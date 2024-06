Aspo Oyj

Lehdistötiedote

11.6.2024 10:00



Aspon tytäryhtiön ESL Shippingin Supramax-alusten myynti on saatu päätökseen 11.6.2024

Aspo-konserniin kuuluva ESL Shipping on saanut onnistuneesti päätökseen aiemmin ilmoitetun suunnitelman mukaiset m/s Arkadian ja m/s Kumpulan, kahden Supramax-luokan aluksen, myyntiprosessit. Alukset myytiin turkkilaiseen varustamo- ja logistiikkakonserniin HGF Denizcilik Limited Sirketiin kuuluville yhtiöille. Myyntihinta oli 37,1 miljoonaa dollaria.

Aspo Oyj

Rolf Jansson

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Rolf Jansson, toimitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. +358 400 600 264, rolf.jansson@aspo.com

Mikki Koskinen, toimitusjohtaja, ESL Shipping, puh. +358 503 517 791 mikki.koskinen@eslshipping.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspo.fi

Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistamiemme yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä ja pyrkivät edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 16 maassa, ja sen palveluksessa on yhteensä noin 750 ammattilaista.

Liite