Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Other stakeholders

Date 03.06.2024

Share buy-back programme - week 22

The share buy-back programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025. Part I of the programme, for DKK 750 million and a maximum of 1,500,000 shares, is for execution in the period 1 February 2024 - 28 June 2024 and part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 1 July 2024 - 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 511,100 1,185.62 605,969,890 27 May 2024 6,200 1,204.84 7,470,008 28 May 2024 6,300 1,209.29 7,618,527 29 May 2024 6,300 1,211.26 7,630,938 30 May 2024 5,500 1,224.26 6,733,430 31 May 2024 5,500 1,227.94 6,753,670 Total under the share buy-back programme 540,900 1,187.24 642,176,463

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

540,900 shares under the present share buy-back programme(-s) corresponding to 2.0 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 29 1208 XCSE 20240527 9:03:27.373000 5 1208 XCSE 20240527 9:05:33.334000 11 1208 XCSE 20240527 9:05:33.334000 18 1208 XCSE 20240527 9:05:33.334000 11 1208 XCSE 20240527 9:05:33.334000 35 1212 XCSE 20240527 9:13:20.075000 34 1209 XCSE 20240527 9:16:00.609000 36 1208 XCSE 20240527 9:35:17.463000 31 1207 XCSE 20240527 9:58:17.315000 24 1208 XCSE 20240527 10:03:42.218000 18 1207 XCSE 20240527 10:10:34.127000 5 1207 XCSE 20240527 10:10:34.127000 50 1208 XCSE 20240527 10:10:34.127000 1 1208 XCSE 20240527 10:10:34.127000 10 1208 XCSE 20240527 10:14:37.524000 30 1208 XCSE 20240527 10:14:37.524000 7 1208 XCSE 20240527 10:14:37.524000 1 1208 XCSE 20240527 10:14:37.544000 34 1206 XCSE 20240527 10:17:47.132000 25 1205 XCSE 20240527 10:21:40.602000 1 1205 XCSE 20240527 10:21:41.575000 23 1204 XCSE 20240527 10:23:13.152000 2 1206 XCSE 20240527 10:24:56.892000 10 1206 XCSE 20240527 10:24:56.892000 50 1206 XCSE 20240527 10:24:56.892000 34 1207 XCSE 20240527 10:36:55.957000 37 1206 XCSE 20240527 10:36:55.976000 90 1206 XCSE 20240527 10:36:55.997000 37 1205 XCSE 20240527 10:36:58.945000 5 1204 XCSE 20240527 10:44:14.834000 20 1204 XCSE 20240527 10:48:57.156000 5 1204 XCSE 20240527 10:48:57.156000 4 1204 XCSE 20240527 10:48:57.156000 23 1205 XCSE 20240527 11:04:34.759000 7 1204 XCSE 20240527 11:12:09.240000 17 1204 XCSE 20240527 11:26:19.255000 12 1204 XCSE 20240527 11:26:19.255000 7 1204 XCSE 20240527 11:26:19.255000 29 1203 XCSE 20240527 11:26:19.595000 34 1203 XCSE 20240527 11:29:08.119000 45 1203 XCSE 20240527 11:37:40.741000 50 1204 XCSE 20240527 11:37:40.742000 50 1204 XCSE 20240527 11:37:40.743000 31 1203 XCSE 20240527 11:37:42.508000 25 1203 XCSE 20240527 11:41:00.000000 36 1201 XCSE 20240527 11:48:35.707000 12 1201 XCSE 20240527 11:48:35.707000 48 1201 XCSE 20240527 12:00:27.061000 2 1202 XCSE 20240527 12:00:27.093000 12 1201 XCSE 20240527 12:18:31.222000 40 1203 XCSE 20240527 12:33:39.680000 9 1203 XCSE 20240527 12:33:39.680000 50 1203 XCSE 20240527 12:33:39.681000 18 1203 XCSE 20240527 12:33:39.699000 30 1203 XCSE 20240527 12:33:39.699000 34 1202 XCSE 20240527 12:59:40.118000 10 1201 XCSE 20240527 13:04:41.669000 24 1201 XCSE 20240527 13:20:03.873000 10 1201 XCSE 20240527 13:20:03.873000 11 1201 XCSE 20240527 13:20:03.873000 11 1201 XCSE 20240527 13:20:03.873000 96 1201 XCSE 20240527 13:27:22.754000 2 1202 XCSE 20240527 13:46:42.684000 17 1204 XCSE 20240527 14:04:41.763000 50 1204 XCSE 20240527 14:04:41.766000 50 1204 XCSE 20240527 14:04:41.778000 10 1203 XCSE 20240527 14:04:41.785000 14 1203 XCSE 20240527 14:04:41.806000 50 1205 XCSE 20240527 14:05:02.025000 9 1205 XCSE 20240527 14:05:02.025000 24 1204 XCSE 20240527 14:06:05.813000 11 1203 XCSE 20240527 14:06:05.946000 8 1203 XCSE 20240527 14:17:40.200000 5 1203 XCSE 20240527 14:17:40.200000 11 1203 XCSE 20240527 14:17:40.200000 12 1203 XCSE 20240527 14:17:40.200000 12 1203 XCSE 20240527 14:17:40.200000 12 1203 XCSE 20240527 14:17:40.200000 45 1203 XCSE 20240527 14:17:40.217000 50 1204 XCSE 20240527 14:27:20.197000 14 1204 XCSE 20240527 14:27:20.215000 50 1204 XCSE 20240527 14:27:20.215000 45 1203 XCSE 20240527 14:27:22.751000 50 1204 XCSE 20240527 14:27:22.752000 34 1204 XCSE 20240527 14:27:22.752000 50 1204 XCSE 20240527 14:27:22.752000 50 1204 XCSE 20240527 14:27:22.753000 50 1204 XCSE 20240527 14:27:22.753000 15 1203 XCSE 20240527 14:27:22.766000 8 1203 XCSE 20240527 14:27:22.769000 25 1203 XCSE 20240527 14:27:24.881000 15 1203 XCSE 20240527 14:27:24.881000 4 1203 XCSE 20240527 14:29:20.203000 36 1203 XCSE 20240527 14:34:27.790000 12 1203 XCSE 20240527 14:34:27.790000 3 1203 XCSE 20240527 14:34:27.790000 9 1203 XCSE 20240527 14:35:00.163000 12 1203 XCSE 20240527 14:35:00.163000 15 1203 XCSE 20240527 14:35:00.163000 36 1203 XCSE 20240527 14:35:19.155000 32 1203 XCSE 20240527 14:35:19.155000 11 1202 XCSE 20240527 14:35:22.728000 8 1202 XCSE 20240527 14:45:59.343000 1 1202 XCSE 20240527 14:55:52.862000 33 1202 XCSE 20240527 14:56:19.962000 7 1202 XCSE 20240527 14:59:10.981000 4 1202 XCSE 20240527 15:00:46.563000 38 1202 XCSE 20240527 15:00:46.563000 7 1202 XCSE 20240527 15:08:33.720000 17 1202 