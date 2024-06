TECVAYLI®▼ (teclistamab) muestra respuestas sostenidas profundas y duraderas en pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario

Los datos más recientes de MajesTEC-1 muestran una mediana de duración de la respuesta de 24 meses, con respuestas cada vez más profundas, incluso en los pacientes que se pasaron a la dosificación quincenal1



Los análisis efectuados por separado en los estudios MajesTEC-1 y OPTec son los primeros en evidenciar la oportunidad de administrar teclistamab en el entorno ambulatorio2,3

Beerse, Bélgica, June 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, una empresa de Johnson & Johnson, ha anunciado hoy datos a más largo plazo del estudio fundamental de fase 1/2 MajesTEC-1 de TECVAYLI®▼ (teclistamab) que muestran respuestas profundas y duraderas en pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario (MMRR) expuestos a tres grupos farmacológicos (TCE)a y que recibieron previamente tres o más líneas de tratamiento previas, incluso en pacientes que cambiaron a frecuencias de administración inferiores (Abstract n.º 7540).1 Estos datos se presentaron en la Reunión Anual de 2024 de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (ASCO, por sus siglas en inglés), que tuvo lugar en Chicago del 31 de mayo al 4 de junio, en una presentación en formato póster.1

Otras presentaciones destacan la posibilidad de administración escalonada ambulatoria con tocilizumab profiláctico del estudio MajesTEC-1 (Abstract n.º 7517) y del estudio de fase 2 OPTec (Abstract n.º 7528), así como los primeros resultados del análisis de subgrupos de pacientes con características de alto riesgo (AR) que se presentarán en el Congreso de 2024 de la Asociación Europea de Hematología (EHA, por sus siglas en inglés), que tendrá lugar en Madrid del 13 al 16 de junio (Abstract n.º 923).2-4 La fase de rodaje de seguridad del estudio MajesTEC-7 sobre la administración de teclistamab en primera línea (Abstract n.º 7506) también se presentará en ASCO.5

«Con el seguimiento más prolongado de cualquier anticuerpo biespecífico, teclistamab demuestra que obtiene respuestas sostenidas profundas y duraderas en pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario que disponen de opciones de tratamiento limitadas», afirmó el Dr. Niels van de Donk, catedrático de Hematología de los Centros Médicos Universitarios de Ámsterdam (Amsterdam UMC) e investigador principal del estudio.† «Los resultados del estudio MajesTEC-1 indican el potencial de teclistamab para transformar el paradigma terapéutico, y se está investigando en estudios clínicos si teclistamab puede constituir un avance fundamental para mejorar la atención y el tratamiento en una población de pacientes más amplia».

Los resultados del estudio MajesTEC-1 muestran que, con una mediana de seguimiento de 30,4 meses, los pacientes tratados con teclistamab en la dosis recomendada de fase 2 (RP2D)b (n = 165) lograron una tasa de respuesta global (ORR) del 63 por ciento, con respuestas que continuaron profundizándose y un 46 por ciento de pacientes alcanzaron una respuesta completa (RC) o mejor.1 En el caso de los pacientes con una RC o mejor, aún no se alcanzaron las tasas mDOR, mPFS y mOS, y las tasas estimadas de DOR, PFS y OS a 30 meses fueron del 61, 61 y 74 por ciento, respectivamente.1 Los pacientes que lograron una respuesta parcial o mejor tras un mínimo de cuatro ciclos de terapia (fase 1), o mantuvieron una RC o mejor durante un mínimo de seis meses (fase 2) según el protocolo, tuvieron la opción de cambiar a la dosificación quincenal (cada dos semanas).1 Asimismo, 37 de los 38 pacientes que cambiaron a la dosificación cada dos semanas mantuvieron respuestas.1

El perfil de seguridad se mantuvo constante con una notable disminución de la aparición de nuevas infecciones graves a lo largo del tiempo.1 Los acontecimientos adversos (AA) comprendieron neutropenia (cualquier grado, 72 por ciento; grado 3/4, 66 por ciento), anemia (cualquier grado, 55 por ciento; grado 3/4, 38 por ciento), trombocitopenia (cualquier grado, 42 por ciento; grado 3/4, 23 por ciento), linfopenia (cualquier grado, 36 por ciento; grado 3/4, 35 por ciento) e infecciones (cualquier grado, 79 por ciento; grado 3/4, 55 por ciento).1 De las 22 infecciones de grado 5, 18 se debieron a COVID-19.1 La disminución de la aparición de nuevas infecciones de grado 3 o superior puede deberse al cambio a la dosificación cada dos semanas o a otros factores, tales como la implementación del uso de inmunoglobulina intravenosa.1

