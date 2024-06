KH Group Oyj

Sisäpiiritieto 7.6.2024 klo 12.00

Sisäpiiritieto: KH Group myy HTJ:n ja päivittää ohjeistustaan vuodelle 2024

KH Group Oyj on yhdessä muiden HTJ Holding Oy:n (”HTJ”) osakkeenomistajien kanssa tänään allekirjoittanut kauppakirjan osakkeiden myynnistä XPartners-konserniin kuuluvalle XPartners Finland Holding Oy:lle. Kaupan täytäntöönpano edellyttää Suomen kilpailuviranomaisten hyväksyntää. HTJ:n myynti on tärkeä askel kohti KH Groupin tavoitetta muuntua maanrakennuskaluston toimittaja KH-Koneiden liiketoiminnan ympärille rakentuvaksi teolliseksi konserniksi.

Osakekauppana toteutettavan yrityskaupan velaton kauppahinta on 23,0 miljoonaa euroa. KH Groupin omistusosuus HTJ:n osakkeista on 91,7 % ja osuus kauppahinnasta nettovelan ja myyntiin liittyvien kulujen vähentämisen jälkeen arvioidaan olevan noin 13,2 miljoonaa euroa. Kaupan arvioidaan toteutuvan syyskuun loppuun mennessä ja myyntivoiton arvioidaan maaliskuun 2024 taseaseman perusteella olevan noin 2,6 miljoonaa euroa sisältäen kaupanteon yhteydessä taseesta poiskirjattavan vähemmistöosakkaiden 0,9 miljoonan euron lunastusvelan. Myyntivoitto on laskettu sillä oletuksella, että kauppa toteutuisi syyskuussa. Lopullinen kauppahinta täsmentyy kaupantekohetkellä.

HTJ on yksi Suomen johtavista rakennuttajakonsulttiyrityksistä ja tarjoaa asiakkailleen rakennuttamisen, työmaavalvonnan, energia- ja ympäristökonsultoinnin sekä projektinjohdon monipuolisia asiantuntijapalveluita. Yhtiö työllistää yli 200 asiantuntijaa ja palvelee asiakkaitaan ympäri Suomen. Tilikauden 2023 pro forma liikevaihto oli 26,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,6 miljoonaa euroa.



Myynnin vaikutusten jälkeen KH Groupin pro forma -ohjeistus vuodelle 2024 on seuraava: liikevaihto 370–390 miljoonaa euroa ja liikevoitto 9–13 miljoonaa euroa sisältäen Indoorin Viron kiinteistökaupan myyntivoiton. Siten ohjeistusta on päivitetty ainoastaan poistamalla HTJ:n pro forma lukujen suuruinen osuus tilikauden liikevaihdosta ja liikevoitosta. Jatkossa HTJ:n tilikauden 2024 tulos ja konsernin myyntivoitto esitetään lopetetuissa toiminnoissa.



”HTJ on kehittynyt vahvasti KH Groupin omistuskaudella vuodesta 2021. Määrätietoisen kehitystyön ansiosta yhtiöllä on entistä laajempi palveluvalikoima ja maantieteellinen verkosto. HTJ:n tiimi koostuu todellisista rakennuttamisen ammattilaisista, joiden kanssa on ollut ilo tehdä yhteistyötä. Haluamme kiittää HTJ:n johtoa, henkilöstöä ja muita omistajia yhteisistä vuosista”, toteaa KH Groupin talousjohtaja Tommi Rötkin.



”HTJ:n asema vahvana ja riippumattomana rakennuttajatoimistona säilyy kaupan myötä, ja jatkamme työtämme HTJ:n brändin alla entiseen malliin. Uusi omistaja antaa meille hyvät edellytykset jatkaa strategiamme mukaista laajentumista Suomessa orgaanisesti ja yrityskauppojen kautta. XPartners-konsernissa toimii useita alan pohjoismaisia yhtiöitä, joiden kanssa pääsemme jakamaan osaamista ja oppeja myös ympäristö- ja vastuullisuusasioissa”, sanoo HTJ:n toimitusjohtaja Janne Ketola.

”HTJ:lla on erinomainen maine rakennuttamisen toimialalla, ja yhtiö on onnistunut luomaan merkittävän markkina-aseman Suomessa. HTJ:n osto tarjoaa vahvan alustan kasvulle Suomessa ja tukee strategiaamme kasvattaa liiketoimintaamme Pohjoismaissa”, kommentoi XPartnersin toimitusjohtaja Olle Bertfelt.





KH Group Oyj on monialakonserni, jolla on neljä liiketoiminta-aluetta: KH-Koneet, Indoor Group, Nordic Rescue Group ja HTJ. Kaikki liiketoiminta-alueemme ovat alojensa johtavia toimijoita B2B-tuotteissa ja -palveluissa sekä kuluttajakaupassa. Tavoitteenamme on keskittyä maanrakennuskaluston toimittaja KH-Koneiden liiketoimintaan. Muita liiketoiminta-alueita kehitetään edelleen ja niistä tullaan luopumaan konsernin sijoitusstrategian mukaisesti. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin.