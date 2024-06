Investeringsforeningen IA Invest – Prospekt

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen IA Invest offentliggøres dags dato.

I prospektet er der foretaget en ændring af emissions- og indløsningssatsen afdelingerne MW Compounders og MW Compounders Akk. Satsen er nu fastsat til 0,20 pct. af den aktuelle indre værdi i afdelingerne.

I beskrivelsen af investeringspolitikken for afdeling FormueFyn Skandi+ er selskabsantallet i porteføljen øget fra 16-25 til 16-30 selskaber. I afdeling Regulær Invest Nordiske Aktier er den generalforsamlingsgodkendte mulighed for at investere i aktier optaget til handel på ikke-regulerede markeder blevet indføjet i prospektets beskrivelse af afdelingens investeringspolitik.

Endelig er prospektet opdateret med generelle præciseringer, opdaterede SFDR-bilag og de vedtægter, som blev vedtaget på seneste ordinære generalforsamling.

Prospektet er vedhæftet og kan også findes på foreningens hjemmeside www.iainvest.dk.