«Estos resultados a más largo plazo siguen demostrando los beneficios de la dosificación menos frecuente de teclistamab, que proporciona a los pacientes aptos una opción más adaptada y menos gravosa, sin dejar de lograr respuestas profundas y duraderas», afirmó Edmond Chan, licenciado en medicina y cirugía, doctor en medicina de investigación y director del Área Terapéutica de Hematología para EMEA de Johnson & Johnson Innovative Medicine. «Teclistamab es una parte importante de nuestra cartera de productos para el mieloma múltiple y pone de relieve nuestro compromiso de ofrecer terapias transformadoras mientras nos esforzamos por alcanzar nuestro objetivo final de curar el mieloma múltiple».

Los estudios con teclistamab investigan la administración ambulatoria en pacientes con MMRR y examinan la posibilidad de emplear un enfoque terapéutico más cómodo, incluida la administración en un entorno extrahospitalario

El seguimiento ampliado de pacientes de una cohorte de MajesTEC-1 para investigar el uso profiláctico de tocilizumab para la reducción del síndrome de liberación de citocinas (SLC) en pacientes tratados con teclistamab también se presentó en ASCO, en una ponencia oral (Abstract n.º 7517).2 Los resultados muestran que una dosis única de tocilizumab antes de teclistamab en pacientes con MMRR (n = 24) redujo la incidencia del SLC frente a la población general de MajesTEC-1 (n = 165) con una reducción relativa del 65 por ciento (25 frente a 72 por ciento).2 Este enfoque se sigue evaluando en el estudio de fase 2, multicéntrico y prospectivo OPTec de teclistamab en el entorno extrahospitalario, presentado en forma de póster (Abstract n.º 7528) en ASCO.3 Los datos muestran pruebas preliminares de que el tocilizumab profiláctico reduce potencialmente la incidencia del SLC, sin nuevos problemas de seguridad hasta la fecha y subraya la oportunidad de la administración ambulatoria.3

La evaluación de pacientes con mieloma múltiple de alto riesgo del estudio MajesTEC-1 muestra los beneficios clínicos del tratamiento con teclistamab

El análisis de subgrupos del estudio MajesTEC-1 de teclistamab en el que se investiga a pacientes con MMR de alto riesgo se presentará en la EHA (Abstract n.º 923).4 Los resultados muestran que, con una mediana de seguimiento de 30 meses, los pacientes de 75 años o más (n = 24), los pacientes con citogenética de alto riesgo (n = 38) y los pacientes refractarios a cinco grupos farmacológicos (n = 50) tuvieron una eficacia similar a la de la población general de RP2D, con una ORR del 54 por ciento, el 61 por ciento y el 60 por ciento y una tasa de RC o mejor del 42 por ciento, el 42 por ciento y el 48 por ciento, respectivamente.4 Los datos demuestran los beneficios clínicos del teclistamab como opción de tratamiento adicional para algunos pacientes con características de alto riesgo que normalmente se enfrentan a malos resultados.4 El perfil de seguridad en todos los subgrupos fue coherente con el de la población RP2D, incluida la incidencia general y la gravedad de los acontecimientos adversos durante del tratamiento (AADT).4

Los datos de seguridad de una cohorte de rodaje de seguridad del estudio de fase 3 MajesTEC-7 muestran un perfil clínico temprano del régimen con teclistamab en pacientes con mieloma múltiple recién diagnosticado no aptos para trasplante/en los que no se planea un trasplante

Los resultados, expuestos en una presentación oral (Abstract n.º 7506) en ASCO, procedentes de la primera cohorte de rodaje de seguridad (safety run-in o SRI, por sus siglas en inglés) del estudio de fase 3 MajesTEC-7 proporcionan datos preliminares de un régimen con teclistamab en pacientes con mieloma múltiple de diagnóstico reciente no aptos para trasplante o en los que no se planea un trasplante.5 Los pacientes (n = 26) recibieron teclistamab en combinación con daratumumab y lenalidomida (DR).5 Con una mediana de seguimiento de 13,8 meses, la ORR fue del 92 por ciento, y 23 pacientes seguían en tratamiento.5 Se produjeron acontecimientos adversos durante el tratamiento (AADT) en el 100 por cien de los pacientes, de los cuales el 61,5 por ciento experimentaron SLC de grado 1/2 en el primer ciclo; todos estos AA se resolvieron.5

