Wawanesa remettra 250 000 $ en subventions locales pour soutenir la résilience climatique

WINNIPEG, Manitoba, 05 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Afin de donner des moyens aux communautés canadiennes qui s’engagent à devenir plus résilientes aux effets des changements climatiques et des conditions météorologiques extrêmes, Wawanesa Assurance a lancé une initiative d’octroi de subventions totalisant 250 000 $ appelée Subventions locales des Champions du climat Wawanesa.



Les subventions annoncées aujourd’hui, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, permettent aux organisations communautaires de demander jusqu’à 25 000 $ de financement pour soutenir des activités locales contribuant à la résilience aux changements climatiques.

Dans le cadre de cette initiative, Wawanesa cherche à s’associer à des organisations communautaires pour avoir un effet durable sur l’environnement. Les organisations admissibles comprennent les organismes de bienfaisance enregistrés, les organisations à but non lucratif et les communautés autochtones. Les lignes directrices concernant la façon de présenter une demande de subvention se trouvent ici. Les demandes de subvention sont acceptées jusqu’au 5 septembre 2024.

« Les subventions locales font partie de l’engagement de Wawanesa à renforcer la résilience des communautés pour les aider à surmonter les défis urgents posés par les changements climatiques, a déclaré Jackie De Pape Hornick, directrice, Communications et Impact communautaire de Wawanesa. Un travail formidable est réalisé localement dans tout le Canada et nous voulons le soutenir en participant au financement de projets novateurs qui contribuent au bien-être et à la durabilité des communautés. »

L’initiative d’octroi de subventions est le plus récent élément du programme plus large des Champions du climat Wawanesa, qui fournit deux millions de dollars par an pour soutenir les personnes en première ligne de la lutte contre le changement climatique qui travaillent à renforcer la résilience des communautés.

À propos de La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa

La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa, fondée en 1896, est la plus importante compagnie du genre au Canada, grâce à des revenus annuels de plus de 3,5 milliards de dollars et à un actif de 10 milliards de dollars. Ayant son siège social à Winnipeg, La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa est la société mère de Wawanesa Vie, qui fournit des produits et des services d’assurance vie partout au Canada, et de Western Financial Group, qui assure les particuliers et les entreprises dans tout le pays. Wawanesa est fière de servir plus de 1,7 million de membres au Canada. La Compagnie soutient activement des organisations qui renforcent les communautés, en faisant don de plus de 3,5 millions de dollars par an à des organismes caritatifs, dont plus de 2 millions de dollars par an pour soutenir les personnes en première ligne de la lutte contre le changement climatique. Pour en savoir davantage, consultez le site wawanesa.com.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2517be57-7a93-402f-aa42-9b60e703ea86