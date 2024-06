SELSKABSMEDDELELSE





A.P. Møller - Mærsk A/S – Opjustering af forventninger til 2024





På baggrund af den stigende efterspørgsel i containermarkedet og forstyrrelserne forårsaget af situationen i Det Røde Hav, ser A.P. Møller - Mærsk A/S (APMM) nu ligeledes et øget pres på terminalerne, særligt i Asien og Mellemøsten, samt yderligere stigninger i containerfragtrater. Udviklingen sker gradvist og forventes at bidrage til et bedre finansielt resultat i andet halvår af 2024.

Baseret på denne udvikling, opjusterer APMM forventningerne til hele 2024 og forventer nu en underliggende EBITDA på USD 7 til 9 mia. og EBIT på USD 1 til 3 mia. (tidligere henholdsvis USD 4 til 6 mia. og USD -2 til 0 mia.) samt et frit cashflow på mindst USD 1 mia. (tidligere mindst USD -2 mia.)

Markedet er stadig underlagt en volatilitet, der er højere end sædvanlig, på grund af den uforudsigelige situation i Det Røde Hav samt usikkerhed om udbud- og efterspørgsel i fremtiden.

APMMs halvårsrapport offentliggøres den 7. august 2024

København, den 3. juni 2024

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Løv, tlf. 6114 1521

