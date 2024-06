EDF : Exercice de l’option de remboursement de souches d’obligations hybrides

Exercice de l’option de remboursement de souches d’obligations hybrides

Les termes comportant une majuscule utilisés dans le présent communiqué de presse ont la signification qui leur est donnée dans le Prospectus du 2 octobre 2018 relatif aux Obligations perpétuelles émises le 4 octobre 2018.

Le 5 juin 2024, EDF (BBB stable S&P / Baa1 stable Moody’s / BBB+ stable Fitch) annonce son intention d'exercer son option de remboursement des Obligations hybrides émises le 4 octobre 2018 pour un montant nominal de 1 250 millions d’euros (ISIN FR0013367612).

Ces Obligations feront l’objet d’un remboursement le 5 juillet 2024, Date de Remboursement Anticipé conformément aux Termes et Conditions des Obligations contenus dans le Prospectus.

Le capital social d’EDF a été augmenté les 24 mai 2023 et 13 juin 2023 par la conversion de 130 864 943 OCEANEs EDF (ISIN FR0013534518) en 168 684 911 actions nouvelles pour un montant nominal total de 84 342 455,50 euros et une prime de conversion d’un montant de 1 346 011 365,17 euros (1).

EDF utilisera l’equity content résultant de cette augmentation de capital pour ne pas avoir à refinancer la dette subordonnée hydride émise le 4 octobre 2018 pour la moitié de son montant nominal, soit 625 millions d’euros, par une autre dette subordonnée hybride.

Par ailleurs, dans l’hypothèse de l’exercice de l’option de remboursement de la dette subordonnée hybride émise le 25 janvier 2013 d’un montant nominal de 1 250 millions d’euros (ISIN FR0011401751), EDF pourrait le moment venu décider d’utiliser l’equity content résultant de cette augmentation de capital pour la moitié de son montant nominal, soit 625 millions d’euros ou de la refinancer par une autre dette subordonnée hybride.

L’equity content résultant de cette augmentation de capital ne sera utilisé pour le refinancement d’aucune autre dette subordonnée hybride.





Déclarations Prospectives :

EDF considère certaines parties de cette annonce comme un énoncé prospectif. Les déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées à l’aide de termes prospectifs tels que "croit", "s'attend à", "peut", "sera", "pourrait", "devrait", "a l'intention", "estime", "envisage", "suppose", "prédit" ou "anticipe", ainsi que la forme négative de tels mots et autres mots de signification similaire dans le cadre de discussions sur les performances opérationnelles ou financières futures ou de stratégies comportant des risques et des incertitudes. Bien qu’EDF estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables au moment où elles sont faites, ces dernières demeurent incertaines par leur nature et impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes indépendants de la volonté d’EDF. Par conséquent, EDF ne peut donner aucune assurance que ces attentes seront réalisées. Les événements futurs et les résultats réels, financiers ou autres, peuvent différer considérablement des résultats présentés dans les déclarations prospectives en raison des risques et des incertitudes possibles, notamment des modifications éventuelles du moment et de l'exécution des opérations décrites dans ces déclarations.

Vous êtes prié de ne pas vous fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans cette annonce, qui ne sont valables qu'à leurs dates respectives. Ni EDF ni l'un quelconque de ses membres affiliés ne s'engage publiquement à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de toute autre manière, sauf si requis par les lois et les réglementations en vigueur.

A propos d’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde avec une production décarbonée de 434 TWh, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO 2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l’énergie et des services à environ 40,9 millions de clients (1) et a réalisé un chiffre d’affaires de 139,7 milliards d’euros en 2023.

(1) Les clients sont décomptés par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison.

(1) Cf. Communiqués de presse du 24 mai 2023 et du 13 juin 2023

