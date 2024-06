Viridien remporte un contrat de 20 m$ pour la fourniture d'une solution OBN GPR300 Sercel en mer du Nord

Paris, France – le 11 juin 2024

Viridien, anciennement CGG, annonce aujourd'hui que sa division Sensing & Monitoring, commercialisée sous la marque Sercel, a vendu et livré une solution OBN (node de fond de mer), le GPR300, pour une valeur totale d'environ 20 millions de dollars. Cette solution sera déployée par un client important dans le cadre d'un projet d'étude sismique en mer du Nord.

Les nodes GPR de Sercel sont dotés de la technologie MEMS QuietSeis®, qui offre une capacité de détection des signaux à large bande de fréquence, une fidélité et des performances ultra-silencieuses et inégalées supérieures aux nodes OBN conventionnels, pour de meilleures images du sous-sol. Le GPR300 excelle dans les eaux peu profondes, jusqu'à 300 m, et son design compact et léger permet une manipulation facile, et un déploiement et une récupération simplifiés.

Jérôme Denigot, Executive Vice President, Sensing & Monitoring, Viridien, a déclaré : « Viridien s'engage pleinement à ce que les solutions de Sercel fournissent des données sismiques de la plus haute qualité pour garantir des images finales optimales. Le GPR300, qui a été adopté par les principaux acteurs mondiaux de l’acquisition fond de mer, a démontré des performances opérationnelles et technologiques exceptionnelles lors d'études majeures récentes au Moyen-Orient et en Asie. Cette nouvelle vente étend la présence de notre solution nodale GPR au marché sismique OBN de la mer du Nord, où nous sommes convaincus qu'elle fournira d'excellents résultats ».

A propos de Viridien (anciennement CGG) :

Viridien (www.viridiengroup.com) est un leader mondial en technologies de pointe, dans le digital et en données de la Terre. Nous repoussons les limites scientifiques pour un avenir plus prospère et durable. Notre ingéniosité, notre dynamisme et notre curiosité scientifique nous permettent de développer de nouvelles connaissances, innovations et solutions pour relever efficacement et de façon responsable les défis et la complexité des ressources naturelles, du numérique, de la transition énergétique et des infrastructures. Viridien emploie environ 3 500 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de VIRI sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

