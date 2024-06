AaB A/S offentliggør prospekt i forbindelse med rettet emission

NASDAQ Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2024/08

Aalborg, 10. juni 2024



På den ordinære generalforsamling 19. april 2023 fik bestyrelsen i Aalborg Boldspilklub A/S bemyndigelse til at udstede to warrants. Warrant 1 giver SSE 22 ret til at tegne 1.025.727 nye aktier i AaB A/S til 44,26 kr. pr. aktie svarende til et provenu på 45.4 mio. kr. SSE 22 har den 10. juni 2024 meddelt AaB A/S, at de ønsker at udnytte denne Warrant 1.

AaB A/S søger i forlængelse af den rettede emission som følge af SSE 22’s udnyttelse af Warrant 1 de nye aktier optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen.

Optagelse

På baggrund af den afgivne bemyndigelse i vedtægternes § 4.4 har bestyrelsen 10. juni 2024 besluttet at forhøje AaB A/S’ aktiekapital med 1.025.727 stk. nye aktier i AaB A/S. De nye aktier tegnes af SSE 22 via udnyttelse af Warrant 1.

Tegningskurs

De nye aktier tegnes til 44,26 kr. pr. aktie a nominelt 10 kr.

Notering på Nasdaq Copenhagen A/S

De nye aktier er godkendt til optagelse til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S med forventet første noteringsdag 18. juni 2024.

Baggrund for emissionen

Bruttoprovenuet fra udnyttelsen af Warrant 1 udgør 45,4 mio. kr. Efter fradrag af forventede omkostninger forventes AaB at få tilført et nettoprovenu på 44,9 mio. kr.

Provenuet fra den Rettede Emission skal styrke AaB’s generelle kapitalberedskab og primært anvendes til investeringer i AaB akademiet. Udvikling af egne talenter, dels med henblik på integrering i førsteholdstruppen og dels med henblik på realisering af fremtidige transferindtægter, er fortsat en nøglefaktor i AaB’s fremtidige strategi. Derfor vil AaB de kommende år sammen med ressourcer og kompetencer fra SSE 22 intensivere og strukturere talentudviklingen yderligere. Dette medfører ud over øgede investeringer i staben omkring akademiet, kontinuerlige investeringer i den teknologiske og fysiske infrastruktur på Hornevej.

Aktieudstedende institut

Spar Nord Bank A/S er aktieudstedende institut for AaB A/S og er bemyndiget til at udstede de nye aktier gennem VP SECURITIES A/S.

Offentliggørelse af prospekt

Prospektet, som er udarbejdet i forbindelse med Udbuddet i AaB A/S, offentliggøres via Nasdaq Copenhagen A/S 10. juni 2024.

Prospektet ligger til gennemsyn på AaB A/S’ kontor, Hornevej 2, 9220 Aalborg Øst. Prospektet er endvidere tilgængeligt på AaB A/S’ hjemmeside aabsport.dk.

Prospektet er vedhæftet denne meddelelse.



Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Niels David Nielsen

Bestyrelsesformand

For yderligere oplysninger:

Niels David Nielsen +45 2871 5032