XCSE 20240527 15:08:33.720000 5 1201 XCSE 20240527 15:19:07.620000 6 1203 XCSE 20240527 15:22:17.123000 59 1202 XCSE 20240527 15:28:01.133000 56 1201 XCSE 20240527 15:36:04.960000 9 1201 XCSE 20240527 15:36:04.960000 2 1201 XCSE 20240527 15:36:04.980000 33 1202 XCSE 20240527 15:51:02.573000 57 1202 XCSE 20240527 15:51:02.573000 55 1202 XCSE 20240527 15:51:02.573000 77 1202 XCSE 20240527 15:51:02.573000 2 1202 XCSE 20240527 15:51:02.597000 158 1202 XCSE 20240527 15:52:09.335000 3 1201 XCSE 20240527 15:53:43.572000 100 1201 XCSE 20240527 15:53:43.572000 9 1202 XCSE 20240527 16:05:53.424000 4 1202 XCSE 20240527 16:06:18.422000 50 1202 XCSE 20240527 16:06:43.147000 7 1202 XCSE 20240527 16:06:43.418000 50 1202 XCSE 20240527 16:06:43.418000 5 1202 XCSE 20240527 16:06:49.421000 4 1202 XCSE 20240527 16:07:06.422000 4 1202 XCSE 20240527 16:07:34.423000 3 1202 XCSE 20240527 16:08:03.429000 3 1202 XCSE 20240527 16:12:37.269000 8 1201 XCSE 20240527 16:17:03.060000 13 1203 XCSE 20240527 16:18:23.026000 50 1203 XCSE 20240527 16:18:23.026000 3 1203 XCSE 20240527 16:18:23.026000 7 1203 XCSE 20240527 16:18:23.026000 3 1203 XCSE 20240527 16:18:23.026000 4 1203 XCSE 20240527 16:18:23.026000 17 1203 XCSE 20240527 16:18:23.026000 5 1203 XCSE 20240527 16:18:23.026000 6 1203 XCSE 20240527 16:18:23.026000 61 1203 XCSE 20240527 16:18:23.026000 50 1203 XCSE 20240527 16:18:23.044000 50 1203 XCSE 20240527 16:18:23.044000 9 1203 XCSE 20240527 16:18:23.055000 1 1203 XCSE 20240527 16:18:23.581000 16 1203 XCSE 20240527 16:18:23.599000 18 1203 XCSE 20240527 16:18:29.492000 18 1203 XCSE 20240527 16:18:29.511000 10 1203 XCSE 20240527 16:18:40.865000 14 1203 XCSE 20240527 16:18:40.884000 6 1203 XCSE 20240527 16:18:59.492000 17 1203 XCSE 20240527 16:18:59.510000 1 1203 XCSE 20240527 16:19:20.461000 4 1203 XCSE 20240527 16:19:25.246000 3 1203 XCSE 20240527 16:19:51.503000 70 1202 XCSE 20240527 16:26:00.484000 12 1202 XCSE 20240527 16:26:00.484000 1 1207 XCSE 20240527 16:45:31.142084 8 1207 XCSE 20240527 16:45:31.142084 339 1207 XCSE 20240527 16:47:00.091227 150 1207 XCSE 20240527 16:47:00.091264 29 1207 XCSE 20240527 16:47:00.091268 75 1207 XCSE 20240527 16:47:00.091279 75 1207 XCSE 20240527 16:47:00.091287 889 1207 XCSE 20240527 16:47:00.091415 798 1207 XCSE 20240527 16:47:00.091433 34 1205 XCSE 20240528 9:04:36.207000 9 1205 XCSE 20240528 9:04:36.207000 2 1205 XCSE 20240528 9:04:36.207000 34 1204 XCSE 20240528 9:04:41.185000 34 1201 XCSE 20240528 9:08:16.848000 3 1204 XCSE 20240528 9:12:36.048000 2 1204 XCSE 20240528 9:12:36.048000 12 1204 XCSE 20240528 9:12:40.847000 11 1204 XCSE 20240528 9:12:40.865000 18 1204 XCSE 20240528 9:16:33.392000 12 1204 XCSE 20240528 9:16:33.392000 50 1204 XCSE 20240528 9:19:14.730000 11 1204 XCSE 20240528 9:19:14.730000 11 1204 XCSE 20240528 9:19:16.932000 18 1205 XCSE 20240528 9:25:40.824000 1 1206 XCSE 20240528 9:25:43.238000 5 1207 XCSE 20240528 9:30:32.709000 12 1207 XCSE 20240528 9:30:32.709000 10 1205 XCSE 20240528 9:30:33.173000 9 1207 XCSE 20240528 9:45:01.800000 5 1207 XCSE 20240528 9:45:51.436000 5 1210 XCSE 20240528 9:50:25.113000 20 1211 XCSE 20240528 9:53:53.692000 60 1213 XCSE 20240528 10:00:35.271000 8 1213 XCSE 20240528 10:00:35.271000 10 1213 XCSE 20240528 10:00:35.289000 14 1213 XCSE 20240528 10:00:35.289000 13 1213 XCSE 20240528 10:00:35.303000 4 1213 XCSE 20240528 10:00:35.308000 48 1212 XCSE 20240528 10:02:20.380000 12 1212 XCSE 20240528 10:02:20.380000 58 1212 XCSE 20240528 10:03:30.552000 90 1212 XCSE 20240528 10:03:30.570000 47 1211 XCSE 20240528 10:05:20.141000 20 1213 XCSE 20240528 10:27:23.376000 3 1212 XCSE 20240528 10:30:29.313000 10 1212 XCSE 20240528 10:31:55.505000 5 1214 XCSE 20240528 10:44:44.507000 13 1214 XCSE 20240528 10:44:44.507000 7 1214 XCSE 20240528 10:44:44.507000 50 1214 XCSE 20240528 10:44:44.507000 16 1214 XCSE 20240528 10:44:44.507000 34 1213 XCSE 20240528 10:54:49.632000 11 1213 XCSE 20240528 10:54:49.632000 11 1213 XCSE 20240528 10:54:49.632000 11 1213 XCSE 20240528 10:54:49.632000 71 1211 XCSE 20240528 10:56:36.294000 48 1210 XCSE 20240528 11:04:34.577000 48 1212 XCSE 20240528 11:05:03.529000 4 1212 XCSE 20240528 11:05:03.529000 29 1212 XCSE 20240528 11:05:03.529000 4 1212 XCSE 20240528 11:05:03.529000 23 1212 XCSE 20240528 11:05:03.529000 50 1212 XCSE 20240528 11:05:03.530000 50 1212 XCSE 20240528 11:05:03.531000 14 1212 XCSE 20240528 11:05:03.548000 50 1212 XCSE 20240528 11:05:03.606000 50 1212 XCSE 20240528 11:05:06.820000 29 1212 XCSE 20240528 11:05:06.820000 50 1212 XCSE 20240528 11:05:06.821000 50 1212 XCSE 20240528 11:05:06.845000 50 1212 XCSE 20240528 11:05:06.846000 6 1212 XCSE 20240528 11:05:09.317000 50 1212 XCSE 20240528 11:05:11.882000 30 1212 XCSE 20240528 11:05:25.224000 44 1212 XCSE 20240528 11:05:50.531000 6 1211 XCSE 20240528 11:05:51.865000 6 1211 XCSE 20240528 11:05:51.865000 22 1211 XCSE 20240528 11:05:51.865000 11 1211 XCSE 20240528 11:06:30.931000 1 1211 XCSE 20240528 11:06:30.993000 13 1212 XCSE 20240528 11:14:24.023000 12 1211 XCSE 20240528 11:14:24.042000 34 1212 XCSE 20240528 11:27:35.561000 11 1212 XCSE 20240528 