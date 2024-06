CARVYKTI®▼ (Ciltacabtagene Autoleucel; Cilta-cel) verbesserte das progressionsfreie Überleben deutlich und vertiefte das Ansprechen gegenüber zwei Standardtherapien bei Patienten mit funktionellem Multiplem Myelom mit hohem Risiko

73-prozentige Verringerung des Risikos eines Fortschreitens der Krankheit oder des Todes durch Cilta-cel in der CARTITUDE-4-Studie bei einer Untergruppe von Patienten, die nach der ersten Therapie des Multiplen Myeloms einen frühen Rückfall erlitten hatten1



BEERSE, BELGIEN, June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, ein Unternehmen von Johnson & Johnson, gab heute Ergebnisse aus einer Subgruppenanalyse der Phase-3-Studie CARTITUDE-4 bekannt.1 Die Daten zeigen, dass CARVYKTI®▼ (Ciltacabtagen Autoleucel; Cilta-cel) das progressionsfreie Überleben (PFS) im Vergleich zu den Standardtherapien mit Pomalidomid, Bortezomib und Dexamethason (PVd) oder Daratumumab, Pomalidomid und Dexamethason (DPd) bei Patienten mit Lenalidomid-refraktärem multiplem Myelom nach einer vorherigen Therapielinie (LOT) signifikant verbesserte, auch bei Patienten mit funktionellem multiplem Myelom mit hohem Risiko (FHR-Myelom).1 FHR wurde definiert als das Fortschreiten der Erkrankung innerhalb von 18 Monaten nach Erhalt einer autologen Stammzelltransplantation (ASCT) bzw. nach Beginn der Erstlinientherapie bei Patienten, die keine ASCT erhalten hatten.1 Diese Daten wurden auf der Jahrestagung 2024 der American Society of Clinical Oncology (ASCO), die vom 31. Mai bis 4. Juni in Chicago stattfindet, in einem mündlichen Vortrag vorgestellt (Abstract #7504). Außerdem werden sie auf dem Jahreskongress 2024 der European Hematology Association (EHA), der vom 13. bis 16. Juni in Madrid stattfindet, präsentiert (Abstract #P959).1,2

Die Daten der CARTITUDE-4-Studie unterstützten die kürzlich erfolgte Zulassung von Cilta-cel durch die Europäische Kommission. Cilta-cel ist die erste gegen das B-Zell-Reifungs-Antigen (BCMA) gerichtete Therapie, die für die Behandlung von Patienten mit rezidiviertem und refraktärem Multiplem Myelom bereits nach dem ersten Rückfall zugelassen wurde.3

Eine Subgruppenanalyse der Phase-3-Studie CARTITUDE-4 umfasste 136 Patienten (Cilta-cel, n=68; Standardtherapien, n=68), die eine vorherige LOT, einschließlich eines Proteasom-Inhibitors (PI) und eines immunmodulatorischen Wirkstoffs (IMiD), erhalten haben und Lenalidomid-refraktär waren.1 Nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von 16 Monaten (Bereich 0,1-27) wurde das mediane PFS bei den Patienten, die cilta-cel erhielten, nicht erreicht (NR) (95 Prozent Konfidenzintervall [CI]; nicht abschätzbar [NE]-NE), verglichen mit 17 Monaten (95 Prozent CI, 11-NE) für den Kontrollarm als Zweitlinienbehandlung (Hazard Ratio [HR]=0,35 [95 Prozent CI, 0,2-0,7; p=0,0007]).1

In einer zusätzlichen Subgruppenanalyse von 79 Patienten mit FHR-Myelom (Cilta-cel, n=40; Standardtherapien: n=39) betrug das mediane PFS unter Cilta-cel NR (18-NE) gegenüber 12 Monaten (8-NE) unter Standardtherapien (HR=0,27 [95 Prozent CI, 0,1-0,6; p=0,0006]).1 Die mit Cilta-cel behandelten Patienten wiesen im Vergleich zu den mit Standardtherapien behandelten Patienten tiefere Gesamtansprechraten (88 Prozent; 80 Prozent), ein vollständiges Ansprechen (CR) oder besser (68 Prozent; 39 Prozent), eine Negativität der minimalen Resterkrankung (MRD) (65 Prozent; zehn Prozent) und eine längere mediane Dauer des Ansprechens (mDOR) (NR [16-NE]; 16 [8-NE]) auf.1

