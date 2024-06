Duck Creek Technologies, 신임 총괄 매니저에 Christian Erickson 임명하며 APAC지역 입지 강화

시드니, June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 손해보험(P&C) 및 일반 보험의 미래를 주도해 나가는 지능형 솔루션 제공 기업 Duck Creek Technologies가 아시아 태평양 (APAC) 지역 총괄 매니저에 Christian Erickson을 임명한다고 발표했다. Erickson은 APAC 지역에서 Duck Creek의 신규 투자 업무를 총괄하고 기존 고객 및 파트너와의 관계 강화에도 노력을 기울일 예정이다.



엔터프라이즈 소프트웨어 및 전문 서비스 분야에서 25년 이상 몸 담으며 괄목할 성과를 쌓아 온 Erickson은 Duck Creek에 풍부한 전문성을 더해줄 것으로 기대된다. 그는 APAC 지역뿐 아니라, 영국, 북미를 포함해 여러 지역을 거치며 다양한 경험을 쌓았다. Erickson은 Duck Creek에 합류하기 전 Versent에 몸 담은 바 있으며 성장 부문 총괄 매니저로 근무하며 호주의 공공 및 민간 부문 주요 기업들과 협력을 통해 클라우드, 디지털, 데이터, 보안 역량 등을 통합하며 뛰어난 비즈니스 성과를 달성했다.

Versent 근무 이전에는 Cognizant에서 은행, 금융 서비스 및 보험(Banking, Financial Services, and Insurance: BFSI) 팀을 이끌었고, Accenture의 금융 서비스 리더십 팀에서 일하기도 했다. 호주와 해외 주요 보험사들 및 금융 기관들과 협력하며 운영 효율성을 강화하고 디지털 전환을 주도했다. Erickson은 Andersen Consulting 과 Ernst & Young에서 경력을 시작했고, 이후 Aon, ING, Tenix, Reinsurance Group of America (RGA) 등의 보험 회사에서 관리 및 리더십 역할을 맡으며 민간부문을 담당했다.

Duck Creek은 최근 아시아태평양 지역에서 급속한 성장세를 구가하고 있다 신규 고객 증가 등 고객 파트너십 기반이 확대된 것은 물론 Duck Creek Reinsurance, Duck Creek Clarity, Duck Creek Payments와 같은 신규 제품 출시로 솔루션 포트폴리오의 완성도도 더욱 높아졌기 때문이다. Erickson은 여러 지역에 걸쳐 소프트웨어 서비스 분야를 담당했으며 그 같은 경험이 Duck Creek에 큰 도움이 될 것으로 예상된다. 각종 리소스와 인력, 기술 투자에 대한 관리는 물론 회사가 신규 고객을 대상으로 원활한 솔루션, 서비스 및 경험을 제공할 역량을 갖추며 기존 고객에 대한 약속도 지속적으로 이행해 나가기 위해 그의 경험이 요긴하게 활용될 것으로 보인다.

Duck Creek의 수익부문 최고 책임자(CRO)인 Rohit Bedi는 "Duck Creek은 성장과 실행 면에서, 손해보험 및 일반 보험 고객들에게 신뢰할 수 있는 브랜드 리더로 점점 더 인정받고 있다. Erickson Christian의 리더십 감각과 고객을 최우선시하는 사고방식, 보험 분야에 대한 깊은 이해는 APAC 지역에 대한 Duck Creek의 투자를 그가 이끌어 가는 것이 적격임을 보여주는 요소다."라고 말했다. 이어 "Duck Cree이 APAC지역에서 지속적으로 성장하며 고객에게 가치를 제공하는 데 있어 Erickson의 리더십이 중요한 역할을 제공하게 될 것”이라고 전망했다.

Erickson도 Duck Creek 합류에 대한 기대감을 표명하면서 "Duck Creek에 합류함으로써 그동안 일반 보험, 손해보험, 재보험, 중개 분야 등에서 쌓은 국제적인 경험을 활용해 APAC 지역 고객과 파트너에게 도움을 줄 수 있어 기쁜 마음이다. 고객서비스와 보험 산업 혁신을 위한 Duck Creek의 헌신은 정말 인상적이다. 유능한 Duck Creek팀과 우리 생태계를 구성하는 파트너들과 함께 일하며 APAC 지역 보험사들이 성공적인 비즈니스 성과를 내도록 도울 수 있어 기대감이 크다."며 소감을 전했다.

Erickson은 맥쿼리 경영대학원(Macquarie Graduate School of Management) 경영학 석사 및 재무 관리 석사 학위(Master of Management, Finance, and Financial Management degree)를 받았으며 호주 시드니에 거주하고 있다.

Duck Creek Technologies 소개

Duck Creek Technologies는 재산 및 손해(P&C), 일반 보험 산업의 미래를 주도할 지능형 솔루션을 공급한다. 당사는 최신 보험 시스템 구축의 기반이 되는 플랫폼으로 업계가 클라우드 기술을 활용해 민첩성을 갖고 지능형 방식으로 상시적 사업 운영이 가능하도록 지원한다. 진정성, 목적성, 투명성을 핵심 가치로 삼는 Duck Creek은 개인과 기업이 가장 필요로 하는 시기, 장소, 방법을 통해 보험을 이용할 수 있어야 한다고 믿는다. 시장을 선도하는 당사의 솔루션은 독립형 또는 전체 제품군으로 제공되며, 모두 Duck Creek OnDemand 를 통해 이용할 수 있다. 자세한 정보는 홈페이지( www.duckcreek.com ) , 소셜 미디어 채널( LinkedIn , X )에서 확인할 수 있다.

언론 연락처:

Carley Bunch

carley.bunch@duckcreek.com