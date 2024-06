Abcourt recoupe 91,8 g/t Au sur 0,5m à la mine Géant Dormant

ROUYN-NORANDA, Québec, 03 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) (OTCQB : ABMBF) a le plaisir d’annoncer des résultats de la campagne de forage au diamant sous terre à la mine Géant Dormant.



Depuis décembre 2023 jusqu’au 30 avril 2024, Abcourt a réalisé, à partir des niveaux 235 et 295, 17 trous de forage totalisant 2 005 mètres dans le secteur du chantier DAC 5. Les premiers sondages effectués servent à optimiser le plan de minage du secteur DAC 5 accessible en 2024 pour un début d’extraction.

Abcourt présente les résultats des 5 trous de forage totalisant 493m réalisés sous terre à partir du niveau 295.

Les faits saillants des résultats d’analyses, inclus dans ce communiqué, sont les suivants :

91.8 g/t Au sur 0,5 mètre dans le forage 29-269.

30.8 g/t Au sur 0,5 mètre dans le forage 29-273.

Les principaux résultats des trous forés à partir du niveau 295 sont affichés dans le tableau 1.

Tableau1: Principaux résultats de forages sous terre du chantier DAC 5 Forage

De A Intervalle Au Veine (m) (m) (m) (g/t) 29-267 49,30 49,80 0,50 11,73 veine 1 29-268 47,70 48,25 0,55 27,64 veine 1 29-269 52,70 53,35 0,65 9,77 veine 1 et 66,00 66,50 0,50 91,76 veine 4 et 87,50 88,00 0,50 6,57 veine 3 29-270 44,00 45,50 1,50 5,99 veine1 Incluant 45,00 45,50 0,50 11,65 29-273 64,00 64,50 0,50 30,80 veine 1 Notes: 1. Le métrage représente la longueur mesurée le long de la carotte de forage. 2. Les résultats d’analyses ne sont pas plafonnés, mais les sous-intervalles à plus haute teneur sont mis en évidence.

Les principaux résultats des trous forés à partir du niveau 295 sont illustrés dans une section longitudinale et une vue de plan (figure 1).

Figure 1: Niveau 295, Secteur DAC 5, vue en plan et section vue vers le nord.





Les données de forage des trous 29-270 et 29-273 montrent que la veine principale (veine 1) continue vers l’ouest et que nous pouvons avancer le développement du sill et du sous niveau 1.

Les données de forage montrent aussi la présence d’une autre veine minéralisée (veine 4) orientée N-S à NNW-SSE et à faible pendage visible dans les sous niveaux et interceptée par le forage 29-269.

A la lumière de ces résultats, nous avons rajouté des trous de forage pour évaluer l’extension ouest et vers le haut de la veine 1 ainsi que l’extension vers le nord de la veine 4.

Mohamed Haithem Bennia, Chef géologue de la mine Géant Dormant commente: « Nous sommes très excités des résultats initiaux obtenus sur le secteur DAC 5 qui confirment les extensions de nos veines et indiquent la présence d’autres veines qu’il faut tester. Ces données justifient des travaux de forage supplémentaires afin de fournir aux ingénieurs un modèle précis et complet pour l’optimisation du plan de minage. »

Mesures de Contrôle de la Qualité (QA/QC)

Les travaux de forage, de description de carotte et de préparation à l’analyse ont été faits sous la supervision de Mohamed Haithem Bennia, géo, chef géologue, personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

Suivant un programme d’assurance et de contrôle de qualité analytique, des échantillons en blanc et des matériels de référence certifiés ainsi que des duplicatas ont été ajoutés parmi les échantillons de carotte de calibre AQTK avant d’être concassés au laboratoire interne de la mine Géant Dormant et analysés par Techni-Lab S.G.B. Abitibi inc. division de ActLabs qui est un laboratoire externe accrédité, enregistré à la norme ISO 9001 et certifié ISO/IEC 17025 CCN (lab707), MELCC (lab375) situé à Sainte-Germaine-Boulé, au Québec.

Les analyses ont été réalisées par pyroanalyse (A.A.) avec finition par absorption atomique. Les échantillons ayant une teneur supérieure à 10g/t Au ont été réanalysés avec une finition gravimétrique.

Personnes qualifiées

M. Mohamed Haithem Bennia, géo, chef géologue de la mine Géant Dormant a rédigé, collecté, vérifié et approuvé les informations techniques figurant dans ce communiqué de presse.

M. Pascal Hamelin, ing, président et chef de la direction de la Société, a vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

M. Hamelin et M. Bennia sont des personnes qualifiées en vertu du Règlement 43-101.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC .

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt possède l’usine et la mine Géant Dormant, détenues à 100%, où elle concentre ses activités. La mine Géant Dormant possède un bail minier ainsi que les certificats d’autorisation environnementaux pour extraire jusqu’à 750 tonnes par jour de sa mine souterraine.

Pour plus d’informations sur Mines Abcourt inc., veuillez visiter notre site Web à www.abcourt.ca et consultez nos dépôts sous le profil d’Abcourt sur www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

Président et chef de la direction

T : (819) 768-2857

Courriel : phamelin@abcourt.com Dany Cenac Robert, Relations aux investisseurs

Reseau ProMarket Inc.,

T : (514) 722-2276, poste 456

Courriel : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com



DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s’attends à », « projette », « à l’intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. De tels énoncés prospectifs, qui concernent notamment la levée de l’ordonnance, des énoncés concernant des événements futurs ou des performances futures, la performance générale des actifs de la Société ainsi que les résultats de l'exploration et des activités de développement de la Société, sont basés sur les estimations d’Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations d’Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d’Abcourt, sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca . Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué de presse.

Une image associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/503044c0-0f37-48ea-9507-7a71b0c4a432/fr