11:27:42.275000 9 1212 XCSE 20240528 11:27:42.275000 12 1212 XCSE 20240528 11:33:54.442000 41 1213 XCSE 20240528 11:42:36.035000 6 1213 XCSE 20240528 11:42:36.035000 13 1213 XCSE 20240528 11:42:36.035000 50 1213 XCSE 20240528 11:42:36.054000 13 1213 XCSE 20240528 11:42:36.072000 40 1214 XCSE 20240528 11:52:32.613000 29 1214 XCSE 20240528 11:52:32.613000 12 1214 XCSE 20240528 11:52:32.613000 11 1214 XCSE 20240528 11:52:32.613000 12 1214 XCSE 20240528 11:52:32.613000 23 1214 XCSE 20240528 11:52:32.613000 50 1213 XCSE 20240528 11:52:32.750000 29 1213 XCSE 20240528 11:52:32.750000 47 1212 XCSE 20240528 11:59:55.060000 23 1211 XCSE 20240528 12:12:13.072000 22 1211 XCSE 20240528 12:12:13.094000 23 1210 XCSE 20240528 12:12:31.615000 12 1210 XCSE 20240528 12:13:10.592000 12 1209 XCSE 20240528 12:14:29.377000 12 1209 XCSE 20240528 12:14:29.377000 23 1208 XCSE 20240528 12:23:00.847000 12 1208 XCSE 20240528 12:23:00.847000 11 1208 XCSE 20240528 12:23:00.847000 12 1208 XCSE 20240528 12:23:00.847000 50 1208 XCSE 20240528 12:23:00.848000 50 1208 XCSE 20240528 12:23:00.865000 36 1207 XCSE 20240528 12:32:38.687000 24 1207 XCSE 20240528 12:37:39.822000 50 1207 XCSE 20240528 12:37:39.823000 38 1207 XCSE 20240528 12:37:39.823000 40 1207 XCSE 20240528 12:37:39.842000 8 1207 XCSE 20240528 12:37:39.842000 12 1207 XCSE 20240528 12:37:39.859000 24 1208 XCSE 20240528 12:38:38.054000 23 1208 XCSE 20240528 12:44:20.019000 23 1208 XCSE 20240528 12:55:25.215000 25 1208 XCSE 20240528 13:01:17.377000 9 1208 XCSE 20240528 13:01:17.377000 18 1209 XCSE 20240528 13:09:24.381000 5 1209 XCSE 20240528 13:09:24.381000 2 1209 XCSE 20240528 13:09:24.381000 50 1209 XCSE 20240528 13:09:24.381000 2 1209 XCSE 20240528 13:09:24.381000 12 1209 XCSE 20240528 13:09:24.399000 13 1208 XCSE 20240528 13:10:45.994000 16 1207 XCSE 20240528 13:13:55.891000 13 1207 XCSE 20240528 13:43:00.756000 31 1209 XCSE 20240528 13:45:57.155000 50 1209 XCSE 20240528 13:45:57.175000 50 1209 XCSE 20240528 13:45:57.176000 50 1209 XCSE 20240528 13:45:57.195000 50 1209 XCSE 20240528 13:45:57.195000 50 1209 XCSE 20240528 13:45:57.196000 50 1209 XCSE 20240528 13:45:57.199000 8 1209 XCSE 20240528 13:46:03.063000 13 1209 XCSE 20240528 13:46:03.063000 11 1209 XCSE 20240528 13:46:09.872000 13 1209 XCSE 20240528 13:46:17.061000 23 1209 XCSE 20240528 13:46:48.754000 10 1209 XCSE 20240528 13:53:10.548000 18 1209 XCSE 20240528 13:56:17.171000 29 1210 XCSE 20240528 13:56:29.604000 51 1211 XCSE 20240528 14:05:05.226000 18 1211 XCSE 20240528 14:05:05.226000 50 1211 XCSE 20240528 14:05:05.226000 2 1211 XCSE 20240528 14:07:42.341000 22 1211 XCSE 20240528 14:08:19.494000 45 1211 XCSE 20240528 14:08:19.494000 5 1211 XCSE 20240528 14:08:46.340000 6 1211 XCSE 20240528 14:09:33.790000 13 1211 XCSE 20240528 14:09:33.790000 38 1210 XCSE 20240528 14:10:03.324000 7 1210 XCSE 20240528 14:10:03.324000 11 1210 XCSE 20240528 14:10:03.324000 2 1210 XCSE 20240528 14:10:03.324000 2 1210 XCSE 20240528 14:10:03.324000 11 1210 XCSE 20240528 14:10:47.341000 4 1210 XCSE 20240528 14:10:55.340000 7 1210 XCSE 20240528 14:10:55.340000 11 1210 XCSE 20240528 14:11:02.340000 11 1210 XCSE 20240528 14:11:48.655000 11 1210 XCSE 20240528 14:13:59.040000 11 1210 XCSE 20240528 14:14:50.169000 34 1209 XCSE 20240528 14:15:10.118000 34 1208 XCSE 20240528 14:24:22.698000 11 1208 XCSE 20240528 14:24:22.698000 11 1208 XCSE 20240528 14:24:22.698000 40 1207 XCSE 20240528 14:37:57.382000 8 1207 XCSE 20240528 14:46:15.914000 29 1207 XCSE 20240528 14:46:15.914000 11 1207 XCSE 20240528 14:46:15.914000 37 1208 XCSE 20240528 14:51:03.516000 49 1208 XCSE 20240528 14:51:03.555000 24 1207 XCSE 20240528 14:59:15.208000 50 1207 XCSE 20240528 14:59:15.223000 50 1207 XCSE 20240528 14:59:15.223000 11 1209 XCSE 20240528 15:20:26.138000 2 1209 XCSE 20240528 15:20:26.138000 2 1209 XCSE 20240528 15:20:26.138000 2 1209 XCSE 20240528 15:20:26.138000 11 1209 XCSE 20240528 15:20:26.157000 13 1209 XCSE 20240528 15:20:26.177000 12 1209 XCSE 20240528 15:20:26.183000 13 1209 XCSE 20240528 15:20:32.727000 11 1209 XCSE 20240528 15:20:32.746000 9 1210 XCSE 20240528 15:23:54.498000 19 1209 XCSE 20240528 15:37:02.811000 15 1209 XCSE 20240528 15:37:02.811000 11 1209 XCSE 20240528 15:37:02.811000 50 1209 XCSE 20240528 15:37:02.833000 48 1208 XCSE 20240528 15:37:27.306000 46 1207 XCSE 20240528 15:37:27.721000 25 1208 XCSE 20240528 15:46:11.808000 23 1208 XCSE 20240528 15:46:11.808000 36 1208 XCSE 20240528 15:46:52.118000 19 1207 XCSE 20240528 15:57:22.968000 15 1207 XCSE 20240528 15:58:44.537000 11 1207 XCSE 20240528 15:58:44.537000 4 1207 XCSE 20240528 15:58:44.537000 58 1208 XCSE 20240528 16:07:58.793000 30 1208 XCSE 20240528 16:36:36.842171 70 1208 XCSE 20240528 16:36:36.842191 70 1208 XCSE 20240528 16:36:36.842208 30 1208 XCSE 20240528 16:36:36.842210 40 1208 XCSE 20240528 16:36:36.842210 30 1208 XCSE 20240528 16:36:36.857398 70 1208 XCSE 20240528 16:36:36.857416 48 1208 XCSE 20240528 16:36:36.861904 52 1208 XCSE 20240528 16:36:36.861921 34 1208 XCSE 20240528 16:36:36.873005 6 1208 XCSE 20240528 16:36:36.903383 60 1208 XCSE 20240528 