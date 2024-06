WENDEL : Wendel Growth investit dans YesWeHack, plateforme globale de ‘Bug Bounty’ et de gestion des vulnérabilités

Wendel Growth investit dans YesWeHack, plateforme globale de ‘Bug Bounty1’ et de gestion des vulnérabilités



Wendel (Euronext : MF.FP), au travers de son activité Wendel Growth, annonce l’acquisition d’une part minoritaire du capital de YesWeHack, pour un investissement de 14,5 M€ de fonds propres. Wendel investit aux côtés d'Adelie, de Seventure Partners et des investisseurs historiques Eiffel Investment Group, Open CNP2 et la Caisse des Dépôts et Consignations.

Fondée en 2015, YesWeHack est une entreprise de cybersécurité. L'entreprise a développé une plateforme de Bug Bounty, une technique de cybersécurité consistant à récompenser sous forme de primes une communauté de hackers éthiques en cas de détection et signalement des vulnérabilités. YesWeHack connecte des organisations à des dizaines de milliers de hackers éthiques à travers le monde. Leur objectif est de découvrir les vulnérabilités potentielles au sein de sites web, applications mobiles, appareils connectés et infrastructures numériques, afin que les organisations puissent les corriger. YesWeHack a une forte présence à l’international avec des positions dominantes en France et à Singapour et des clients venant de plus de 50 pays.

Déjà adopté par des centaines d'organisations à travers le monde, qu'elles soient privées, publiques ou gouvernementales, YesWeHack offre à ses clients un modèle agile et adaptable à chaque contexte et un accompagnement sur mesure, un système de triage3 réalisé en interne et un modèle de facturation fondé sur les résultats pour le client.

Fondé et dirigé par des hackers éthiques, YesWeHack dispose d'une connaissance intime de ce que les hackers éthiques et les organisations attendent d'une plateforme de Bug Bounty pour sécuriser de manière économique les actifs numériques, la réputation et les données clients.

Antoine Izsak, Head of Growth Equity, déclare :

« Le Bug Bounty est aujourd’hui reconnu comme un incontournable par certaines des entreprises les plus exposées à la menace cyber. Nous sommes ravis d’accompagner le leader européen, YesWeHack, qui se démarque par sa qualité de service, son respect des réglementations et la pertinence de sa roadmap technologique pour des clients de plus en plus débordés par un volume de vulnérabilités toujours croissant. »

Guillaume Vassault-Houlière, CEO de YesWeHack, déclare :

« Cette nouvelle levée de fonds est une preuve de confiance dans notre engagement pour l'excellence et notre vision ambitieuse. Grâce à cet investissement, nous servirons encore mieux nos clients et continuerons de développer des solutions innovantes dans l’un des segments de marché les plus dynamiques en cybersécurité. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à Wendel pour leur soutien. Leur expérience considérable et leur vision à long terme seront des atouts décisifs pour YesWeHack dans cette nouvelle phase de son développement, qui en fera un acteur mondial de la cybersécurité. »

1 chasses aux bugs ou prime à la faille

2 le fonds de Corporate Venture de CNP Assurances

3 le rôle principal de l'équipe de triage est de vérifier les vulnérabilités trouvées avant de les transmettre aux clients

Agenda

Mercredi 31 juillet 2024

Résultats semestriels 2024 — Publication de l’ANR au 30 juin 2024, et résultats semestriels (après bourse)

Jeudi 24 octobre, 2024

Chiffre d’affaires T3 2024 — Publication de l’ANR au 30 septembre 2024(après bourse)

Jeudi 5 décembre 2024

Investor Day 2024

À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. Elle joue souvent un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à mettre en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader. Avec Wendel Growth Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance. En 2023, Wendel a initié un virage stratégique dans la gestion pour compte de tiers d’actifs privés, en parallèle de ses activités historiques d’investissement pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

