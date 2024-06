Vertex lance Accelerator+ pour l’ERP SAP, en faisant ainsi une plateforme mondiale unifiée pour gérer les complexités fiscales

KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, 04 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ : VERX) (« Vertex » ou la « Société »), fournisseur mondial de solutions technologiques fiscales, a annoncé aujourd’hui le lancement de la solution Accelerator+ pour l’ERP SAP – l’outil de gestion fiscale nouvelle génération, qui combine les fonctionnalités de Vertex Accelerator et de Vertex Chain Flow Accelerator en une seule et même solution globale consolidée. Cette solution innovante offre une interface complète et intuitive, qui simplifie et unifie l’installation, la configuration, le reporting et la gestion fiscale pour tous les besoins nationaux et internationaux. Accelerator+ accompagne la croissance des entreprises en simplifiant les processus fiscaux, en facilitant les initiatives de transformation via la migration vers le cloud et en établissant une base solide pour toute migration en cours ou future vers S/4HANA.



Avec l’essor de la transformation numérique dans divers secteurs, les entreprises sont confrontées à des défis communs en matière d’évolutivité – notamment des calculs fiscaux inexacts, le traitement manuel des données, des problèmes de conformité et une augmentation des coûts. Déployé avec le moteur fiscal Vertex O Series ou le Tax Decision Tool (outil d’aide à la décision fiscale, en français) pour la TVA, Accelerator+ simplifie ces complexités pour les clients utilisant l’ERP SAP qui gèrent des chaînes d’approvisionnement mondiales. La solution offre une multitude de fonctionnalités essentielles, notamment la centralisation, l’établissement de rapports avancés, l’identification par géolocalisation et une solution améliorée de gestion des mouvements de marchandises dans le cadre de la régularisation fiscale.

« Accelerator+ est le fruit de notre volonté de simplifier l’automatisation et la conformité fiscales pour les clients qui utilisent SAP, en améliorant les capacités et la convivialité tout en réduisant la complexité et les coûts. En définitive, nous fournissons aux clients la technologie nécessaire pour soutenir leur adoption de SAP S/4HANA », a déclaré Brian Wilchusky, directeur principal des partenariats mondiaux SAP chez Vertex. « Vertex s’engage à aider les clients SAP à obtenir des résultats positifs et à réaliser les objectifs de la transformation de leur entreprise et de leurs processus. »

Les clients existants bénéficieront de la flexibilité et du soutien nécessaires pour utiliser les solutions de leur portefeuille actuel jusqu’à ce qu’ils décident de migrer au moment qui leur conviendra.

Cliquez ici pour en savoir plus sur la solution Accelerator+ de Vertex pour l’ERP SAP. Pour plus d’informations sur l’intégration des solutions Vertex avec SAP et pour découvrir notre suite de technologies fiscales, consultez notre Page partenaire SAP.

À propos de Vertex

Vertex est l’un des principaux fournisseurs de logiciels et de solutions de fiscalité indirecte au monde. La société a pour vocation de proposer la technologie fiscale la plus fiable afin de permettre aux entreprises internationales de réaliser des transactions en toute conformité et de se développer en toute confiance. Vertex fournit des solutions qui peuvent s’adapter aux principaux systèmes fiscaux indirects de secteurs d’activité spécifiques, notamment pour les ventes et les activités des consommateurs, la valeur ajoutée et la paie. Basée en Amérique du Nord, et avec des bureaux en Amérique du Sud et en Europe, Vertex emploie plus de 1 400 professionnels et répond aux besoins d’entreprises du monde entier.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.vertexinc.com

Copyright © 2024 Vertex, Inc. Tous droits réservés. Les informations figurant dans le présent document sont uniquement publiées à titre d’information. Elles peuvent faire l’objet d’évolutions futures à tout moment et ne constituent en aucun cas un conseil juridique ou fiscal. L’orientation du produit et les informations potentielles de feuille de route ne constituent aucune garantie, ne peuvent s’intégrer dans un quelconque contrat et ne représentent en aucun cas un engagement à fournir un quelconque support, code ou une quelconque fonctionnalité. Ces informations ne doivent servir à aucune prise de décision d’achat, juridique ou fiscale. La mise au point, la diffusion et le calendrier de déploiement de l’ensemble des fonctionnalités ou caractéristiques décrites relatives aux produits de vertex restent à la seule discrétion de Vertex, Inc. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué qui ne sont pas des faits historiques sont des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act (loi américaine sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières privées) de 1995. Toutes les déclarations prospectives sont exposées à divers risques et incertitudes, qui sont décrits dans les documents déposés par Vertex auprès de l’organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers (la « SEC ») et qui pourraient entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes. Vertex conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives que Vertex n’a aucune obligation de mettre à jour.

Contact Vertex :

Rachel Litcofsky

Vertex, Inc.

mediainquiries@vertexinc.com

Contact relations investisseurs :

Joe Crivelli

Vertex, Inc.

ir@vertexinc.com