Investornyheder

3. juni 2023

NKT navngiver nyt, markedsledende kabelskib, der kan operere på metanol

NKT har navngivet sit andet kabelskib NKT Eleonora, der betyder skinnende lys. Hun vil øge virksomhedens offshore installationskapacitet, fleksibilitet og være blandt verdens første kabelskibe, der er designet til at operere på metanol, hvilket vil reducere CO2-aftrykket fra skibets aktiviteter.

Markedet for højspændingskabler er vokset markant de seneste år, og udsigterne er fortsat positive drevet af omstillingen til vedvarende energi og den generelle elektrificering. Transmissionskabler bliver større, længere og med stigende fokus på lavere energitab, hvilket sætter nye standarder for kabelproduktion og -installation.

På baggrund af en rekordstor ordrebeholdning og de stærke markedsudsigter offentliggjorde NKT i maj 2023 investeringer i en ny højspændingsfabrik ved siden af den eksisterende i Karlskrona, Sverige, og et nyt markedsledende skib. Skibet er designet af Salt Ship Design, og byggeriet er i gang i samarbejde med det norske værft VARD.

- Vi er glade for at byde NKT Eleonora velkommen til vores flåde. Hun er et vigtigt strategisk aktiv, som forbedrer vores installationskapacitet til at sikre effektiv projektudførelse og imødekomme stigende efterspørgsel fra vores kunder. Beslutningen om at bygge et skib, der er designet til at operere på metanol, er drevet af vores stærke engagement i bæredygtighed og fokus på at understøtte den grønne omstilling med vores kabelløsninger, siger Darren Fennell, EVP og direktør for NKT’s højspændingsforretning i Karlskrona.

Med udgangspunkt i den operationelle erfaring og banebrydende teknologi ombord på NKT Victoria vil NKT Eleonora repræsentere den næste generation med hensyn til design og kapacitet. Udstyret med tre turntables vil hun have en kapacitet på 23.000 tons kabler og en række teknologier, der sikrer præcis og sikker installation og service af søkabler.

Skibet bygges parallelt med, at NKT udvider sin højspændingsfabrik i Karlskrona markant. Begge aktiver forventes at være i drift fra 2027.

NKT Eleonora:

Installationskapacitet : 23.000 tons på 3 turntables

: 23.000 tons på 3 turntables Mål : Længde 176 meter, bredde 32 meter

: Længde 176 meter, bredde 32 meter Tidsplan : Skibet forventes operationelt fra 2027

: Skibet forventes operationelt fra 2027 Brændstof : Kan operere på metanol og HVO/marine dieselolie

: Kan operere på metanol og HVO/marine dieselolie Motorer : Wärtsilä 32 metanolmotorer

: Wärtsilä 32 metanolmotorer Skibsværft : VARD, norsk selskab, der designer og bygger af specialiserede fartøjer

: VARD, norsk selskab, der designer og bygger af specialiserede fartøjer Design: Salt Ship Design

Salt Ship Design Hovedleverandører : ABB (Onboard DC Grid power system og aft Azipod elektrisk propelsystem), Wärtsilä (motorer, front tunnel og azimut thruster),

NOV REMACUT (kabellægningssystem- udstyr og kraner)

: ABB (Onboard DC Grid power system og aft Azipod elektrisk propelsystem), Wärtsilä (motorer, front tunnel og azimut thruster), NOV REMACUT (kabellægningssystem- udstyr og kraner) Navn: NKT Eleonora betyder skinnende lys og er en reference til NKT’s centrale position inden for transmission af vedvarende energi gennem kabelløsninger og til den lyse fremtid, der ligger foran virksomheden drevet af vækstrejsen.

Ulrika Eleonora var desuden en dansk prinsesse med en tysk mor, der blev Sveriges dronning. Hendes stærke nordiske rødder repræsenterer NKT’s nordiske arv og stærke tilstedeværelse i de nordeuropæiske lande.





