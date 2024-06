Azimut actualise son approche stratégique et lance ses programmes de travaux

LONGUEUIL, Québec, 11 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) fait une mise à jour sur sa stratégie d’affaires et présente l’importante saison de terrain 2024 (voir figure 1). La plus récente présentation corporative est disponible sur le site web de la Société.

La Société organisera un webinaire en anglais le 20 juin 2024 à 13h00 (heure de l’Est) / 10h00 (heure du Pacifique) et en français à 14h30 (heure de l’Est) / 11h30 (heure du Pacifique). Une courte présentation sera suivie par une période de Questions & Réponses pour les investisseurs et actionnaires. Les inscriptions peuvent être faites ici : Webinaire en anglais / Webinaire en français.

FAITS SAILLANTS

Azimut est une société d’exploration focalisant ses activités au Québec qui détient le plus important portefeuille de propriétés minérales de la province, principalement dans la région Eeyou Istchee Baie James. La Société dispose d’un robuste pipeline de projets avec un budget minimum de 10 millions $ sur 10 projets, incluant 6 millions $ financés par les partenaires.

Azimut avancera ses principaux projets avec les programmes d’exploration suivants:

Elmer (or, 100% Azimut): Forages pour tester de nouvelles cibles peu profondes, prospection JBL1 (lithium, 100% Azimut): Prospection, forages possibles Galinée (lithium, JV SOQUEM): Forages pour délimiter une découverte en cours, prospection Pikwa (lithium, JV SOQUEM): Prospection, forages possibles Corvet (lithium, option Rio Tinto): Prospection, forages possibles Kaanaayaa (lithium, option Rio Tinto): Prospection, forages possibles Pilipas (lithium, option Ophir): Prospection, forages possibles Kukamas (nickel, cuivre, or, option KGHM): Prospection, forages possibles

Les équipes de terrain sont déjà actives sur Elmer, Galinée et Corvet. Tous les programmes de prospection seront réalisés du mois de juin jusqu’à la fin septembre. Azimut a la gérance de tous les projets mentionnés ci-dessus à l’exception de Pikwa et Pilipas.

Une autre initiative majeure, le projet Nickel Baie James (110 blocs de claims, environ 200 cibles), est évalué par des sociétés seniors avec l’intention de mettre en place une alliance stratégique régionale.

Azimut a un solide bilan avec 13 millions $ en fonds de roulement et actions, et n’a pas de dette. La direction de la Société maintient une discipline financière rigoureuse. La Société a 85,4 millions d’actions émises et en circulation depuis sa fondation en 1986 avec un capital-actions jamais consolidé.



Stratégie d’affaires

Azimut est une société d’exploration avec une forte orientation technique, utilisant un ciblage numérique d’avant-garde pour améliorer les probabilités de découverte et qui développe simultanément le partenariat pour minimiser le risque financier de l’exploration. La Société choisit également d’avancer certains projets par elle-même.

Modélisation prévisionnelle: traitement de données appliqué à l’exploration minérale utilisant une méthologie prédictive exclusive (AZtechMineTM) pour générer des projets d’exploration dans des régions sous-explorées. L’objectif est d’augmenter la probabilité de découvertes à partir d’une approche de ciblage d’avant-garde.



Développement du partenariat: les ententes signées avec des sociétés seniors et juniors permettent d’augmenter les chances de découverte en réalisant de multiples programmes d’exploration et en minimisant le besoin en financements récurrents. Dans le temps, préserver la structure du capital-actions de la Société favorise la création de valeur par action. Azimut a l’un des taux de dilution parmi les plus faibles du secteur minier junior.

Approche multi-métaux (or, cuivre, nickel, lithium): Azimut tire pleinement parti de sa connaissance du potentiel minéral à l’échelle du Québec. Également, cette approche répond mieux à la volatilité du marché des matières premières.

