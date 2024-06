DFDS SÆLGER OSLO-RUTEN OG SKÆRPER FOKUS PÅ TRANSPORT

INVESTOR NEWS nr. 42 - 10. juni 2024

DFDS har i dag indgået en aftale om at sælge færgeruten Oslo-Frederikshavn-København (OFC) til Gotlandsbolaget. Aftalen forventes gennemført i oktober 2024.



OFC servicerer årligt mere end 700.000 passagerer mellem Norge og Danmark. Ruten besejles af to cruise-færger og beskæftiger lige over 800 sø- og landbaserede medarbejdere. Rutens omsætning i 2023 var DKK 0,9 mia. svarende til 3% af DFDS-koncernens samlede omsætning.

”Det er med tungt hjerte, at vi har fundet et nyt hjem til Oslo-ruten, da den har været en del af DFDS siden vores grundlæggelse i 1866 og tillige en folkekær institution i Danmark og Norge. DFDS er imidlertid i dag en europæisk transport- og logistikvirksomhed, og ruten fortjener en ny ejer, der kan fortsætte med at investere i og udvikle den store maritime oplevelse, ruten tilbyder passagerer”, siger Torben Carlsen, CEO i DFDS.

Frasalget afspejler DFDS’ strategiske fokus på at tilbyde transport- og logistik-løsninger gennem kombinationer af færge, vej og jernbane. Transport af passagerer på færger sammen med fragt er en kerneaktivitet for DFDS på Østersøen, mellem Holland og Storbritannien, på Den Engelske Kanal og på Gibraltarstrædet.

OFC-ruten er altovervejende en passagerrute som følge af rutens begrænsede fragtkapacitet og størrelsen af markedet for fragtfærge-services mellem rutens havne. Derudover er OFC-rutens primære kundesegment fritids- eller minikrydstogts-passagerer, hvilket adskiller den fra det fokus på transport af passagerer sammen med fragt, som kendetegner ​​DFDS’ øvrige rutenetværk.

Salget af OFC omfatter de to færger, der er indsat på ruten (bygget i henholdsvis 1989 og 1994), terminal- og havneaftaler samt lige over 800 medarbejdere beskæftiget i rutedriften og støttefunktioner. DFDS vil efter indgåelse af aftalen levere visse ydelser til køber i en aftalt og begrænset periode.

Salgsprisen for OFC-ruten er omkring DKK 400 mio. Transaktionen forventes ikke at ville medføre nogen væsentlig indvirkning på resultatopgørelsen i 2024.

Transaktionens gennemførelse er underlagt sædvanlige kontraktuelle betingelser, men ikke underlagt myndighedsgodkendelser.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Dennis Kjærsgaard Sørensen, Media +45 42 30 38 47





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

