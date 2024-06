Nanterre, le 5 juin 2024

VINCI renforce ses activités routières en Amérique du Nord

Acquisition par VINCI Construction de deux sociétés de travaux routiers et de production de matériaux : Newport Construction aux États-Unis et Entreprises Marchand & Frères (EMF) au Canada

Les deux sociétés représentent un chiffre d’affaires total supérieur à 150 M€

Densification de la couverture géographique du pôle de VINCI Construction en Amérique du Nord



VINCI Construction a acquis deux entreprises de travaux publics familiales en Amérique du Nord : Newport Construction dans le New Hampshire aux États-Unis et Entreprises Marchand & Frères (EMF) au Canada.

Newport Construction est spécialisée dans les travaux routiers et le petit génie civil.

Active dans le sud de l'État du New Hampshire et dans le Massachusetts (région de Boston principalement), la société est intégrée verticalement. Elle dispose d’une carrière représentant près de 50 millions de tonnes de réserves de matériaux et d’une usine d’enrobés.

Employant 240 collaborateurs, Newport Construction a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 105 millions d’euros (115 millions de dollars).

Fort de cette acquisition qui s’inscrit dans son modèle d’intégration verticale, VINCI Construction renforce ses activités de travaux publics dans le nord-est des États-Unis, où le pôle est présent depuis l’acquisition des activités routières de Lane Construction en 2018.

Au Canada, Entreprises Marchand & Frères (EMF) réalise des travaux routiers dans la région centre du Québec ainsi que dans le territoire de la Baie-James, situé au nord de la province.

EMF est également intégrée verticalement avec trois usines d’enrobés, neuf carrières - qui représentent près de 20 millions de tonnes de réserves de matériaux - et deux sablières.

Employant 220 personnes, EMF a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros (74 millions de dollars canadiens). Cette transaction permet à VINCI Construction, présent depuis plus de 20 ans au Québec, de densifier son réseau d’entreprises dans la province.

Ces deux acquisitions renforcent le positionnement géographique et de métiers de VINCI Construction en Amérique du Nord, qui offre un fort potentiel de croissance dans les infrastructures de mobilité.

VINCI Construction y a réalisé, en 2023, un chiffre d’affaires de plus de 4 milliards d’euros avec un effectif total de 9 500 personnes.