Perspective de l’exploration en 2024

Azimut concentre ses programmes d’exploration 2024 dans la région de la Baie James, une des plus prospectives au Canada. La région a d’excellentes relations avec les communautés et bénéficie du support gouvernemental. Elle dispose d’excellentes infrastructures, incluant des routes majeures goudronnées, des aéroports et un réseau hydro-électrique de classe mondiale.

Les éléments clés de huit projets d’Azimut, et les travaux qui y sont planifiés en 2024, sont présentés ci-dessous :

ELMER (or) – 100% Azimut

Le projet contrôle une ceinture de roches vertes de 35 km de long largement inexplorée et renferme, avec la Zone Patwon, un estimé initial des ressources ( 311 000 onces à 1,93 g/t Au indiquées et 513 900 onces à 1,94 g/t Au présumées) conforme à la Norme canadienne NI 43-101. 75% des ressources sont délimitées dans une enveloppe de fosse à ciel ouvert jusqu’à une profondeur de 376 m. Patwon demeure ouvert latéralement et en profondeur. Quatre principales zones cibles d’extension plurikilométrique sont des cibles de forage robustes qui présentent des indices aurifères à haute teneur.

un ( à indiquées et à présumées) conforme à la Norme canadienne NI 43-101. 75% des ressources sont délimitées dans une enveloppe de fosse à ciel ouvert jusqu’à une profondeur de 376 m. Patwon demeure ouvert latéralement et en profondeur. Quatre principales zones cibles d’extension plurikilométrique sont des cibles de forage robustes qui présentent des indices aurifères à haute teneur. Programme de travaux: De la prospection est en cours pour évaluer des cibles identifiées le long de zones de cisaillement. Au moins 3 000 m de forages carottés commenceront début juillet pour tester des cibles à faible profondeur.

Voir les communiqués de presse des 29 juin 2023, 4 janvier et 16 avril 2024.



JBL1 (lithium) – 100% Azimut

Azimut considère ce projet de grande extension (52 x 28 km) comme l’un des secteurs les plus prospectifs pour le lithium dans la région de la Baie James basé sur sa forte signature géochimique dans les sédiments de lac (Li, Cs, Rb, Ga et Sn) et par la présence de plus de 100 pegmatites affleurantes (non encore échantillonnées pour le lithium).

Programme de travaux: Analyse en cours de données à haute résolution en télédétection. Prospection à l’échelle du projet et forages possibles en fonction des résultats.

Voir les communiqués de presse du 23 janvier et du 21 août 2023.



GALINÉE (lithium) – JV 50/50 Azimut-SOQUEM

Une découverte significative en cours de réalisation est marquée par de larges intervalles de forage à haute teneur en lithium qui incluent notamment 2,48% Li 2 O sur 72,7 m, 2,68% Li 2 O sur 54,6 m et 2,13% Li 2 O sur 44,1 m. De bons résultats additionnels sont attendus de la seconde phase de forage complétée au début mai (voir communiqué de presse du 18 avril 2023).

A l’échelle du projet, des secteurs très prospectifs d’une longueur cumulative de 60 km sont identifiés basé sur la forte signature géochimique dans les sédiments de lac (Li, Cs, Rb, Ga, Sn) et une géologie favorable.

Programme de travaux: Tests métallurgiques en cours sur des intervalles lithinifères en forage. Échantillonnage de till (sédiments glaciaires) en cours à l’échelle de la propriété qui sera suivi par une phase de prospection. Suivi en forage pour continuer à délimiter la zone minéralisée et tester de nouvelles cibles.

Voir les communiqués de presse des 9 janvier, 23 février, 18 avril et 8 mai 2024.



PIKWA (lithium) – JV 50/50 Azimut-SOQUEM

Ce projet de 28 km de long est positionné en continuité immédiate de la Propriété Corvette appartenant à Patriot Battery Metals (« Patriot »), qui renferme le gîte de classe mondiale de CV5 (ressources initiales présumées de 109 Mt à 1,42% Li 2 O).

Des secteurs à fort potentiel ont été identifiés en 2023 avec la phase de prospection initiale pour le lithium.

