Sport Strategy Excellence 22 GmbH & Co. KG vil fremsætte pligtmæssigt købstilbud

NASDAQ Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2024/09

Aalborg, 10. juni 2024



Sport Strategy Excellence 22 GmbH & Co. KG (“SSE22”), har afgivet meddelelse om, der er indtrådt tilbudspligt for SSE22 i henhold til § 3 i bekendtgørelse nr. 636 af 15. maj 2020 om overtagelsestilbud.



Forpligtelsen til at fremsætte et pligtmæssigt købstilbud opstår som følge af udnyttelse af warrant til at tegne 1.025.727 nye aktier a 10 kr. til en pris på 44,26 kr. pr. aktie som omtalt i Aalborg Boldspilklub A/S’ selskabsmeddelelse nr. 4 af 21. marts 2024 og nr. 6 af 10. juni 2024.





SSE22’s meddelelse til Aalborg Boldspilklub A/S er vedhæftet.





Aalborg Boldspilklub A/S’ bestyrelse vil efter offentliggørelse af tilbudsdokumentet offentliggøre en redegørelse i henhold til § 22 i bekendtgørelse nr. 636 af 15. maj 2020 om overtagelsestilbud med en holdning til det pligtmæssige købstilbud.





Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Niels David Nielsen

Bestyrelsesformand

For yderligere oplysninger:

Niels David Nielsen +45 2871 5032

Vedhæftet fil