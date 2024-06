Rogers lance un concours national pour la finale de la Coupe Stanley pour la clientèle

Nous enverrons 10 personnes et la personne de leur choix au 4e match de la série à Edmonton parmi la clientèle de Rogers et les fans de hockey

Nous coanimerons avec la LNH des concerts les jours de match pour les fans à l’extérieur de l’aréna Rogers Place

Nous afficherons le pointage en temps réel sur des panneaux numériques un peu partout à Edmonton





TORONTO, 08 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers a annoncé aujourd’hui la tenue d’un concours national pour sa clientèle, La Coupe de retour à la maison, qui permettra à la clientèle de Rogers et aux fans de hockey, d’où qu’ils soient au Canada, d’assister au match final de la Coupe Stanley à Edmonton. Fière partenaire des Oilers d’Edmonton et de la LNH, Rogers coanimera des concerts gratuits à l’extérieur de l’aréna Rogers Place le jour des 3e et 4e matchs.

« Tout le pays a les yeux rivés sur les Oilers, et nous sommes très heureux de célébrer notre sport national en organisant concours, concerts et expériences uniques pour notre clientèle et les fans de hockey », a déclaré Terrie Tweddle, chef de la direction de la Marque et des Communications chez Rogers.

La clientèle de Rogers court la chance de gagner l’un des 10 voyages VIP pour deux afin d’assister au 4e match à l’aréna Rogers Place le samedi 15 juin. Le prix comprend un visionnement de choix au concert, en plus du transport et de l’hébergement. Consultez Rogersfanzone.com/fr/stanleycup pour vous inscrire au concours et courir la chance de gagner. Le concours La Coupe de retour à la maison fait partie d’un nouveau programme national appelé Accès Privilège de Rogers, qui offre des expériences sportives et de divertissement de premier plan à la clientèle de Rogers partout au pays.



Un visionnement de choix au concert sera également réservé à la clientèle de Rogers. Restez à l’affût pour connaître les artistes qui se produiront sur scène.

À compter du samedi 8 juin, Rogers organisera de nouveau des visionnements en groupe à l’aréna Rogers Place pour les matchs en séries des Oilers sur la route. En tout, plus de 140 000 fans ont assisté à ces événements pendant les éliminatoires cette année.



En vue de la finale de la Coupe Stanley, Rogers installe des panneaux numériques dynamiques à Edmonton, qui présentent le pointage en temps réel. La finale de la Coupe Stanley sera diffusée en anglais sur Sportsnet, Sportsnet+ et CBC.

À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est le chef de file au Canada dans le domaine des services sans-fil, câble et médias et fournit connectivité et services de divertissement au grand public et aux entreprises à l’échelle du Canada. Les actions de Rogers sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus, consultez rogers.com.