16:36:37.783618 135 1208 XCSE 20240528 16:36:37.783618 100 1208 XCSE 20240528 16:36:37.889275 50 1208 XCSE 20240528 16:36:37.889275 100 1208 XCSE 20240528 16:36:58.454351 21 1208 XCSE 20240528 16:36:58.454390 79 1208 XCSE 20240528 16:36:58.454421 100 1208 XCSE 20240528 16:36:58.454469 100 1208 XCSE 20240528 16:36:58.493193 34 1208 XCSE 20240528 16:36:58.508400 66 1208 XCSE 20240528 16:36:58.508416 100 1208 XCSE 20240528 16:36:58.508450 3 1208 XCSE 20240528 16:36:58.508455 18 1208 XCSE 20240528 16:36:58.508485 82 1208 XCSE 20240528 16:36:58.508503 9 1208 XCSE 20240528 16:36:58.508537 15 1208 XCSE 20240528 16:36:58.508561 19 1208 XCSE 20240528 16:36:58.511669 3 1208 XCSE 20240528 16:36:58.511690 54 1208 XCSE 20240528 16:36:58.511705 3 1208 XCSE 20240528 16:36:58.511705 57 1208 XCSE 20240528 16:36:58.511720 43 1208 XCSE 20240528 16:36:58.523933 32 1208 XCSE 20240528 16:36:58.523933 38 1208 XCSE 20240528 16:36:58.523966 39 1208 XCSE 20240529 9:01:56.098000 50 1208 XCSE 20240529 9:10:00.145000 13 1208 XCSE 20240529 9:10:00.145000 37 1212 XCSE 20240529 9:14:36.563000 39 1212 XCSE 20240529 9:14:36.566000 39 1211 XCSE 20240529 9:14:36.580000 29 1212 XCSE 20240529 9:28:05.593000 10 1212 XCSE 20240529 9:28:05.593000 22 1212 XCSE 20240529 9:30:17.265000 17 1212 XCSE 20240529 9:30:17.265000 37 1213 XCSE 20240529 9:36:46.898000 50 1213 XCSE 20240529 9:36:46.902000 16 1217 XCSE 20240529 9:47:45.547000 23 1219 XCSE 20240529 9:49:01.416000 50 1219 XCSE 20240529 9:49:01.416000 38 1219 XCSE 20240529 9:49:01.416000 22 1219 XCSE 20240529 9:52:22.889000 35 1222 XCSE 20240529 9:54:01.652000 31 1222 XCSE 20240529 9:54:01.652000 28 1222 XCSE 20240529 9:54:01.652000 50 1222 XCSE 20240529 9:56:42.478000 40 1222 XCSE 20240529 9:56:42.479000 18 1223 XCSE 20240529 9:59:27.477000 11 1223 XCSE 20240529 9:59:27.477000 45 1223 XCSE 20240529 9:59:27.477000 12 1223 XCSE 20240529 9:59:27.497000 6 1223 XCSE 20240529 9:59:52.858000 7 1223 XCSE 20240529 9:59:52.858000 2 1222 XCSE 20240529 10:01:33.060000 69 1225 XCSE 20240529 10:05:56.988000 40 1224 XCSE 20240529 10:07:03.136000 10 1224 XCSE 20240529 10:07:03.158000 27 1224 XCSE 20240529 10:07:03.158000 25 1224 XCSE 20240529 10:07:07.333000 25 1223 XCSE 20240529 10:07:16.339000 25 1222 XCSE 20240529 10:07:45.149000 25 1220 XCSE 20240529 10:07:45.205000 25 1220 XCSE 20240529 10:07:45.210000 25 1220 XCSE 20240529 10:07:47.983000 66 1221 XCSE 20240529 10:15:00.586000 11 1221 XCSE 20240529 10:15:00.586000 3 1221 XCSE 20240529 10:15:00.586000 39 1220 XCSE 20240529 10:15:00.608000 13 1218 XCSE 20240529 10:20:52.614000 13 1218 XCSE 20240529 10:20:52.614000 6 1218 XCSE 20240529 10:20:52.614000 3 1219 XCSE 20240529 10:25:34.499000 21 1219 XCSE 20240529 10:35:25.050000 5 1220 XCSE 20240529 10:36:34.524000 1 1220 XCSE 20240529 10:36:34.524000 28 1220 XCSE 20240529 10:36:34.524000 5 1220 XCSE 20240529 10:36:34.524000 26 1218 XCSE 20240529 10:37:34.491000 12 1218 XCSE 20240529 10:45:09.858000 13 1218 XCSE 20240529 10:46:33.858000 13 1218 XCSE 20240529 10:48:00.860000 12 1218 XCSE 20240529 10:49:17.860000 1 1218 XCSE 20240529 10:49:17.860000 26 1215 XCSE 20240529 10:50:13.859000 1 1215 XCSE 20240529 10:50:13.859000 27 1214 XCSE 20240529 10:50:13.879000 13 1215 XCSE 20240529 10:55:57.857000 13 1215 XCSE 20240529 10:57:15.858000 13 1215 XCSE 20240529 10:58:33.857000 13 1215 XCSE 20240529 10:59:59.703000 12 1215 XCSE 20240529 11:01:18.750000 12 1215 XCSE 20240529 11:02:31.857000 13 1215 XCSE 20240529 11:03:50.857000 13 1215 XCSE 20240529 11:05:10.758000 12 1215 XCSE 20240529 11:06:31.619000 4 1215 XCSE 20240529 11:07:53.535000 26 1214 XCSE 20240529 11:15:23.742000 13 1214 XCSE 20240529 11:15:23.742000 50 1215 XCSE 20240529 11:15:23.742000 12 1215 XCSE 20240529 11:19:01.857000 13 1215 XCSE 20240529 11:20:42.857000 43 1215 XCSE 20240529 11:27:31.292000 1 1216 XCSE 20240529 11:29:34.858000 10 1216 XCSE 20240529 11:29:34.858000 1 1216 XCSE 20240529 11:29:34.858000 13 1216 XCSE 20240529 11:31:32.860000 26 1213 XCSE 20240529 11:32:02.192000 1 1213 XCSE 20240529 11:32:02.192000 13 1213 XCSE 20240529 11:32:02.192000 10 1213 XCSE 20240529 11:32:02.192000 3 1213 XCSE 20240529 11:32:02.192000 2 1212 XCSE 20240529 11:43:38.211000 23 1212 XCSE 20240529 11:56:51.935000 12 1212 XCSE 20240529 11:56:51.935000 3 1211 XCSE 20240529 12:06:11.640000 1 1211 XCSE 20240529 12:06:11.640000 27 1213 XCSE 20240529 12:20:05.886000 1 1212 XCSE 20240529 12:23:25.454000 13 1212 XCSE 20240529 12:23:25.456000 13 1212 XCSE 20240529 12:23:25.456000 26 1212 XCSE 20240529 12:23:25.596000 3 1212 XCSE 20240529 12:23:54.262000 23 1212 XCSE 20240529 12:23:54.262000 25 1211 XCSE 20240529 12:26:59.914000 12 1211 XCSE 20240529 12:26:59.914000 50 1211 XCSE 20240529 12:26:59.934000 40 1212 XCSE 20240529 12:28:30.467000 5 1212 XCSE 20240529 12:28:30.467000 9 1212 XCSE 20240529 12:28:30.467000 11 1212 XCSE 20240529 12:28:30.467000 12 1212 XCSE 20240529 12:28:30.467000 10 1212 XCSE 20240529 12:28:30.503000 2 1211 XCSE 20240529 12:35:12.547000 19 1211 XCSE 20240529 12:40:30.631000 1 1211 XCSE 20240529 12:40:30.631000 18 1211 XCSE 20240529 