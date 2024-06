European Bioplastics elegge il nuovo Consiglio direttivo con Mariagiovanna Vetere e Franz Kraus eletti nel ruolo di co-presidenti

BRUXELLES, June 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- European Bioplastics (EUBP), l'associazione che rappresenta gli interessi dell'industria delle bioplastiche in Europa, ha eletto un nuovo consiglio direttivo durante l'assemblea generale del 4 giugno.



Per i prossimi due anni, il team di direzione di EUBP sarà guidato dai co-presidenti Mariagiovanna Vetere (Natureworks) e Franz Kraus (Novamont), coadiuvati dal nuovo vicepresidente Afsaneh Nabifar (BASF). Andy Sweetman (Futamura), Frédéric Van Gansberghe (Futerro), Myriam Moeyersons (Ingevity), Robert Mack (Kimberly-Clark), Jack McKeivor (TotalEnergies Corbion) ed Erwin Lepoudre (Kaneka) sono anch'essi membri del nuovo Consiglio direttivo, con quest'ultimo che ricopre il ruolo di Tesoriere.

È la prima volta nella storia di EUBP che un consiglio direttivo elegge due co-presidenti alla guida dell'associazione. Mariagiovanna Vetere e Franz Kraus hanno già presieduto congiuntamente EUBP negli ultimi mesi.

Da sinistra a destra: Andy Sweetman (Futamura), Frédéric Van Gansberghe (Futerro), Erwin Lepoudre (Kaneka), Jack McKeivor (TotalEnergies Corbion), Myriam Moeyersons (Ingevity), Robert Mack (Kimberly-Clark), Afsaneh Nabifar (BASF), Franz Kraus (Novamont) e Mariagiovanna Vetere (Natureworks).

"Quest'anno è un anno di grandi cambiamenti. All'esterno, il nuovo Parlamento, che sarà eletto questo fine settimana, e la nuova Commissione, che inizierà il suo mandato prima della fine dell'anno, getteranno le basi per un'Europa più resiliente e sostenibile. A livello interno, continueremo il percorso di trasformazione iniziato lo scorso anno, con l'apertura di un nuovo ufficio a Bruxelles, la creazione di un nuovo team e di una nuova identità aziendale. Siamo a un bivio e sono lieto di contribuire a guidare l'associazione in questi tempi entusiasmanti che presentano sia sfide che opportunità", afferma Franz Kraus, co-presidente di European Bioplastics.

"Faccio parte del Consiglio di amministrazione di EUBP da undici anni. La passione e la dedizione che nutro per questo settore sono cresciute costantemente e ora, più che mai, assistiamo a un cambio di mentalità. La bioeconomia è finalmente entrata a far parte dei dibattiti ai massimi livelli della politica ed EUBP è pronta a guidare la crescita del settore delle bioplastiche in Europa. Sono entusiasta di essere stata rieletta co-presidente di EUBP, dove spero di continuare a essere fonte di ispirazione e guida del cambiamento", ha dichiarato Mariagiovanna Vetere, co-presidente di EUBP.