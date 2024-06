SPINEWAY partenaire de la SFCR lors du congrès de Juin 2024

Communiqué de presse Ecully, le 10 juin 2024 – 18h





SPINEWAY sera partenaire du congrès de la Société Française de Chirurgie du Rachis (SFCR) à Montpellier

Le groupe Spineway spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), annonce qu’il sera partenaire du congrès de la Société Française de Chirurgie du Rachis (SFCR), l’un des plus importants évènements de la chirurgie du rachis en France. Cette nouvelle édition se déroulera du 13 au 15 juin 2024 au Corum de Montpellier.

Pour la 10ème année consécutive, Spineway viendra présenter aux chirurgiens et professionnels du rachis présents, ses gammes de produits dont la plateforme VEOS/KAPHORN, dédiée à l'arthrodèse postérieure, les prothèses ESP (cervicales et lombaires), pour le remplacement total du disque, et les cages ACIFBOX, pour l'arthrodèse cervicale antérieure.

Ce congrès incontournable réunit chaque année plus de 400 participants et permet aux industriels d'exposer leurs instrumentations et de présenter leurs nouvelles technologies dans le domaine de la chirurgie rachidienne. Ce RDV annuel permet à Spineway de resserer les liens avec les chirurgiens utilisateurs de ses produits et initier ceux qui ne le sont pas encore. C’est également un moyen de consolider les positions du Groupe auprès de ses partenaires commerciaux en France où les ventes ne cessent de progresser depuis l’intégration de Spine Innovations et Distimp. Par ailleurs, son statut de partenaire « Silver Sponsor » va lui offrir, comme l’année dernière, une mise en avant de choix auprès des congressistes via un espace d’exposition privilégié, une pleine page dans le programme de l’évènement et une documentation Spineway distribuée à l’ensemble des participants.

La montée en puissance des ventes en France installe Spineway parmi les acteurs incontournables du secteur et conforte son ambition de devenir un acteur majeur dans les traitements moins invasifs du rachis en Europe.

Prochains RDV :

13 au 15 juin : SFCR à Montpellier – Stand 32

13 et 14 juin : SMISS Asia Pacific

15 juillet 2024 – Chiffre d’affaires du 1er semestre 2024

Retrouvez toute l'information de Spineway sur www.spineway.com



Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

