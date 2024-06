Aktia Pankki Oyj

Pörssitiedote

3.6.2024 klo 17.15

Korjaus: Muutoksia Aktia Pankki Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden määrässä

Pörssitiedotteessa muutoksista Aktia Pankki Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden määrässä, joka julkaistiin 3.6.2024 klo 13:30, oli virheellisesti ilmoitettu yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä luovutusten. Oikea määrä on 76 076 kappaletta.

Korjattu tiedote on kokonaisuudessaan alla.

Aktia Pankki Oyj on tänään luovuttanut yhtiön hallituksen päätöksen nojalla yhteensä 45 532 yhtiön hallussa olevaa omaa osakettaan 21 henkilölle yhtiön eri palkitsemisjärjestelyjen perusteella. Omien osakkeiden luovutus perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 3.4.2024 antamaan valtuutukseen.

Näistä osakkeista Aktian toimitusjohtaja Aleksi Lehtoselle on luovutettu allekirjoituspalkkiona 26 833 osaketta. Allekirjoituspalkkion tarkoitus on korvata toimitusjohtajalle aiemmasta työsuhteesta saamatta jääneitä palkkioita. Allekirjoituspalkkio maksetaan Aktian osakkeina sitouttamistarkoituksessa. Toimitusjohtaja on velvollinen maksamaan allekirjoituspalkkion takaisin Aktialle, mikäli hän irtisanoutuisi tehtävästään vuoden kuluessa allekirjoituspalkkion maksusta.

Luovutetuista osakkeista Aktian toimitusjohtajan sijaiselle Anssi Huhdalle on luovutettu kertapalkkiona 2 500 osaketta. Loput 16 199 osakkeet on luovutettu osana yhtiön sitouttavaa osakepalkkiojärjestelmää ja eri palkitsemisjärjestelyiden mukaisina, osittain lykättyinä palkkioina.

Edellä mainittujen luovutusten jälkeen yhtiön hallussa on yhteensä 76 076 osaketta.

Aktia Pankki Oyj

Lisätietoja:

Oscar Taimitarha, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 562 2315, ir (at) aktia.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.aktia.com

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 860 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.3.2024 olivat 14,1 miljardia euroa ja taseen arvo 12,1 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.