12:40:30.631000 1 1210 XCSE 20240529 12:53:14.236000 25 1210 XCSE 20240529 12:53:14.236000 7 1209 XCSE 20240529 12:57:48.527000 18 1209 XCSE 20240529 12:59:48.543000 12 1209 XCSE 20240529 13:01:08.281000 7 1209 XCSE 20240529 13:01:08.281000 7 1209 XCSE 20240529 13:01:08.281000 50 1210 XCSE 20240529 13:16:27.549000 26 1209 XCSE 20240529 13:23:19.222000 16 1212 XCSE 20240529 13:30:45.970000 21 1212 XCSE 20240529 13:30:45.970000 40 1211 XCSE 20240529 13:33:05.266000 50 1211 XCSE 20240529 13:33:05.285000 3 1211 XCSE 20240529 13:56:41.568000 1 1211 XCSE 20240529 13:56:41.587000 50 1211 XCSE 20240529 14:03:44.016000 49 1211 XCSE 20240529 14:03:44.070000 39 1211 XCSE 20240529 14:07:01.977000 18 1211 XCSE 20240529 14:07:01.978000 57 1211 XCSE 20240529 14:07:02.035000 4 1211 XCSE 20240529 14:07:02.035000 61 1210 XCSE 20240529 14:26:26.720000 12 1210 XCSE 20240529 14:26:26.720000 12 1210 XCSE 20240529 14:26:26.720000 12 1210 XCSE 20240529 14:26:26.720000 12 1210 XCSE 20240529 14:26:26.720000 24 1210 XCSE 20240529 14:26:26.720000 24 1210 XCSE 20240529 14:26:26.720000 24 1210 XCSE 20240529 14:26:26.720000 24 1210 XCSE 20240529 14:26:26.720000 7 1207 XCSE 20240529 14:26:26.965000 196 1206 XCSE 20240529 14:26:27.976000 23 1206 XCSE 20240529 14:26:30.241000 26 1206 XCSE 20240529 14:26:30.241000 144 1206 XCSE 20240529 14:26:30.241000 13 1205 XCSE 20240529 14:26:30.288000 1 1203 XCSE 20240529 14:31:45.538000 12 1203 XCSE 20240529 14:37:24.766000 12 1203 XCSE 20240529 14:37:24.766000 11 1203 XCSE 20240529 14:37:24.766000 2 1203 XCSE 20240529 14:37:24.766000 7 1203 XCSE 20240529 14:37:24.766000 5 1203 XCSE 20240529 14:37:24.766000 1 1203 XCSE 20240529 14:37:24.766000 52 1203 XCSE 20240529 14:41:20.863000 53 1203 XCSE 20240529 14:41:20.883000 118 1204 XCSE 20240529 14:52:56.660000 43 1208 XCSE 20240529 15:03:30.235000 10 1208 XCSE 20240529 15:03:30.235000 29 1208 XCSE 20240529 15:03:30.235000 10 1208 XCSE 20240529 15:03:30.235000 12 1208 XCSE 20240529 15:03:48.859000 9 1208 XCSE 20240529 15:04:00.857000 4 1208 XCSE 20240529 15:04:00.857000 13 1208 XCSE 20240529 15:04:18.858000 52 1208 XCSE 20240529 15:05:02.122000 14 1208 XCSE 20240529 15:05:02.122000 15 1209 XCSE 20240529 15:08:16.885000 2 1209 XCSE 20240529 15:08:35.633000 37 1208 XCSE 20240529 15:17:54.711000 12 1208 XCSE 20240529 15:17:54.711000 12 1208 XCSE 20240529 15:17:54.711000 53 1208 XCSE 20240529 15:17:54.711000 52 1207 XCSE 20240529 15:18:00.718000 6 1207 XCSE 20240529 15:18:00.876000 46 1207 XCSE 20240529 15:24:22.344000 6 1207 XCSE 20240529 15:24:22.344000 13 1207 XCSE 20240529 15:24:22.344000 48 1205 XCSE 20240529 15:27:20.721000 75 1206 XCSE 20240529 15:37:09.003000 12 1206 XCSE 20240529 15:37:09.003000 19 1208 XCSE 20240529 15:52:39.766000 28 1207 XCSE 20240529 15:53:03.027000 18 1207 XCSE 20240529 15:53:57.515000 59 1208 XCSE 20240529 16:06:23.610000 17 1208 XCSE 20240529 16:06:23.610000 9 1208 XCSE 20240529 16:06:23.610000 35 1208 XCSE 20240529 16:06:23.634000 29 1208 XCSE 20240529 16:06:23.678000 38 1208 XCSE 20240529 16:06:26.507000 40 1208 XCSE 20240529 16:06:26.507000 4 1208 XCSE 20240529 16:06:27.027000 35 1208 XCSE 20240529 16:06:27.027000 50 1208 XCSE 20240529 16:07:00.040000 50 1208 XCSE 20240529 16:07:01.620000 50 1208 XCSE 20240529 16:07:01.622000 29 1208 XCSE 20240529 16:07:01.622000 50 1208 XCSE 20240529 16:07:01.639000 50 1208 XCSE 20240529 16:07:01.640000 10 1208 XCSE 20240529 16:07:01.640000 50 1208 XCSE 20240529 16:07:01.640000 50 1208 XCSE 20240529 16:07:01.641000 51 1209 XCSE 20240529 16:12:15.821000 38 1209 XCSE 20240529 16:12:15.846000 6 1209 XCSE 20240529 16:13:11.263000 11 1210 XCSE 20240529 16:17:36.960000 40 1210 XCSE 20240529 16:17:36.960000 62 1210 XCSE 20240529 16:17:36.960000 1 1210 XCSE 20240529 16:17:56.447000 5 1210 XCSE 20240529 16:18:14.400000 10 1210 XCSE 20240529 16:18:14.417000 10 1210 XCSE 20240529 16:18:14.436000 4 1210 XCSE 20240529 16:18:39.624000 50 1210 XCSE 20240529 16:18:39.644000 9 1210 XCSE 20240529 16:18:39.662000 50 1210 XCSE 20240529 16:18:40.738000 1 1210 XCSE 20240529 16:18:56.915000 50 1210 XCSE 20240529 16:19:12.858000 50 1210 XCSE 20240529 16:19:12.897000 10 1210 XCSE 20240529 16:19:12.915000 50 1210 XCSE 20240529 16:19:12.956000 10 1210 XCSE 20240529 16:19:12.974000 19 1209 XCSE 20240529 16:19:13.257000 25 1209 XCSE 20240529 16:20:03.330000 1 1209 XCSE 20240529 16:20:03.330000 38 1209 XCSE 20240529 16:21:30.233000 20 1210 XCSE 20240529 16:28:26.418000 25 1210 XCSE 20240529 16:33:33.789274 487 1210 XCSE 20240529 16:33:33.789294 302 1210 XCSE 20240529 16:33:33.789309 39 1212 XCSE 20240530 9:02:35.924000 13 1214 XCSE 20240530 9:11:07.957000 8 1214 XCSE 20240530 9:11:08.064000 14 1214 XCSE 20240530 9:11:14.038000 80 1214 XCSE 20240530 9:12:40.730000 39 1211 XCSE 20240530 9:13:37.257000 25 1210 XCSE 20240530 9:13:42.042000 25 1210 XCSE 20240530 9:15:05.435000 38 1210 XCSE 20240530 9:29:40.630000 39 1210 XCSE 20240530 9:39:23.920000 40 1209 XCSE 20240530 9:39:24.656000 10 1208 XCSE 20240530 9:42:32.947000 29 1208 XCSE 20240530 9:42:32.947000 22 1207 XCSE 20240530 9:42:33.036000 