Kerry Siam Seaport 優化運營，減少碳排放

曼谷, June 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kerry Siam Seaport Limited（下稱 「KSSP」），這個位於泰國林查班的深水多用途港口於今日宣佈透過與 Kaleris 合作開展的優化項目，實現了指標性的營運改進。Kaleris 是 Navis 終端操作系統等供應鏈技術解決方案的尖端供應商。該項目對 Navis N4 終端操作系統進行了優化，使港口貨車行駛距離縮短 20%，貨櫃重新處理數量減少 10%，令生產力大幅提高，碳排放顯著降低。



KSSP 為 Kerry Logistics Network 旗下成員公司，後者是一家總部位於香港的全球第三方物流企業，業務版圖多元化，遍及亞洲各地。Kerry Logistics Network 提供廣泛的供應鏈解決方案，包括集成物流、海陸空運輸、鐵路和多式聯運國際貨運代理，以及為工業項目物流及基礎設施投資而設的電子商務。

隨着 KSSP 年吞吐量穩步增長超過 100 萬標準箱，碼頭主動啟動優化計劃，確保營運以最高效率、可持續和具成本效益的方式擴展。KSSP 聘請了 Kaleris Optimization Services，這支專家顧問團隊專門研究可提高海運貨櫃港口和碼頭生產力及效率的最佳營運實踐方式。Kaleris Optimization Services 團隊與 KSSP 緊密合作，識別出在場地策略、碼頭貨車營運和船舶規劃等各方面的提升機會。此外，KSSP 在 Navis N4 系統中實施了優先規劃和優化軟件模塊，包括碼頭指揮模塊 (Quay Commander)、泊位時間窗口管理器 (Berth Window Manager)、智能裝載 (Expert Decking)、最優路徑 (Prime Route) 和自動積載 (Autostow) 等。

KSSP 從這一優化項目中獲得了重大效益，包括:

減少碼頭貨車 20% 的空駛距離，每年可節省約 19 萬升燃料。

貨櫃重新處理數量減少 10%，裝卸失誤率接近為零。

提高碼頭起重機生產力 1 個百分點，加快了對客戶的服務。

為場地規劃人員提供工具，以更具策略的方式管理場地。

加強與航運公司配載協調員的合作，改善船舶和起重機工作計劃。

縮短拖車等待時間，為 KSSP 的貨車公司提供更佳體驗。



KSSP 董事 Sirirat Srerattanamongkon 表示：「Kaleris Optimization Services為我們帶來了重要的投資回報 (ROI)，非常物有所值。」「Kaleris 提供了無與倫比的營運專業知識，並採用了特殊方法，既考慮到我們碼頭運作的獨特性，同時亦分享了行業最佳的實踐方式。優化項目改善了工作流程，帶來了實實在在的成果。」

Kaleris 營運總監 Molly Harrison 則表示：「我們很高興有機會與 KSSP 攜手合作，協助他們完善碼頭營運。」「我們將全球最佳營運實踐知識量身訂製並符合當地要求，制定了創新解決方案應對 KSSP 的特殊挑戰，並提高了生產力。KSSP 已做好準備繼續為客戶提供最佳服務。」

Kaleris Optimization Services 高級總監 Alvin Thottukadavil 說道：「我們與 KSSP 的合作是理想的合作伙伴關係，對於極高的場地利用率及由場地至碼頭平均駕駛距離偏遠的問題，我們一起找到了應對方法。」

關於 Kaleris

Kaleris 是一家以雲端為本的供應鏈執行和可見性技術解決方案的頂尖供應商。多個全球最具規模的品牌都依賴 Kaleris 為它們的碼頭營運、場地管理、運輸管理、維護和維修運作，以及海運承運商和船舶解決方案提供關鍵任務技術。透過整合跨主要節點和模式的供應鏈執行軟件資產，Kaleris 旨在解決導致全球供應鏈發生衝突和效率低下的黑點與資料差距問題。欲了解更多資訊，請瀏覽 www.kaleris.com。



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