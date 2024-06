Biognosys, ASMS 2024에서 비편향 심층 플라즈마 프로테오믹스를 위한 획기적 P2 플라즈마 농축 기술 출시

독자적 P2 플라즈마 농축 방법은 새로운 싱글 웰, 싱글 입자 유형의 농축 방법을 활용하여 비편향 심층 질량 분석 기반 플라즈마 프로테오믹스를 위한 시장 선도적인 성능을 구현

P2를 통해 대규모 코호트 바이오마커나 신약 발굴 연구, 임상, 역학 또는 집단 프로테오믹스 연구에 필요한 뛰어난 정량과 높은 처리량 제공이 가능

P2 플라즈마 농축은 Biognosys의 TrueDiscovery® 플랫폼을 통해 CRO 서비스로 제공되거나 라이선싱을 통해 고성능 질량 분석 최종 사용자를 대상으로 인하우스 방식으로도 사용 가능

비편향 심층 질량 분석 프로테오믹스 워크플로와 표적화된 Alamar NULISA 친화성 기반 초고감도 프로테오믹스 패널을 추가로 결합하는 옵션으로, 인간 플라즈마 프로테옴에 대한 가장 정량적이고 완전한 접근이 가능해져

취리히, 스위스 & 뉴턴, 메사추세츠, June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 생명과학 연구 및 신약 개발을 위한 차세대 프로테오믹스 서비스, 소프트웨어 및 키트 분야의 선도 기업인 Biognosys가 시장 선도적 성능과 합리적이고 우수한 경제성을 갖춘 싱글 웰, 싱글 입자형 농축을 위한 새로운 독자적 P2 플라즈마 농축 방법을 출시했다고 발표했다. P2 기반 플라즈마 프로테오믹스는 인간 또는 동물 모델 프로테오믹스 연구와 임상 연구에 사용이 가능하다.

이 신종 P2 플라즈마 프로테오믹스 방법은 이전에 발표된 5가지 암 플라즈마 샘플 세트에서 7,000개 단백질의 프로테옴 커버리지를 달성하여 최고의 재현성, 미량 단백질의 전례 없는 농축, Bruker timsTOF® HT 질량분석기의 탁월한 처리량을 입증했다. 이 기술적 특징과 성능 데이터는 6월 3일(월) 캘리포니아 애너하임에서 열리는 American Society of Mass Spectrometry (ASMS) 연례 컨퍼런스에서 Biognosys 의 조찬 세미나 ‘ Biognosys 의 차세대 프로테오믹스 서비스를 통한 신약 발견 및 개발 가속화 (Accelerating Drug Discovery and Development with Biognosys ’ Next-Generation Proteomics Services) ’ 및 6월 5일(수) WP 084 포스터 세션 에서 발표될 예정이다.

Biognosy의 설립자이자 CEO인 Oliver Rinner 박사는 "Biognosy는 독자적인 P2 플라즈마 농축 방법을 통해 기존 방법으로는 달성할 수 없었던 플라즈마 프로테오믹스의 깊이와 처리량을 크게 향상시킬 수 있게 되었다."라고 설명했다. 그는 이어 "가장 중요한 것은 이러한 발전이 정량적 연구에 필수적인 탁월한 재현성과 함께 제공된다는 점이다. 또한 경제성이 뛰어날 뿐 아니라 위발견율(false discovery rate, FDR)을 1% 미만으로 유지하여 고가의 복잡한 친화도 기반 방법들과는 비교할 수 없다. 이제 옵션 라이선스 모델을 통해 고급 프로테오믹스 질량 분석 최종 사용자가 인하우스 사용이 가능한 최첨단 방법과 소프트웨어를 이용할 수 있는 새로운 길이 열렸다."라고 강조했다.

Bruker LSMS 사업부 사장인 Rohan Thakur 박사는 "Biognosys의 최첨단 P2 플라즈마 방법은 플라즈마 프로테옴을 엄격하게 프로파일링하여 단백질 발현에 대한 깊은 인사이트를 제공하며, timsTOF HT의 입증된 견고성을 독특하게 활용한다. 이 강력한 조합은 대규모 코호트 연구에 중요한 가치인 우수한 데이터 완성도와 단순성 모두를 제공할 것이다." 라고 말했다.

Biognosys의 P2 플라즈마 프로테오믹스 농축 방법은 플라즈마 내 입자 주변에 형성되는 불안정한 단백질 코로나를 안정화시키는 새로운 버퍼 시스템과 최적화된 표면 화학을 결합한 독점적인 싱글 웰, 싱글 입자 유형의 워크플로를 기반으로 한다. P2는 소프트 코로나 층에서 미량 단백질을 풍부하게 하는 동시에 풍부한 플라즈마 단백질을 효과적으로 제거한다. 이 접근 방식은 처리량과 정량적 재현성에 이점이 있는 싱글 웰 형식으로 작동한다. P2는 친화도 기반의 복잡한 프로테오믹스 시스템에 비해 현저히 낮은 샘플 비용으로 탁월한 깊이와 낮은 위발견률을 모두 제공한다. 또한 P2는 전형적 혼선 문제가 발생할 수밖에 없는 친화도 기반 방법에 비해 더 높은 데이터 품질을 달성한다.

