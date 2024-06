Ontex rondt desinvestering af van activiteiten in Pakistan

Aalst, België, 3 juni 2024 – Ontex Group NV [EURONEXT: ONTEX], een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van verzorgingsproducten en -oplossingen, kondigt aan dat het de verkoop van zijn activiteiten in Pakistan aan ASAIA Holding FZ heeft afgerond. De transactie omvat de fabriek en activiteiten van Ontex in Pakistan.

Gustavo Calvo Paz, CEO van Ontex, zei: "Ik ben blij dat we deze desinvestering hebben afgerond, waardoor we onze focus kunnen versterken op onze kernmarkten retail en gezondheidszorg. Ik wil het team in Pakistan bedanken voor hun bijdrage aan ons bedrijf. Ik wens ze het allerbeste bij het schrijven van dit nieuwe hoofdstuk."

Deze desinvestering volgt op de desinvestering van de Mexicaanse activiteiten in februari 2023 en de desinvestering van de Algerijnse activiteiten in april 2024. De overige activiteiten waarvoor Ontex strategische opties nastreeft, zijn Brazilië en Turkije.

Beleggers Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com

Media Maarten Verbanck +32 53 33 36 20 corporate.communications@ontexglobal.com

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van persoonlijke verzorgingsproducten voor retailers en gezondheidszorg, met expertise in babyverzorging, vrouwelijke verzorging en verzorging voor volwassenen. De innovatieve producten van Ontex worden in zo'n 100 landen verdeeld via retailers en zorgverleners. Ontex stelt wereldwijd ongeveer 7.200 mensen tewerk en is aanwezig in 16 landen, met hoofdzetel in Aalst, België. Ontex is genoteerd op Euronext Brussel en maakt deel uit van de Bel Mid®. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, bezoek ontex.com of volg Ontex op LinkedIn , Facebook , Instagram en YouTube .

ONTEX GROUP NV Korte Keppestraat 21 9320 Erembodegem (Aalst) 0550.880.915 RPR Gent – Afdeling Dendermonde, België

