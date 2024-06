On 3 June 2024, Giedrė Kaminskaitė-Salters, CEO of Telia Lietuva, made a presentation to investors at Nasdaq Baltic organized event CEO Meets Investors.



ENCL. Telia Lietuva presentation to investors



Darius Džiaugys,

Head of Investor Relations,

tel. +370 5 236 7878,

e-mail: darius.dziaugys@telia.lt

Attachment