«En los dos últimos años, teclistamab ha ayudado a más de 10 000 pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario», afirmó la Dra. Rachel Kubos, Vicepresidenta de Investigación y Desarrollo Oncológicos de Johnson & Johnson Innovative Medicine. «A través de datos clínicos sólidos y pruebas en el mundo real, y aprovechando la experiencia de nuestro equipo, estamos trabajando sin descanso para abordar las necesidades no cubiertas de los pacientes con mieloma e impulsar el desarrollo de nuevas opciones de tratamiento para su uso en todo el paradigma terapéutico, incluido la primera línea.»

Acerca del estudio MajesTEC-1

MajesTEC-1 ( NCT03145181 , NCT04557098 ) es un estudio de fase 1/2, de un solo grupo, abierto, con múltiples cohortes, multicéntrico y de aumento escalonado de la dosis para evaluar la seguridad y eficacia de teclistamab en adultos con MMRR que recibieron tres o más líneas de tratamiento previas.6,7

La fase 1 del estudio ( NCT03145181 ) constó de dos partes: aumento escalonado de la dosis (parte 1) y ampliación de la dosis (parte 2).6 Evaluó la seguridad, tolerabilidad, farmacocinética y eficacia preliminar del teclistamab en participantes adultos con MMRR.7 La fase 2 del estudio ( NCT04557098 ) evaluó la eficacia del teclistamab en la RP2D, establecida en 1,5 mg/kg subcutáneos semanales, medida por la ORR.6

Acerca del estudio OPTec

OPTec ( NCT05972135 ) es un estudio de fase 2, de un solo grupo, no aleatorizado, multicéntrico y prospectivo que evalúa el uso de tocilizumab profiláctico en pacientes con MMRR para reducir la incidencia y la gravedad del SLC asociado a la administración de la pauta de dosificación escalonada de teclistamab en el ámbito ambulatorio.8

Acerca del estudio MajesTEC-7

MajesTEC-7 ( NCT05552222 ) es un estudio aleatorizado de fase 3 que compara teclistamab en combinación con daratumumab SC y lenalidomida (Tec-DR) y talquetamab en combinación con daratumumab SC y lenalidomida (Tal-DR) frente a daratumumab SC, lenalidomida y dexametasona (DRd) en participantes con mieloma múltiple de diagnóstico reciente que no son aptos o en los que no está planeado realizar un trasplante autólogo de células madre como terapia inicial.9

Acerca de teclistamab

Teclistamab es un anticuerpo biespecífico disponible en el mercado (o listo para usar).10 Teclistamab, que se administra por vía subcutánea, redirige las células T a través de dos dianas celulares (BCMA y CD3) para activar el sistema inmunitario del organismo y combatir el cáncer. Actualmente se está evaluando teclistamab en varios estudios de combinación.10,11,12,13,14

Teclistamab recibió la aprobación de la Comisión Europea (CE) en agosto de 2022 para el tratamiento de pacientes con MMRR que hayan recibido al menos tres terapias previas, incluidos un inmunomodulador, un inhibidor del proteasoma y un anticuerpo anti-CD38, y en los que se haya constatado progresión de la enfermedad con la última terapia.15 En agosto de 2023, la CE aprobó una solicitud de variación de tipo II para TECVAYLI®▼ (teclistamab), que ofrece la opción de una frecuencia de dosificación reducida de 1,5 mg/kg cada dos semanas en pacientes que han logrado una respuesta completa (RC) o mejor durante un mínimo de seis meses.16

Si desea una lista completa de los acontecimientos adversos, así como información sobre la posología y administración, contraindicaciones y otras precauciones al utilizar teclistamab, consulte el Resumen de las Características del Producto donde encontrará más información.10 De conformidad con la normativa de la EMA relativa a los nuevos medicamentos y a aquellos que han recibido una aprobación condicional, teclistamab está sujeto a seguimiento adicional.10