„Patienten mit funktionellem multiplem Myelom mit hohem Risiko, deren Krankheit in den ersten 18 Monaten nach der anfänglichen Myelom-Therapie fortgeschritten ist, haben bekanntermaßen eine schlechte Prognose, sind aber in klinischen Studien bisher nicht gut vertreten“, sagte Luciano J Costa, M.D., Ph.D., Professor für Medizin und Direktor des Multiplen-Myelom-Programms, University of Alabama, Birmingham, und leitender Prüfarzt der Studie.‡ „Diese Subgruppenanalyse der CARTITUDE-4-Studie liefert überzeugende Beweise dafür, dass diese Patienten in hohem Maße von Cilta-cel profitieren, und wird den medizinischen Fachkräften helfen, das Potenzial dieser Therapie besser zu verstehen.“

Der Anteil der Patienten mit behandlungsbedingten unerwünschten Ereignissen (TEAEs) des Grades 3 oder höher war vergleichbar bei Patienten, die Cilta-cel im Vergleich zu Standardtherapien als Zweitlinienbehandlung erhielten (96 Prozent, 96 Prozent), und bei Patienten mit einer vorherigen LOT und FHR-Myelom (100 Prozent, 97 Prozent).1 Insgesamt starben 11 Patienten in der Cilta-cel-Untergruppe mit einer vorherigen LOT und 11 Patienten in der Untergruppe mit Standardtherapien und einer vorherigen LOT.1 Von den Patienten mit FHR-Myelom starben sieben Patienten aus der Cilta-cel-Gruppe und neun Patienten aus der Standardtherapie-Gruppe.1 Von den sieben Todesfällen bei Patienten mit einer vorherigen LOT und FHR-Myelom erhielten zwei kein Cilta-cel als Studienbehandlung und drei erhielten Cilta-cel als Folgetherapie.1

„Viele Patienten mit FHR-Myelom aus der CARTITUDE-4-Subgruppenanalyse zeigten nach der einmaligen Infusion von Cilta-cel ein tiefes und dauerhaftes Ansprechen, was das Potenzial zur Behandlung einer breiteren Patientenpopulation weiter untermauert“, so Jordan Schecter, M.D., Vizepräsident, Leiter des Bereichs Krankheiten, Multiple Myeloma, bei Johnson & Johnson Innovative Medicine. „Wir bei Johnson & Johnson streben danach, den Krebs zu eliminieren, und sind fest entschlossen, das volle Potenzial von Cilta-cel auszuschöpfen, um die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern.“

CARTITUDE-2: Ergebnisse von Cilta-cel bei Patienten mit suboptimalem Ansprechen auf eine autologe Frontline-Stammzelltransplantation ± Lenalidomid als Erhaltungstherapie (Abstract 7505)

Die Ergebnisse der Kohorte D der CARTITUDE-2-Studie zeigten ein tiefes und dauerhaftes Ansprechen nach einer einzigen Infusion von Cilta-cel mit oder ohne Lenalidomid-Erhaltung.4 In dieser Kohorte wurden Patienten untersucht, die nach einer ASCT-Frontline-Therapie ein suboptimales Ansprechen zeigten.4 Diese Daten wurden im Rahmen eines mündlichen Vortrags auf der ASCO-Jahrestagung 2024 vorgestellt (Abstract #7505).4

Nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von 22 Monaten wiesen die mit Cilta-cel behandelten Patienten (n=17) eine 94-prozentige Gesamtansprechrate auf, wobei 94 Prozent auch ein komplettes Ansprechen oder besser erreichten.4 Von den 15 MRD-auswertbaren Patienten erreichten 80 Prozent eine MRD-Negativität von 10-5.4 mDOR war NR.4 Die PFS- und OS-Raten nach achtzehn Monaten betrugen jeweils 94 Prozent.4 Die Patienten in Kohorte D wiesen eine robuste CAR-T-Expansion, aber eine zahlenmäßig geringere Persistenz im Vergleich zu Patienten mit Lenalidomid-refraktärem Multiplem Myelom und von Patienten mit einer bis drei vorherigen Therapielinien (CARTITUDE-4) sowie stark vorbehandelten Patienten (CARTITUDE-1) auf.4

Alle Patienten hatten TEAEs des Grades 3 oder 4, einschließlich Neutropenie beliebigen Grades (94 Prozent), Lymphopenie (65 Prozent), Thrombozytopenie (47 Prozent), Leukopenie (41 Prozent), Infektionen (71 Prozent) oder Zytokin-Freisetzungssyndrom (CRS) (82 Prozent; medianer Beginn nach acht Tagen).4 Ein Patient hatte ein sekundäres Malignom eines myelodysplastischen Syndroms des Grades 3 (MDS).4 Es wurden keine Fälle von Bewegungsstörungen und neurokognitiven behandlungsbedingten Nebenwirkungen (MNT) oder Parkinsonismus beobachtet.4

„Patienten, bei denen ein Lenalidomid-refraktäres Multiples Myelom diagnostiziert wird, erleiden oft häufigere und aggressivere Rückfälle und haben in der Folge weniger Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die Erkrankung ist mit fortschreitendem Verlauf immer schwieriger zu beherrschen, was den Bedarf an wirksameren Therapien mit eindeutigen Zielstrukturen verdeutlicht, um die Prognose für diese Patientengruppe zu verbessern“, so Edmond Chan, MBChB, M.D. (Res), EMEA, Leiter des Therapiebereichs Hämatologie, bei Johnson & Johnson Innovative Medicine. „Unser Ziel ist es, die Behandlungsergebnisse für Patienten mit Multiplem Myelom zu verbessern und die Entwicklung der Medizin voranzutreiben.“

Über CARTITUDE-4

CARTITUDE-4 ( NCT04181827 ) ist die erste internationale, randomisierte, offene Phase-3-Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von Cilta-cel im Vergleich zu Pomalidomid, Bortezomib und Dexamethason (PVd) oder Daratumumab, Pomalidomid und Dexamethason (Dpd) bei erwachsenen Patienten mit rezidiviertem und Lenalidomid-refraktärem Multiplem Myelom, die eine bis drei vorherige Therapielinien, einschließlich eines PI und eines IMiD, erhalten haben.5 Die Patienten wurden randomisiert und erhielten entweder eine Behandlungssequenz von Apherese, Überbrückungstherapie, Lymphodepletion und Cilta-cel (n=208) oder eine Standardtherapie (SOC) mit PVd oder DPd (n=211).1,5 Die primäre Ergebnismessgröße der Studie ist das progressionsfreie Überleben (PFS), definiert als die Zeit vom Datum der Randomisierung bis zum Datum der ersten dokumentierten Krankheitsprogression gemäß den Kriterien der International Myeloma Working Group (IMWG) oder des Todes durch beliebige Ursache.5

Über CARTITUDE-2

CARTITUDE-2 ( NCT04133636 ) ist eine laufende Multikohorten-Phase-2-Studie zur Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit von Cilta-cel bei Patienten mit Multiplem Myelom. In Kohorte D wird Cilta-cel mit Lenalidomid-Erhaltung bei Patienten untersucht, die nach ASCT-Frontline-Therapie weniger als CR erreicht haben.6

Über Cilta-cel

Im April 2024 genehmigte die Europäische Kommission eine Typ-II-Variante für Cilta-cel zur Behandlung von Erwachsenen mit rezidiviertem und refraktärem Multiplem Myelom, die mindestens eine vorherige Therapie, einschließlich eines iMID und eines PI, erhalten haben, bei denen die Erkrankung unter der letzten Therapie fortgeschritten ist und die refraktär gegenüber Lenalidomid sind. Im April 2024 wurde Cilta-cel in den USA für die Zweitlinienbehandlung erwachsener Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Myelom zugelassen , die mindestens eine vorherige Therapielinie mit einem PI oder einem iMID erhalten haben und refraktär gegenüber Lenalidomid sind.

Eine vollständige Liste der Nebenwirkungen sowie Informationen über Dosierung und Verabreichung, Kontraindikationen und andere Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von Cilta-cel finden Sie in der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels.3 Im Einklang mit den EMA-Vorschriften für neue Arzneimittel und solche, die eine bedingte Zulassung erhalten haben, unterliegt Cilta-cel einer zusätzlichen Überwachung.3

Cilta-cel ist eine BCMA-gerichtete, gentechnisch veränderte autologe T-Zell-Immuntherapie, bei der patienteneigene T-Zellen mit einem Transgen umprogrammiert werden. Dieses kodiert einen chimären Antigenrezeptor (CAR), der die CAR-positiven Zellen veranlasst, Zellen zu eliminieren, die BCMA exprimieren. BCMA wird hauptsächlich auf der Oberfläche von Zellen der B-Linie des malignen Multiplen Myeloms sowie von B-Zellen und Plasmazellen im Spätstadium exprimiert.7,8 Das CAR-Protein von Cilta-cel enthält zwei auf BCMA abzielende Single-Domains, die so konzipiert sind, dass sie eine hohe Avidität gegen menschliches BCMA verleihen. Nach der Bindung an BCMA-exprimierende Zellen unterstützt der CAR die T-Zell-Aktivierung, Expansion und Eliminierung der Zielzellen.9

Im Dezember 2017 schloss Janssen Biotech, Inc., ein Unternehmen von Johnson & Johnson, eine exklusive weltweite Lizenz- und Kooperationsvereinbarung mit Legend Biotech USA, Inc. zur Entwicklung und Vermarktung von Cilta-cel ab.10

Über das Multiple Myelom

Das Multiple Myelom ist ein derzeit unheilbarer Blutkrebs, der eine Art von weißen Blutkörperchen, die sogenannten Plasmazellen, befällt, die im Knochenmark vorkommen.11,12 Diese Plasmazellen vermehren sich beim Multiplen Myelom weiter, reichern sich im Körper an und verdrängen die normalen Blutzellen, was häufig eine Zerstörung der Knochen und andere schwerwiegende Komplikationen verursacht.12 In der Europäischen Union wurde im Jahr 2022 bei mehr als 35.000 Menschen ein Multiples Myelom diagnostiziert, und mehr als 22.700 Patienten starben.13 Während einige Menschen mit der Diagnose Multiples Myelom zunächst keine Symptome aufweisen, können bei anderen die üblichen Anzeichen und Symptome der Erkrankung auftreten, beispielsweise Knochenbrüche oder -schmerzen, eine niedrige Anzahl roter Blutkörperchen, Müdigkeit, ein hoher Kalziumspiegel, Infektionen oder Nierenprobleme.14

Über Johnson & Johnson

Bei Johnson & Johnson sind wir davon überzeugt, dass Gesundheit alles ist. Unsere Stärke im Bereich der Gesundheitsinnovation befähigt uns, eine Welt zu schaffen, in der komplexe Krankheiten verhindert, behandelt und geheilt werden, in der Behandlungen intelligenter und weniger invasiv verlaufen und in der Lösungen persönlich sind. Durch unsere Fachkompetenz in den Bereichen innovative Medizin und MedTech sind wir einzigartig aufgestellt, um heute innovative Lösungen in das gesamte Spektrum der Gesundheit zu injizieren, die die Durchbrüche von morgen erzielen. So können wir die Gesundheit der Menschen nachhaltig beeinflussen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.janssen.com/emea . Folgen Sie uns unter https://www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea . Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc., Janssen-Cilag International NV und Janssen Research & Development, LLC sind Unternehmen von Johnson & Johnson.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 über die Produktentwicklung und den potenziellen Nutzen und Behandlungseffekte von Cilta-cel. Die Leserinnen und Leser werden dazu angehalten, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc., Janssen Research & Development, LLC, und/oder Johnson & Johnson abweichen. Zu den Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: Herausforderungen und Unsicherheiten, die mit der Produktforschung und -entwicklung verbunden sind, einschließlich der Ungewissheit des klinischen Erfolgs und der Erlangung behördlicher Zulassungen; Ungewissheit des kommerziellen Erfolgs; Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Herstellung; Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und Patente von Konkurrenten; Anfechtung von Patenten; Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit oder Sicherheit von Produkten, die zu Produktrückrufen oder behördlichen Maßnahmen führen; Änderungen im Verhalten und in den Ausgabemustern der Käufer von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich weltweiter Gesundheitsreformen; und Trends zur Eindämmung der Gesundheitskosten. Eine weitere Auflistung und Beschreibung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-K für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023, einschließlich der Abschnitte mit der Überschrift „Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen“ und „Punkt 1A Risikofaktoren“ und in den nachfolgenden Quartalsberichten von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-Q und anderen Unterlagen, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden. Kopien dieser Einreichungen sind online unter http://www.sec.gov/, http://www.jnj.com/ oder auf Anfrage bei Johnson & Johnson erhältlich. Weder Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc., Janssen Research & Development, LLC noch Johnson & Johnson verpflichten sich, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

‡Dr Luciano J Costa, M.D., University of Alabama at Birmingham, hat für Johnson & Johnson Beratungs- und Vortragsdienstleistungen erbracht; er wurde nicht für Medienarbeit honoriert.

Juni 2024