1 1209 XCSE 20240530 9:44:23.481000 50 1209 XCSE 20240530 9:44:23.492000 50 1209 XCSE 20240530 9:44:23.500000 40 1211 XCSE 20240530 9:48:06.118000 50 1213 XCSE 20240530 9:52:01.742000 61 1214 XCSE 20240530 9:52:01.742000 39 1212 XCSE 20240530 9:52:01.779000 26 1211 XCSE 20240530 9:53:33.993000 13 1211 XCSE 20240530 9:53:33.993000 13 1211 XCSE 20240530 9:53:33.993000 13 1211 XCSE 20240530 9:53:33.993000 53 1210 XCSE 20240530 9:53:46.536000 38 1215 XCSE 20240530 9:59:27.307000 12 1217 XCSE 20240530 10:04:52.025000 25 1216 XCSE 20240530 10:05:10.864000 14 1215 XCSE 20240530 10:07:11.413000 13 1215 XCSE 20240530 10:07:11.413000 25 1216 XCSE 20240530 10:08:40.603000 8 1216 XCSE 20240530 10:12:52.147000 3 1216 XCSE 20240530 10:14:40.765000 13 1220 XCSE 20240530 10:18:46.837000 37 1220 XCSE 20240530 10:18:46.837000 53 1220 XCSE 20240530 10:18:49.777000 3 1221 XCSE 20240530 10:23:00.995000 43 1221 XCSE 20240530 10:23:00.995000 11 1220 XCSE 20240530 10:23:02.539000 10 1221 XCSE 20240530 10:27:07.129000 25 1221 XCSE 20240530 10:27:07.129000 12 1221 XCSE 20240530 10:28:33.024000 31 1222 XCSE 20240530 10:31:19.915000 7 1221 XCSE 20240530 10:31:29.488000 42 1221 XCSE 20240530 10:31:29.488000 12 1221 XCSE 20240530 10:31:29.488000 63 1220 XCSE 20240530 10:31:30.905000 92 1224 XCSE 20240530 10:32:17.699000 52 1223 XCSE 20240530 10:34:56.569000 12 1223 XCSE 20240530 10:34:56.569000 1 1223 XCSE 20240530 10:34:56.569000 9 1222 XCSE 20240530 10:51:56.456000 42 1222 XCSE 20240530 10:51:56.456000 13 1222 XCSE 20240530 10:51:56.456000 13 1222 XCSE 20240530 10:51:56.456000 38 1221 XCSE 20240530 10:59:49.750000 26 1220 XCSE 20240530 11:03:10.492000 21 1221 XCSE 20240530 11:06:58.479000 12 1221 XCSE 20240530 11:07:58.026000 13 1223 XCSE 20240530 11:33:19.379000 7 1223 XCSE 20240530 11:33:19.379000 50 1223 XCSE 20240530 11:33:19.379000 19 1223 XCSE 20240530 11:33:19.379000 11 1223 XCSE 20240530 11:33:19.416000 37 1222 XCSE 20240530 11:33:19.866000 50 1223 XCSE 20240530 11:33:19.867000 12 1223 XCSE 20240530 11:37:36.113000 40 1222 XCSE 20240530 11:39:28.364000 38 1222 XCSE 20240530 11:39:53.940000 27 1221 XCSE 20240530 11:42:41.479000 26 1220 XCSE 20240530 11:54:33.288000 12 1220 XCSE 20240530 11:54:33.288000 13 1220 XCSE 20240530 11:54:33.288000 18 1221 XCSE 20240530 11:56:14.761000 50 1222 XCSE 20240530 11:56:48.090000 5 1222 XCSE 20240530 11:59:00.374000 32 1222 XCSE 20240530 11:59:00.375000 5 1222 XCSE 20240530 11:59:00.375000 13 1221 XCSE 20240530 12:03:57.791000 13 1222 XCSE 20240530 12:05:37.125000 13 1222 XCSE 20240530 12:05:37.125000 13 1222 XCSE 20240530 12:05:37.125000 7 1222 XCSE 20240530 12:07:03.717000 5 1223 XCSE 20240530 12:11:56.111000 19 1227 XCSE 20240530 12:15:40.244000 36 1227 XCSE 20240530 12:15:40.244000 25 1225 XCSE 20240530 12:20:07.911000 30 1228 XCSE 20240530 12:28:44.342000 16 1228 XCSE 20240530 12:28:44.342000 45 1226 XCSE 20240530 12:29:07.346000 5 1226 XCSE 20240530 12:29:07.346000 34 1224 XCSE 20240530 12:32:02.108000 16 1224 XCSE 20240530 12:32:02.108000 13 1224 XCSE 20240530 12:32:02.108000 44 1223 XCSE 20240530 12:34:18.108000 5 1223 XCSE 20240530 12:38:47.737000 44 1223 XCSE 20240530 12:56:44.028000 8 1223 XCSE 20240530 12:56:44.028000 13 1223 XCSE 20240530 12:56:44.028000 61 1222 XCSE 20240530 12:58:25.653000 52 1221 XCSE 20240530 12:59:41.527000 41 1223 XCSE 20240530 13:05:59.481000 10 1223 XCSE 20240530 13:05:59.481000 38 1222 XCSE 20240530 13:07:54.806000 26 1222 XCSE 20240530 13:07:54.855000 27 1222 XCSE 20240530 13:09:20.680000 26 1221 XCSE 20240530 13:09:24.242000 25 1224 XCSE 20240530 13:23:36.362000 25 1223 XCSE 20240530 13:23:36.388000 38 1224 XCSE 20240530 13:39:28.341000 12 1224 XCSE 20240530 13:39:28.341000 50 1223 XCSE 20240530 13:39:28.989000 40 1222 XCSE 20240530 13:40:29.595000 26 1222 XCSE 20240530 13:40:29.639000 26 1223 XCSE 20240530 13:46:30.278000 19 1222 XCSE 20240530 13:55:29.697000 38 1225 XCSE 20240530 14:23:52.925000 12 1225 XCSE 20240530 14:23:52.925000 12 1225 XCSE 20240530 14:23:52.925000 53 1224 XCSE 20240530 14:23:54.387000 38 1225 XCSE 20240530 14:40:15.114000 1 1227 XCSE 20240530 15:19:07.443000 48 1228 XCSE 20240530 15:22:28.075000 1 1228 XCSE 20240530 15:22:28.075000 13 1229 XCSE 20240530 15:22:28.094000 12 1229 XCSE 20240530 15:22:28.120000 50 1232 XCSE 20240530 15:23:52.735000 50 1232 XCSE 20240530 15:23:52.735000 50 1232 XCSE 20240530 15:23:52.736000 14 1232 XCSE 20240530 15:24:04.363000 50 1232 XCSE 20240530 15:24:04.363000 36 1232 XCSE 20240530 15:24:04.363000 14 1232 XCSE 20240530 15:24:04.396000 121 1232 XCSE 20240530 15:24:31.025000 48 1233 XCSE 20240530 15:24:53.575000 35 1233 XCSE 20240530 15:24:53.575000 29 1233 XCSE 20240530 15:24:53.575000 50 1233 XCSE 20240530 15:24:53.593000 11 1233 XCSE 20240530 15:24:56.719000 12 1233 XCSE 20240530 15:24:57.676000 12 1233 XCSE 20240530 15:24:57.860000 20 1232 XCSE 20240530 15:25:08.971000 89 1232 XCSE 20240530 15:25:08.971000 100 1230 XCSE 20240530 15:25:28.506000 6 1230 XCSE 20240530 15:25:28.506000 89 1230 XCSE 20240530 15:25:28.521000 13 1230 XCSE 20240530 15:25:28.522000 22 1231 XCSE 