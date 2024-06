Sport Strategy Excellence 22 GmbH & Co. udnytter warrant

NASDAQ Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2024/06

Aalborg, 10. juni 2024





Aalborg Boldspilklub A/S (”AaB”) har i forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 2024/04 af 21. marts 2024 modtaget meddelelse om, at Sport Strategy Excellence 22 GmbH & Co. KG (”SSE22”) har til hensigt at udøve sin ret i henhold til den tildelte warrant til at tegne 1.025.727 nye aktier a 10 kr. til en pris på 44,26 kr. pr. aktie.



De nye aktier vil blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen.



Forud for udstedelsen og optagelsen til handel af de nye aktier vil AaB offentliggøre et prospekt i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning.



De nye aktier vil være ordinære aktier uden særlige rettigheder og frit omsættelige omsætningspapirer. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i AaB fra tidspunktet for registrering af kapitalforhøjelsen, forventeligt 17. juni 2024.





Efter emissionen vil SSE22 samlet besidde 1.362.031 aktier i AaB svarende til 50,51 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne og vil herefter være forpligtet, som følge af opnåelse af bestemmende indflydelse i AaB som defineret i § 44, stk. 1, i kapitalmarkedsloven, til at fremsætte et pligtmæssigt købstilbud til AaB’s øvrige aktionærer i henhold til § 45 i kapitalmarkedsloven.