P2 방법은 4D dia-PASEF 방법과 Spectronaut 19로 데이터를 처리하는 Bruker timsTOF® HT 플랫폼의 미처리 플라즈마에 비해 10배의 농축 계수로 역대 최고 수준의 플라즈마 농축을 달성했다. 이 최신 버전의 Spectronaut는 이제 timsTOF 플랫폼 MS/MS 데이터에 맞게 철저히 훈련되었고 최적화되었다. Bruker timsTOF® HT 플랫폼에서 17분의 짧은 LC-그라데이션을 사용하는덕분에 P2 방법은 경제적인 비용으로 깊이 있는 중대형 및 인구 집단의 건강 발견 연구를 위한 새로운 가능성을 열어준다.

P2 플라즈마 농축 방법은 스위스 취리히 슐리렌과 미국 매사추세츠주 뉴턴에 있는 Biognosys 시설에서 TrueDiscovery 비편향 프로테오믹스 플랫폼을 통해 계약 연구 서비스로 제공될 예정이다. timsTOF HT 또는 기타 최고 성능의 질량 분석 플랫폼을 갖춘 시설의 최종 사용자를 위해 이 방법은 이제 인하우스 사용을 위한 라이선스 옵션으로도 제공된다.

이전에 발표된 Biognosys 와 Alamar Biosciences 의 전략적 파트너십 에 따라, Biognosys는 이제 P2 기반 질량 분석 플라즈마 프로테오믹스와 Alamar의 표적화된 중간복잡도의 초고감도 NULISA 프로테오믹스 패널의 선택적 조합도 제공할 예정이다. 이 통합적이고 상호 보완적인 접근 방식은 중추신경계 질환의 염증 연구를 위해 플라즈마에서 사이토카인, 케모카인 및 중요한 질병 단백질 바이오마커와 같은 미량 단백질에 대한 심층적 비편향 DIA-MS 발견 프로테오믹스와 매우 특이적이고 초고감도의 중간 및 고복잡도 Alamar NULISA 분석을 결합하여 플라즈마 프로테옴에 가장 정량적으로 완전하게 접근할 수 있게 해준다.

TrueDiscovery® 소개

Biognosys TrueDiscovery 플랫폼은 전체 신약 개발 파이프라인에 걸쳐 통합 프로테오믹스 솔루션을 제공한다.

TrueDiscovery는 Biognosys가 공동 발명하고 특허를 획득한 고급 데이터 독립 수집(DIA) 기반 단백질 정량화 기술인 Hyper Reaction Monitoring (HRM) 질량 분석법을 기반으로 한다.

TrueDiscovery는 전체 프로테옴을 검색하여 무제한의 프로테오폼 (proteoforms)을 포함하여 가장 관련성이 높은 수천 개의 단백질을 정량화할 수 있는 유일한 플랫폼이다. 이 플랫폼은 탁월한 특이성으로 조직 및 생체유체 프로테옴의 대규모 비편향 프로파일링을 가능하게 한다. 생성된 데이터는 재현성이 뛰어나며 임상 분석으로 쉽게 이전이 가능하다. 연구는 GCP(Good Clinical Practice) 규정 준수 환경에서 수행된다. 자세한 내용은 truediscovery.bio 에서 참조 가능하다.

Biognosys 소개

바이오노시스는 단백질체(proteome)에 관한 심도 있는 통찰이 더 나은 삶을 위해 과학을 혁신하는 획기적인 발견의 열쇠를 쥐고 있다고 믿는다. TrueDiscovery®, TrueTarget®, TrueSignature® 연구 서비스 플랫폼, 플래그십 소프트웨어 Spectronaut®, PQ500™ 키트 등 다양한 차세대 프로테오믹스 솔루션 포트폴리오를 통해 연구, 신약 개발, 임상 의사 결정에 도움이 되는 프로테옴을 실행 가능하게 만들고 있다. 당사의 솔루션은 모든 생물 종과 샘플 유형에서 단백질 발현, 기능 및 구조에 대한 다차원적 시각을 제공한다. 당사의 고유한 특허 기술은 고해상도 질량 분석법을 활용하여 업계 최고의 정밀도, 깊이, 처리량으로 수천 개의 단백질을 정량화한다. Bruker(나스닥: BRKR)와의 전략적 파트너십을 통해 전 세계에서 프로테오믹스 이용이 가능하다. 자세한 내용은 biognosys.com 에서 확인이 가능하다.

이 보도자료와 관련된 사진자료는 하단의 링크를 통해 확인이 가능합니다.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/54e3490e-7093-4c13-8083-05c27cf968a5

영문 보도자료는 공식적이고 인증된 버전이다. 번역은 이해를 돕기 위해 제공되며, 항상 원본 텍스트와 비교해야 한다. 원본 텍스트만이 법적으로 유효하다.