20240530 15:39:43.536000 29 1231 XCSE 20240530 15:39:43.536000 38 1230 XCSE 20240530 15:40:13.096000 37 1230 XCSE 20240530 15:41:47.686000 39 1229 XCSE 20240530 15:47:26.324000 13 1229 XCSE 20240530 15:47:26.324000 13 1229 XCSE 20240530 15:47:26.324000 50 1228 XCSE 20240530 15:50:39.063000 12 1228 XCSE 20240530 15:50:39.063000 49 1229 XCSE 20240530 15:52:54.919000 53 1229 XCSE 20240530 15:53:54.944000 26 1229 XCSE 20240530 15:53:54.964000 14 1229 XCSE 20240530 15:53:54.964000 14 1229 XCSE 20240530 15:53:54.983000 14 1228 XCSE 20240530 15:54:43.859000 13 1228 XCSE 20240530 15:54:43.859000 13 1228 XCSE 20240530 15:54:43.859000 14 1228 XCSE 20240530 15:54:57.703000 65 1231 XCSE 20240530 16:10:02.678000 13 1231 XCSE 20240530 16:10:02.678000 65 1230 XCSE 20240530 16:13:11.623000 50 1232 XCSE 20240530 16:13:11.624000 11 1232 XCSE 20240530 16:13:11.650000 6 1231 XCSE 20240530 16:24:08.237000 50 1233 XCSE 20240530 16:26:53.257000 14 1233 XCSE 20240530 16:26:53.275000 11 1233 XCSE 20240530 16:26:53.307000 13 1233 XCSE 20240530 16:26:53.357000 14 1233 XCSE 20240530 16:26:53.475000 11 1233 XCSE 20240530 16:26:53.502000 11 1233 XCSE 20240530 16:26:53.872000 26 1232 XCSE 20240530 16:26:54.435000 51 1232 XCSE 20240530 16:26:54.435000 13 1233 XCSE 20240530 16:26:54.435000 50 1233 XCSE 20240530 16:26:54.435000 50 1233 XCSE 20240530 16:26:54.436000 50 1233 XCSE 20240530 16:26:54.436000 14 1233 XCSE 20240530 16:26:56.546000 14 1233 XCSE 20240530 16:26:57.524000 26 1232 XCSE 20240530 16:26:59.684000 37 1232 XCSE 20240530 16:26:59.684000 17 1233 XCSE 20240530 16:26:59.684000 50 1233 XCSE 20240530 16:26:59.684000 11 1233 XCSE 20240530 16:27:17.501000 12 1233 XCSE 20240530 16:28:02.686000 18 1233 XCSE 20240530 16:28:02.711000 32 1233 XCSE 20240530 16:28:02.712000 7 1233 XCSE 20240530 16:28:41.510000 11 1233 XCSE 20240530 16:29:50.129000 2 1233 XCSE 20240530 16:29:59.973000 3 1230 XCSE 20240531 9:44:41.488000 12 1230 XCSE 20240531 9:45:44.488000 26 1229 XCSE 20240531 9:49:28.986000 27 1228 XCSE 20240531 9:50:03.667000 13 1227 XCSE 20240531 9:50:39.938000 13 1227 XCSE 20240531 9:50:39.938000 14 1226 XCSE 20240531 9:50:39.958000 13 1225 XCSE 20240531 9:56:25.562000 12 1225 XCSE 20240531 9:57:31.488000 12 1225 XCSE 20240531 9:58:23.488000 12 1225 XCSE 20240531 9:59:27.489000 30 1227 XCSE 20240531 10:01:44.803000 39 1227 XCSE 20240531 10:02:37.740000 26 1226 XCSE 20240531 10:02:37.783000 26 1226 XCSE 20240531 10:04:47.138000 1 1227 XCSE 20240531 10:08:51.489000 11 1227 XCSE 20240531 10:08:51.489000 12 1227 XCSE 20240531 10:09:44.344000 26 1226 XCSE 20240531 10:10:31.135000 13 1226 XCSE 20240531 10:13:28.977000 10 1225 XCSE 20240531 10:13:28.994000 15 1225 XCSE 20240531 10:13:28.994000 40 1225 XCSE 20240531 10:17:44.787000 6 1224 XCSE 20240531 10:22:20.044000 8 1224 XCSE 20240531 10:26:45.138000 12 1224 XCSE 20240531 10:26:45.138000 13 1224 XCSE 20240531 10:26:45.138000 6 1224 XCSE 20240531 10:26:45.138000 13 1224 XCSE 20240531 10:26:45.138000 6 1223 XCSE 20240531 10:28:56.387000 5 1223 XCSE 20240531 10:28:56.392000 4 1223 XCSE 20240531 10:28:56.392000 9 1223 XCSE 20240531 10:28:56.393000 1 1224 XCSE 20240531 10:33:24.004000 24 1224 XCSE 20240531 10:33:24.022000 25 1223 XCSE 20240531 10:39:20.194000 6 1223 XCSE 20240531 10:56:21.136000 19 1223 XCSE 20240531 10:57:17.184000 12 1223 XCSE 20240531 10:57:17.184000 5 1223 XCSE 20240531 10:57:17.184000 1 1223 XCSE 20240531 11:01:29.006000 24 1223 XCSE 20240531 11:01:29.006000 1 1222 XCSE 20240531 11:02:12.138000 1 1222 XCSE 20240531 11:02:12.138000 3 1224 XCSE 20240531 11:03:59.350000 15 1224 XCSE 20240531 11:03:59.350000 7 1224 XCSE 20240531 11:03:59.350000 50 1224 XCSE 20240531 11:03:59.369000 17 1224 XCSE 20240531 11:03:59.386000 1 1223 XCSE 20240531 11:04:07.986000 1 1223 XCSE 20240531 11:04:07.986000 34 1223 XCSE 20240531 11:13:37.874000 27 1223 XCSE 20240531 11:13:37.874000 2 1222 XCSE 20240531 11:15:36.422000 15 1222 XCSE 20240531 11:17:13.614000 2 1223 XCSE 20240531 11:21:28.992000 8 1222 XCSE 20240531 11:25:03.657000 12 1222 XCSE 20240531 11:25:03.657000 6 1222 XCSE 20240531 11:25:03.657000 6 1222 XCSE 20240531 11:25:03.657000 6 1222 XCSE 20240531 11:25:03.657000 2 1222 XCSE 20240531 11:25:03.657000 1 1225 XCSE 20240531 11:30:49.631000 38 1225 XCSE 20240531 11:30:49.631000 22 1223 XCSE 20240531 11:41:18.851000 4 1223 XCSE 20240531 11:42:43.490000 13 1223 XCSE 20240531 11:42:43.490000 9 1223 XCSE 20240531 11:42:43.490000 4 1222 XCSE 20240531 11:43:01.246000 14 1222 XCSE 20240531 11:45:15.229000 13 1224 XCSE 20240531 11:49:46.676000 5 1224 XCSE 20240531 11:49:46.676000 2 1224 XCSE 20240531 11:49:46.676000 2 1224 XCSE 20240531 11:49:46.676000 6 1224 XCSE 20240531 11:49:46.676000 50 1224 XCSE 20240531 11:49:46.676000 17 1224 XCSE 20240531 11:49:51.322000 16 1224 XCSE 20240531 11:49:57.699000 50 1224 XCSE 20240531 11:56:27.053000 14 1224 XCSE 20240531 11:57:32.356000 50 1224 XCSE 20240531 11:57:32.356000 50 1224 XCSE 20240531 11:59:52.577000 50 1224 XCSE 20240531 12:00:59.458000 14 1224 XCSE 20240531 12:00:59.476000 50 1224 XCSE 20240531 12:00:59.476000 6 