Programme de travaux: Prospection détaillée en cours, échantillonnage de till et forages possibles en fonction des résultats.

Voir les communiqués de presse des 23 janvier, 17 mai et 21 août 2023.



CORVET (lithium) – Option Rio Tinto

Localisée au sud-ouest de la Propriété Corvette de Patriot, cette propriété de 33 km de long présente une forte signature géochimique dans les sédiments de lac pour le lithium et autres éléments indicateurs et un contexte géologique favorable pour des pegmatites à lithium.

Les travaux d’exploration initiaux en 2023 ont compris un levé hyperspectral à haute résolution, des levés LiDAR et de photogrammétrie numérique, des levés géochimiques de sédiments de lac, et de la prospection de reconnaissance.

Programme de travaux: Prospection à l’échelle du projet en cours et forages possibles en fonction des résultats.

Voir les communiqués de presse du 23 janvier et du 10 juillet 2023.



KAANAAYAA (lithium) – Option Rio Tinto

Localisée au sud de la Propriété Corvette de Patriot, cette propriété de 25,6 km de long présente une forte signature géochimique dans les sédiments de lac pour le lithium et autres éléments indicateurs avec un contexte géologique favorable pour des pegmatites à lithium.

Les travaux d’exploration initiaux en 2023 ont compris un levé hyperspectral à haute résolution, des levés LiDAR et de photogrammétrie numérique, des levés géochimiques de sédiments de lac, et de la prospection de reconnaissance.

Programme de travaux: Prospection à l’échelle du projet et forages possibles en fonction des résultats.

Voir les communiqués de presse du 23 janvier et du 10 juillet 2023.



PILIPAS (lithium) – Option Ophir

Un potentiel pour des pegmatites à lithium a été identifié basé sur le contexte géologique régional et sur des données de télédétection. Le projet présente également un potentiel pour des systèmes minéralisés à or-cuivre.

Programme de travaux: Prospection et cartographie en cours. Levés LiDAR et de photogrammétrie numérique. Forages possibles durant le deuxième semestre 2024 en fonction des résultats de prospection.

Voir les communiqués de presse du 11 décembre 2023 et du 14 mai 2024.

KUKAMAS (nickel, cuivre, or) – Option KGHM

Ce projet de 41 km de long a fait l’objet d’un programme substantiel en 2023 avec un levé magnétique et électromagnétique héliporté (3 199 km de lignes) et une phase de prospection initiale.

Le résultat majeur est la découverte d’un prospect nickel-cuivre-platine-palladium corrélé spatialement à une forte anomalie électromagnétique de longueur kilométrique et non forée. Plusieurs autres cibles à or, ou à or-cuivre, ont aussi été identifiées ailleurs sur la propriété.



Programme de travaux: Télédétection à haute résolution, levé de géochimie de sédiments de lac. Prospection sur des cibles bien identifiées. Programme initial possible de forages carottés.

Voir les communiqués de presse du 8 février 2023 et du 2 avril 2024.

D’autres projets d’intérêt font actuellement l’objet de traitement de données et de hiérarchisation des cibles :

Région de la Baie James: Wabamisk (or, antimoine), Doran (cuivre), Wapatik (nickel-cuivre, lithium).

(or, antimoine), (cuivre), (nickel-cuivre, lithium). Région du Nunavik: Rex (or, cuivre, terres rares) et Rex Sud (or, cuivre, tungstène, étain, terres rares).

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, Géo., a préparé ce communiqué de presse en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101 – Normes de divulgation pour les projets miniers.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec (Canada). Son projet-phare aurifère Elmer, détenu à 100 %, situé dans la région de la Baie James, est à l’étape des ressources et présente un fort potentiel d’exploration. Azimut avance aussi le Projet Galinée (lithium), une découverte significative réalisée en coparticipation avec SOQUEM. La Société contrôle une position stratégique pour le cuivre-or, le nickel et le lithium au Québec.

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 85,4 millions d’actions émises et en circulation.

