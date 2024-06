Lyon, le 7 juin 2024

Pas d’impact de la baisse de la note de la France par S&P sur celle de l’AFL

La dette à long terme de l’AFL est notée AA- Perspective stable. Comme indiqué dans la section Perspective de l’analyse crédit de S&P, la notation de la France n’est pas un déterminant de la notation de l’AFL. Cette dernière demeure inchangée suite à la baisse de la notation de l’Etat français décidée le 31 mai 2024 par l’agence S&P.

La notation AA- de l’AFL qui a été affirmée le 7 mai 2024 par S&P s’appuie sur les éléments suivants :

- Un positionnement stratégique solide, construit sur une augmentation régulière et soutenue des adhésions et du volume de crédits octroyés aux collectivités ;

- Une liquidité importante combinée à un accès performant aux marchés de capitaux ;

- Un soutien élevé de la part des collectivités actionnaires, grâce à un double système de garantie et une part de marché stable parmi les collectivités membres ;

Une double notation faisant de l’AFL un émetteur de référence du monde local français

L’AFL dispose également d’une seconde notation, attribuée par l’Agence Moody’s et qui a été confirmée le 3 mai 2024 à Aa3/P-1 avec une perspective stable.

A propos de l’AFL

« Incarner une finance responsable pour renforcer le pouvoir d’agir du monde local afin de répondre aux besoins présents et futurs des habitants ».

« En créant la première banque que nous détenons et pilotons à 100%, nous, collectivités locales françaises, avons posé un acte politique fort en faveur de la décentralisation. Notre établissement, l’Agence France Locale, n’est pas un établissement financier comme les autres. Créé par et pour les collectivités, il agit pour le monde local, pour renforcer notre liberté, notre capacité à développer des projets et notre responsabilité d’acteurs publics. Sa culture de la prudence nous préserve des dangers de la complexité et la richesse de sa gouvernance, des dérives liées aux conflits d’intérêts. L’objectif fondamental : offrir un accès à la ressource au monde local, dans les meilleures conditions et en toute transparence. Les principes de solidarité et d’équité nous guident. Convaincus qu’ensemble on va plus loin, nous avons souhaité un établissement agile, qui s’adresse à toutes les collectivités, aux plus importantes régions comme aux plus petites communes. Nous concevons le profit comme un moyen d’optimiser la dépense publique, non comme une fin. À travers l’AFL, nous soutenons un monde local engagé pour relever les défis sociaux, économiques et environnementaux. L’AFL renforce notre pouvoir d’agir : mener des projets sur nos territoires, pour aujourd’hui comme pour demain, au service des habitants. Nous sommes fiers d’avoir une banque qui affiche un développement à notre image, toujours plus responsable et plus durable. Nous sommes l’Agence France Locale. »

