CATANA GROUP : RESULTATS SEMESTRIELS 2023/2024   Croissance de l’ensemble des résultats, en ligne avec les objectifs Nette progression du résultat net part du groupe : + 54%  

Communiqué de presse Canet-en-Roussillon, le 3 juin 2024 à 18h

RESULTATS SEMESTRIELS 2023/2024

Croissance de l’ensemble des résultats, en ligne avec les objectifs

Nette progression du résultat net part du groupe : + 54%

En millions d'€ 28.02.24 28.02.23 Chiffre d’affaires 105,7 94,9 Achats consommés

Charges de personnel

Charges externes

Impôts et taxes

Dotations amortissements et provisions

Variations de stocks

Autres charges et produits opérationnels courants - 59,3

- 13,6

- 32,6

- 0,9

- 3,9

+ 21,6



- 57,9

- 10,1

- 27,1

- 0,9

- 2,8

+ 16,2



Résultat Opérationnel Courant + 17 + 12,3 Résultat opérationnel + 16,8 + 12,3 Résultat financier + 1,8 + 0,8 Charge ou produit d’impôt - 5,2 - 3,2 Résultat Net de l’ensemble consolidé + 13,4 + 9,9 Résultat Net part du Groupe + 13,5 + 8,7 Capitaux propres part du Groupe 82,2 61,4

Les résultats intermédiaires du premier semestre 2023/2024 confirment la trajectoire de croissance attendue de CATANA GROUP, dans un marché pourtant plus attentiste. Libéré par les effets de l’inflation et le retour d’une chaîne logistique normale, le Groupe enregistre une amélioration significative de sa rentabilité lui permettant de s’adapter sereinement au contexte actuel tout en poursuivant la mise en place de ses futurs relais de croissance.

Un modèle toujours en croissance et une forte progression de la rentabilité

Toujours porté par les ventes de bateaux neufs et particulièrement de la gamme BALI, le chiffre d’affaires du Groupe continue à afficher une belle dynamique de croissance (+ 11%), et ce malgré un contexte de marché beaucoup moins euphorique depuis une bonne année.

L’activité n’intègre toujours pas de ventes de bateaux à moteur de la nouvelle marque « YOT » dont les préséries ont démarré sur ce premier semestre dans l’attente de la mise en service de la nouvelle usine d’Aveiro (Portugal). Cette dernière devrait être définitivement opérationnelle à l’automne 2024. Les premières facturations significatives n’interviendront ainsi qu’au cours du prochain exercice 2024/2025.

L’épisode d’hyper inflation des deux dernières années a fortement impacté le coût des matières premières achetées par CATANA GROUP. Dans ce contexte, le Groupe avait fait le choix, comme l’ensemble de la profession, de répercuter la quasi-intégralité de ces hausses dans ses prix de vente.

Au cours de l’exercice dernier, CATANA GROUP avait cependant vu sa marge brute baisser. Beaucoup de bateaux ayant été vendu un ou deux ans plus tôt avec des tarifs figés, le Groupe avait dû subir un effet de ciseaux entre l’immédiateté de la hausse des coûts matières et le chiffre d’affaires qui n’intégrait pas totalement encore les hausses tarifaires.

Libéré de ce facteur exceptionnel et ayant retrouvé une chaîne logistique maîtrisée, CATANA GROUP retrouve ainsi ses meilleurs niveaux de rentabilité opérationnelle.

Ainsi, le résultat opérationnel du Groupe progresse de 36% et s’établit à 16,8 M€ soit près de 16% du chiffre d’affaires (contre 13% au premier semestre 2022/2023). Cette progression est d’autant plus notable qu’elle intègre une perte de 1,6 M€ de CATANA GROUP PORTUGAL liée aux frais de lancement du nouveau projet motonautique « YOT »

Fort de cette progression des marges d’exploitation, le résultat net « part du Groupe » progresse de 54% et s’établit à 13,5 M€ à 12,7% du chiffre d’affaires contre 9,1% au premier semestre 22/23.

Des fondamentaux toujours plus solides, dédiés au développement

La trésorerie de CATANA GROUP reste solide à 66,5 M€ (contre 63,1 au 31 août dernier) malgré une dégradation ponctuelle de son BFR de 14,5 M€ liée à une saisonnalité des livraisons plus marquée cette année. Ce BFR est matérialisé par des stocks de bateaux neufs en hausse, bateaux tous vendus mais en attente de livraisons et de facturations sur le printemps.

CATANA GROUP a également investi 10,6 M€ sur ce premier semestre principalement dans le cadre de la construction de sa nouvelle usine motonautique au Portugal (6,2 M€), mais aussi dans la modernisation de son département « menuiserie » de Rivesaltes (1,3 M€) et dans le développement de nouveaux produits.

