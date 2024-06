Ekspress Grupi tütarettevõte Delfi Meedia omandab Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse äritegevuse

10. juunil 2024. aastal sõlmis ASi Ekspress Grupp 100%-line tütarettevõte AS Delfi Meedia lepingu, millega omandab OÜ Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse (EKKK) äritegevuse. Tehing on plaanitud lõpule viia 1. juulil 2024.

Ostu eesmärk on Delfi Meedia jõulisem laienemine koolitus- ja konverentsiäri turule Eestis. Ekspress Grupp näeb selles valdkonnas suurt kasvupotentsiaali ja võimalusi sünergia leidmiseks grupi teiste tegevustega.

2010. aastal asutatud Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus OÜ on Eesti suuremaid koolituste, seminaride ja konverentside korraldajaid. Igal aastal toimub ettevõtte eestvedamisel üle 700 koolituse ja seminari nii Eestis kui ka välismaal, samuti kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi, millest paljud on kujunenud oma valdkonnas väga populaarseks ja mõjukaks. EKKK portfellis on ka suurejooneline Eesti ettevõtete jõulupeo galaüritus, mis toimub nii Tallinnas kui ka Tartus.

Pooled on kokku leppinud, et tehingu hind ja muud tingimused on konfidentsiaalsed.

Tehingut ei loeta olulist tähtsust omavaks NASDAQ Tallinna börsi reglemendi osa „Nõuded emitentidele” kohaselt. AS Ekspress Grupp kinnitab, et kontserni juhatuse ja nõukogu liikmed ei ole tehingust isiklikult huvitatud.

Lisainfo

Mari-Liis Rüütsalu

juhatuse esimees

+372 512 2591

mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.