortante malgré les difficultés financières. La soirée s’est achevée par la première de gala de « Undertaker », un film d’horreur comique se déroulant dans l’univers de Thibaan, réalisé par le célèbre Thiti Srinual.

Son Excellence, Monsieur Sarun Charoensuwan, ambassadeur de Thaïlande en France, a chaleureusement accueilli les invités. Lors de son allocution, il a souligné les liens étroits qui unissent la Thaïlande et la France, en mettant en avant l’importance du soft power à travers le septième art. Le discours de l’ambassadeur a donné un ton positif à l’événement, encourageant la collaboration et assurant le public du soutien du gouvernement à la promotion du soft power.

L’événement a connu une affluence phénoménale et a attiré non seulement des cinéphiles parisiens passionnés, mais aussi un éventail éblouissant de célébrités. Parmi eux, on pouvait croiser dans l’assistance August Vachiravit, Paweensuda Drouin et Amanda Obdam. Leur présence a amplifié l’enthousiasme et le prestige de la Journée des Films thaïlandais à Paris.

« Le succès retentissant de la Journée des Films thaïlandais à Paris témoigne de la popularité grandissante du cinéma thaïlandais et de sa capacité à toucher un public mondial », a déclaré M. Warawut Somwangprasert, ministre des Affaires commerciales, en poste au bureau des affaires commerciales à l’ambassade royale de Thaïlande à Paris. « Nous sommes ravis d’avoir encouragé les échanges culturels entre la Thaïlande et la France grâce à cet événement. »

Cet événement remarquable sert de tremplin à la poursuite des échanges culturels entre la Thaïlande et la France. Les histoires inspirantes et les images captivantes présentées sur le grand écran ont, sans aucun doute, laissé une impression durable sur le public parisien lui donnant envie d’explorer les vastes trésors du cinéma thaïlandais.