Sur le plan de l’endettement financier, le Groupe a mis en place 13,4 M€ de nouveaux emprunts dans le cadre du financement de la nouvelle motonautique d’Aveiro (Portugal).

Par ailleurs, le Groupe, vient d’obtenir le renouvellement pour 25 ans de la concession portuaire de sa filiale de services PORT PIN ROLLAND à Saint-Mandrier (83). Sur le plan bilantiel, cette concession sur 25 ans est ainsi valorisée en actif dans les immobilisations incorporelles et dans le passif dans les dettes financières à hauteur de 7 M€.

Intégrant ces deux nouveaux éléments combinés, l’endettement financier de CATANA GROUP s’établit à 47,9 M€ tandis que les fonds propres « part du Groupe » s’élèvent à 82,2 M€ de fonds propres, attestant de la solidité financière du Groupe.

Une capacité d’adaptation importante sur le court terme

Dans un contexte immédiat, moins euphorique qu’au cours des années post COVID, le marché semble être entré dans une phase de régulation, caractérisée par un flux de commandes moins important depuis plusieurs mois et surtout beaucoup plus d’inertie dans la prise de décision des prospects.

Si l’incertitude sur les taux d’intérêts ou encore le contexte géopolitique sont des éléments qui justifient à eux seuls de l’attentisme, la hausse des prix de vente des bateaux depuis 3 ans (30 à 40%), sous la pression de la hausse des matières, semble être devenu un élément « grippant » pour le marché.

L’analyse de cette situation amène CATANA GROUP à penser que l’inversion de cette tendance attentiste ne pourra se faire qu’au moyen d’une réelle agressivité commerciale et un réajustement raisonnable des prix.

Souhaitant traiter le problème à la source, le Groupe a ainsi engagé des négociations énergiques avec l’ensemble de ses partenaires fournisseurs, souhaitant désormais bénéficier des baisses enregistrées depuis plusieurs mois sur de nombreux cours mondiaux de matières premières.

Par ailleurs, le Groupe profite de l’accalmie du marché pour asseoir ses organisations internes, très malmenées par les années d’hyper croissance dans un contexte aggravant de pénuries. Malgré les bons niveaux actuels de rentabilité, CATANA GROUP a identifié de nombreux leviers de performances agissant à la fois sur la productivité de l’entreprise et sur la structure de ses coûts.

Fort de ces nombreux leviers de marges identifiés, CATANA GROUP considère disposer des coudées franches pour engager cette politique commerciale volontariste sans pour autant éroder significativement sa rentabilité.

Dans ce marché plus irrégulier, CATANA GROUP dispose d’une situation saine avec aucun stock dans son réseau de distribution. Privilégiant ainsi la protection de la trésorerie, le groupe souhaite conserver cette situation dans ses usines avec un objectif sans stock invendu.

Pour mener ce pilotage fin de ses capacités de production face au contexte de marché, CATANA GROUP dispose plus que jamais de nombreux leviers de flexibilité, constitués depuis de nombreuses années.

Une trajectoire de croissance claire sur le long terme

Disposant d’un modèle de rentabilité performant, et d’une capacité d’adaptation forte aux aléas actuels du marché, CATANA GROUP poursuit ainsi sereinement le déploiement de son plan stratégique à long terme.

Dans ce cadre, le bon déroulement de la construction de la nouvelle usine d’Aveiro au Portugal, destinée à accueillir toutes les productions des bateaux à moteur « YOT », doublé des premières démonstrations commerciales réussies du YOT 36 et de la mise à l’eau récente du nouveau YOT 41, conforte le potentiel de croissance significatif qu’apportera ce nouveau pôle sur les prochains exercices.

Par ailleurs, les dirigeants du Groupe ont engagé des discussions avec les collectivités locales afin d’accroître la capacité industrielle du Groupe à Canet-en-Roussillon. Ces discussions interviennent dans le cadre du projet du Groupe du redéploiement de la marque « grande croisière » CATANA ainsi que de la création d’un nouveau pôle destiné à la fabrication de grands modèles BALI (supérieurs à 65 pieds). Ces deux axes seront également des leviers de croissance importants sur le long terme pour le pôle « Voile ».

« Ces résultats intermédiaires de bonne facture démontrent une nouvelle fois la solidité du Groupe et de son modèle. Même si la situation de marché est moins favorable aujourd’hui, nous disposons à la fois d’un des meilleurs produits du marché avec la gamme BALI et d’une capacité forte d’adaptation, démontrant que l’agilité est notre marque de fabrique. Ces solides fondations nous placent ainsi dans les meilleures dispositions pour dérouler sereinement notre plan de développement multiaxes et porteur de leviers de croissance sur le long terme » commente Aurélien Poncin, Président Directeur Général.