1224 XCSE 20240531 12:01:28.994000 4 1225 XCSE 20240531 12:05:28.995000 38 1224 XCSE 20240531 12:13:57.297000 13 1224 XCSE 20240531 12:13:57.297000 12 1224 XCSE 20240531 12:13:57.297000 1 1223 XCSE 20240531 12:15:16.687000 50 1223 XCSE 20240531 12:17:59.812000 52 1222 XCSE 20240531 12:17:59.850000 53 1222 XCSE 20240531 12:17:59.867000 27 1223 XCSE 20240531 12:31:08.933000 13 1223 XCSE 20240531 12:31:08.933000 50 1224 XCSE 20240531 12:34:52.145000 50 1224 XCSE 20240531 12:34:52.164000 11 1224 XCSE 20240531 12:35:07.497000 48 1225 XCSE 20240531 12:35:07.497000 13 1225 XCSE 20240531 12:35:07.497000 6 1225 XCSE 20240531 12:35:07.497000 9 1225 XCSE 20240531 12:35:07.498000 2 1225 XCSE 20240531 12:35:07.498000 16 1225 XCSE 20240531 12:35:07.548000 11 1225 XCSE 20240531 12:35:07.548000 15 1225 XCSE 20240531 12:35:07.556000 2 1225 XCSE 20240531 12:35:16.489000 22 1226 XCSE 20240531 12:35:25.496000 25 1227 XCSE 20240531 12:36:50.562000 1 1227 XCSE 20240531 12:36:50.562000 12 1227 XCSE 20240531 12:36:50.562000 32 1227 XCSE 20240531 12:36:55.933000 33 1227 XCSE 20240531 12:45:46.508000 1 1227 XCSE 20240531 12:45:46.508000 9 1230 XCSE 20240531 12:47:46.625000 31 1230 XCSE 20240531 12:47:46.625000 57 1230 XCSE 20240531 12:47:46.625000 12 1230 XCSE 20240531 12:47:59.488000 13 1230 XCSE 20240531 12:48:08.041000 49 1230 XCSE 20240531 12:52:10.342000 50 1229 XCSE 20240531 12:53:21.428000 51 1228 XCSE 20240531 12:53:22.759000 35 1230 XCSE 20240531 13:09:30.397000 19 1230 XCSE 20240531 13:09:30.397000 39 1230 XCSE 20240531 13:10:18.055000 1 1230 XCSE 20240531 13:21:08.987000 36 1230 XCSE 20240531 13:21:08.987000 27 1229 XCSE 20240531 13:36:57.505000 1 1229 XCSE 20240531 13:36:57.507000 4 1229 XCSE 20240531 13:36:57.507000 51 1230 XCSE 20240531 14:08:16.268000 50 1230 XCSE 20240531 14:08:45.127000 25 1229 XCSE 20240531 14:15:55.439000 18 1228 XCSE 20240531 14:16:57.787000 8 1228 XCSE 20240531 14:18:40.958000 18 1228 XCSE 20240531 14:18:40.958000 27 1227 XCSE 20240531 14:19:02.121000 25 1227 XCSE 20240531 14:19:02.133000 49 1228 XCSE 20240531 14:31:45.108000 61 1228 XCSE 20240531 14:34:28.805000 12 1228 XCSE 20240531 14:34:28.805000 53 1228 XCSE 20240531 14:34:28.806000 52 1227 XCSE 20240531 14:34:28.939000 13 1227 XCSE 20240531 14:34:28.939000 53 1226 XCSE 20240531 14:34:29.070000 13 1226 XCSE 20240531 14:34:29.095000 49 1227 XCSE 20240531 14:35:54.123000 25 1227 XCSE 20240531 14:40:26.872000 7 1226 XCSE 20240531 14:47:24.255000 33 1228 XCSE 20240531 14:55:19.860000 1 1227 XCSE 20240531 14:58:02.684000 37 1227 XCSE 20240531 14:58:02.684000 2 1227 XCSE 20240531 14:58:02.684000 13 1227 XCSE 20240531 14:58:10.344000 12 1227 XCSE 20240531 14:58:21.489000 12 1227 XCSE 20240531 14:58:29.603000 13 1227 XCSE 20240531 14:58:38.488000 36 1228 XCSE 20240531 15:00:41.807000 16 1228 XCSE 20240531 15:00:41.807000 50 1229 XCSE 20240531 15:05:21.909000 16 1229 XCSE 20240531 15:05:21.909000 53 1228 XCSE 20240531 15:18:12.205000 13 1228 XCSE 20240531 15:18:12.205000 45 1228 XCSE 20240531 15:18:12.221000 1 1227 XCSE 20240531 15:31:05.278000 87 1228 XCSE 20240531 15:32:21.457000 1 1229 XCSE 20240531 15:41:52.813000 1 1229 XCSE 20240531 15:41:52.813000 47 1229 XCSE 20240531 15:41:52.813000 52 1229 XCSE 20240531 15:42:22.016000 100 1229 XCSE 20240531 15:44:51.577000 23 1230 XCSE 20240531 15:48:12.770000 1 1230 XCSE 20240531 15:48:12.796000 18 1230 XCSE 20240531 15:48:12.831000 10 1230 XCSE 20240531 15:48:12.852000 50 1230 XCSE 20240531 15:48:48.342000 49 1231 XCSE 20240531 15:52:32.255000 25 1231 XCSE 20240531 15:52:32.255000 9 1231 XCSE 20240531 15:52:32.255000 50 1231 XCSE 20240531 15:52:32.262000 17 1231 XCSE 20240531 15:52:32.274000 30 1231 XCSE 20240531 15:52:32.274000 49 1230 XCSE 20240531 15:53:12.940000 53 1230 XCSE 20240531 15:54:20.794000 1 1229 XCSE 20240531 16:00:00.114000 51 1229 XCSE 20240531 16:00:00.114000 13 1229 XCSE 20240531 16:00:00.114000 70 1229 XCSE 20240531 16:00:00.118000 70 1229 XCSE 20240531 16:00:00.130000 61 1230 XCSE 20240531 16:04:48.466000 50 1230 XCSE 20240531 16:04:48.469000 16 1230 XCSE 20240531 16:04:48.485000 8 1230 XCSE 20240531 16:04:48.486000 38 1230 XCSE 20240531 16:06:48.481000 16 1231 XCSE 20240531 16:10:45.326000 50 1231 XCSE 20240531 16:10:45.326000 17 1231 XCSE 20240531 16:10:45.344000 10 1231 XCSE 20240531 16:10:45.346000 32 1232 XCSE 20240531 16:12:09.672000 50 1232 XCSE 20240531 16:12:09.672000 50 1232 XCSE 20240531 16:12:09.673000 15 1232 XCSE 20240531 16:12:09.690000 50 1232 XCSE 20240531 16:12:09.690000 18 1232 XCSE 20240531 16:12:09.692000 10 1232 XCSE 20240531 16:12:09.712000 14 1233 XCSE 20240531 16:12:22.085000 63 1232 XCSE 20240531 16:12:57.488000 51 1232 XCSE 20240531 16:15:14.275000 70 1232 XCSE 20240531 16:15:14.293000 15 1232 XCSE 20240531 16:24:42.156157 67 1232 XCSE 20240531 16:24:42.171530 75 1232 XCSE 20240531 16:24:42.171534 12 1232 XCSE 20240531 16:24:42.171546 1 1232 XCSE 20240531 16:24:42.171548 13 1232 XCSE 20240531 16:24:42.171600 1 1232 XCSE 20240531 16:24:42.171605 1 1232 XCSE 20240531 16:24:42.172081 410 1232 XCSE 20240531 16:24:42.172142

Attachment