Acerca del mieloma múltiple

El mieloma múltiple es un cáncer hematológico incurable que afecta a un tipo de leucocitos denominados células plasmáticas, que se encuentran en la médula ósea.17,18 Las células plasmáticas malignas del mieloma múltiple cambian y crecen sin control. Según las estimaciones, en la Unión Europea se diagnosticó mieloma múltiple a más de 35 000 personas en 2022 y más de 22 700 pacientes fallecieron.19 Mientras que algunos pacientes con mieloma múltiple no presentan inicialmente ningún síntoma, otros pueden tener síntomas comunes de la enfermedad, a saber: fractura o dolor óseo, cifras bajas de eritrocitos, cansancio, niveles elevados de calcio o insuficiencia renal.20

Acerca de Johnson & Johnson

En Johnson & Johnson, creemos que la salud lo es todo. Nuestra fuerza en innovación sanitaria nos permite construir un mundo en el que se prevengan, traten y curen enfermedades complejas, en el que los tratamientos sean más inteligentes y menos invasivos, y las soluciones sean personales. Gracias a nuestra experiencia en Innovative Medicine y MedTech, estamos en una posición única para innovar en todo el espectro de soluciones sanitarias hoy para ofrecer los avances del mañana, y tener un profundo impacto en la salud de la humanidad.

Más información en www.janssen.com/emea . Síganos en https://www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea . Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited y Janssen Research & Development, LLC son empresas de Johnson & Johnson.

Precauciones relacionadas con proyecciones futuras

Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas», según la definición de la Ley de Reforma de Litigios Privados sobre Valores de 1995, acerca del desarrollo del producto y a los beneficios potenciales y el impacto terapéutico de teclistamab. Se advierte al lector que no debe basarse en estas proyecciones futuras. Dichas proyecciones están basadas en las expectativas actuales de acontecimientos futuros. Si los supuestos subyacentes resultan ser inexactos, o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados concretos pueden variar significativamente respecto de las expectativas y las proyecciones de Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Research & Development, LLC y/o Johnson & Johnson. Los riesgos e incertidumbres incluyen, aunque no de forma excluyente, desafíos e incertidumbres inherentes a la investigación y el desarrollo de productos, incluyendo la incertidumbre del éxito clínico y de la obtención de las autorizaciones reglamentarias; la incertidumbre del éxito comercial; dificultades y retrasos en la fabricación; competencia, incluyendo avances tecnológicos, nuevos productos y patentes conseguidos por los competidores; desafíos a las patentes; preocupaciones sobre la eficacia o seguridad del producto que resulten en retiradas del producto o acciones reguladoras; cambios en el comportamiento o las pautas de gasto de los compradores de productos y servicios sanitarios; cambios en las leyes y normativas aplicables, como reformas sanitarias globales; y tendencias hacia una contención de los costes en salud. Una lista adicional y descripciones de estos riesgos, incertidumbres y otros factores pueden encontrarse en el Informe anual de Johnson & Johnson del Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el día 31 de diciembre de 2023, incluido en las secciones subtituladas «Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements» e «Item 1A. Risk Factors», y en los informes trimestrales posteriores de Johnson & Johnson del Formulario 10-Q y otros archivos en la Comisión de Valores y Bolsa. Hay copias de estas presentaciones disponibles en línea en http://www.sec.gov/ , http://www.jnj.com/ o previa solicitud a Johnson & Johnson. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Research and Development, LLC y Johnson & Johnson no se comprometen a actualizar proyecciones futuras como resultado de nueva información o de eventos o desarrollos futuros.

‡ El Dr. Niels van de Donk, catedrático de Hematología de los Centros Médicos Universitarios de Ámsterdam (Amsterdam UMC) e investigador principal del estudio, ha prestado servicios de consultoría, asesoramiento y ponencias para Johnson & Johnson; no ha recibido remuneración alguna por su trabajo en los medios de comunicación.

a Expuestos a tres grupos farmacológicos (TCE): pacientes que han recibido previamente un inmunomodulador (IMiD), un inhibidor del proteasoma (IP) y un anticuerpo monoclonal (mAb) anti-CD38.

b Dosis recomendada de fase 2 (RP2D): dosis de un fármaco que se identificó en un estudio de fase 1 (estudio de búsqueda de dosis).

Junio de 2024