Hisense South Africa offre des prix en espèces et en nature d'une valeur d'un million de rands sud-africains (ZAR) dans le cadre de son troisième parrainage consécutif de l'UEFA EURO 2024

JOHANNESBOURG, Afrique du Sud, 06 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hisense, l'une des principales marques mondiales d'appareils électroménagers, se retrouve une fois de plus à l'avant-garde des tournois de football les plus prestigieux au monde, en parrainant pour la troisième fois consécutive l'UEFA EURO 2024. Dans le cadre de ce parrainage, Hisense fait équipe avec les légendaires gardiens de but Iker Casillas et Manuel Neuer pour la campagne ‘BEYOND GLORY’, apportant l'excitation du jeu à portée de main des fans du monde entier.



Célébrant l’excellence, pour la troisième fois consécutive :

À l'approche de l'UEFA EURO 2024, l'excitation est à son comble, avec l’annonce par Hisense South Africa d’une série d'initiatives clés à cette occasion. Au cœur de ces initiatives se trouve la campagne ‘Go Beyond Glory’, offrant aux fans sud-africains la possibilité de gagner une part de la cagnotte valant 1 000 000 de rands sud-africains (ZAR), dont 400 000 ZAR en espèces et l'équivalent de 600 000 ZAR en produits Hisense. Il convient de noter que cette opportunité passionnante est disponible aux personnes qui achètent l'un des produits participant à l'EURO Cup 2024 entre le 1er juin et le 30 juillet 2024. Il suffit aux participants d'envoyer le message « Beyond Glory » via notre numéro WhatsApp (0765739424) pour participer au tirage et réclamer une part des prix.

Participez et courez la chance de gagner : La Campagne Golden Boot

Hisense s'est également associée à Adidas dans le cadre de l'initiative ‘Find the Golden Boot’, afin de maximiser l'enthousiasme. Des trophées Golden Boot seront stratégiquement affichés dans les 50 meilleurs points de vente du pays. Les fans sont invités à visiter l'un de ces magasins et à prendre une photo avec le trophée Adidas Boot, et publier cette photo sur les médias sociaux, en taguant @HisenseSA et @HisenseZA pour gagner des produits et équipements Adidas, d'une valeur de 50 000 rands sud-africains (ZAR).

Partenariat légendaire : Casillas et Neuer joignent leurs forces

La campagne ‘BEYOND GLORY’ réunit deux des meilleurs et plus célèbres gardiens de but du football : Iker Casillas et Manuel Neuer, réputés pour leurs incroyables compétences qui leur ont valu de nombreuses distinctions. La participation de ces deux légendes ajoutera la puissance des stars aux initiatives de Hisense.

Iker Casillas a commenté : « Je suis extrêmement ravi de m’associer à Hisense dans le cadre de son initiative ‘BEYOND GLORY’, qui célèbre et honore les efforts des meilleurs gardiens de but du monde. La réputation de gagnant d’un gardien de but repose sur sa fiabilité. Je suis fier de représenter une entreprise qui jouit également de la confiance de ses clients pour ses nombreuses contributions à une technologie innovante qui améliore leur vie. »

Un engagement ferme envers l'excellence

La campagne ‘BEYOND GLORY’ célèbre non seulement le football, mais souligne également l'engagement inébranlable de Hisense à être à la pointe de la technologie et à offrir une qualité supérieure aux consommateurs. Le troisième parrainage consécutif par Hisense du Championnat d'Europe de football (UEFA Euro) est une occasion sans précédent pour l'entreprise de communiquer avec les consommateurs du monde entier, consolidant ainsi l'engagement de la marque à améliorer les vies grâce à une technologie innovante.

Personne-ressource :

Henru van der Merwe - henru.vandermerwe@hisense.com

L'image jointe à cette annonce est disponible via le lien suivant : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/80a66973-f66b-4057-ba55-beb8c5d6a35b