Quantexa Memperkenalkan Q Assist, Suit Teknologi AI Generatif Peka Konteks Baharu

HSBC adalah antara beberapa pemimpin industri yang mengambil bahagian dalam Program Rumah Api Quantexa untuk pengguna awal

HSBC menjangkakan bahawa penyelarasan analisis dan pecutan proses boleh membawa kepada peningkatan produktiviti yang ketara dalam tahun pertama penggunaan

Q Assist menggabungkan Platform Perisikan Keputusan Quantexa dan AI Generatif untuk mengimbuh keputusan untuk pasukan jualan, perkhidmatan pelanggan dan pematuhan dalam perkhidmatan kewangan, TMT serta agensi kerajaan



LONDON, June 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Isnin ini, di Pentas Tengah di London Tech Week 2024, Quantexa selaku peneraju global dalam penyelesaian Kecerdasan Keputusan (DI) untuk sektor awam dan swasta memperkenalkan Q Assist, suit teknologi AI generatif yang peka konteks untuk membantu organisasi mengimbuh pembuatan keputusan yang dipercayai, merentas pelbagai pasukan pekerja barisan hadapan dan pekerja maklumat. Pengumuman itu menunjukkan kemajuan berbanding peta hala tuju inovasi platform syarikat dan hadir hampir setahun selepas Quantexa memperincikan pelaburan yang besar dalam industri kecerdasan buatan (AI) global dan mempratonton Q Assist sebagai copilot agnostik LLM kendiri.

Dengan Suit Teknologi Q Assist baharu, pelanggan Quantexa akan dapat mengoperasikan AI generatif untuk keuntungan transformasi tanpa pelaburan yang besar dalam infrastruktur, perkakasan dan sumber mahir tambahan.

Pekerja barisan hadapan dan pekerja maklumat boleh memanfaatkan kuasa copilot, data terpaut, keupayaan graf pengetahuan Quantexa dan ciri Platform Perisikan Keputusan yang lain untuk meningkatkan ketepatan dan kebolehpercayaan model AI generatif yang berinteraksi dengan semua data (berstruktur dan tidak berstruktur), konteks dan wawasan merentasi organisasi mereka. Menggabungkan LLM dengan konteks raya dalam Platform Perisikan Keputusan Quantexa membolehkan pemahaman data yang lebih baik, menyokong respons dengan selamat, meningkatkan prestasi dan kepercayaan serta memastikan pasukan mempunyai maklumat yang paling tepat dan terkini di satu tempat.

Ketahui apa itu Q Assist dan cara ia berfungsi dengan Platform Perisikan Keputusan Quantexa.

Lihat video penuh

Membantu Pelanggan Berjaya dalam Era AI

HSBC ialah salah satu organisasi yang sedang mengambil bahagian dalam Program Rumah Api untuk pengguna awal. Setiap organisasi dalam program ini membayangkan penggunaan Q Assist dalam beberapa cara, termasuk:

Memperkemas analisis, penyiasatan dan tugas pelaporan untuk pekerja maklumat dan pengetahuan bagi mencapai kecekapan yang lebih tinggi.

Mengurangkan pergantungan pada sains data dan pasukan operasi untuk permintaan data ad-hoc, sekaligus memberi mereka masa untuk menumpukan pada tugas yang lebih strategik.

Memperkasakan pasukan yang berhadapan dengan pelanggan dengan akses kepada data diperkaya dan wawasan yang mereka perlukan untuk meningkatkan hasil serta menambah baik pengalaman pelanggan.

Membolehkan pasukan di seluruh organisasi membuat keputusan yang dipercayai secara konsisten yang boleh dikesan dan mempercepatkan penambahbaikan proses operasi.

BNY Mellon kini sedang menilai untuk menyertai HSBC dalam usaha Rumah Api. Quantexa bekerjasama dengan peserta Program Rumah Api untuk mengunjurkan faedah satu, tiga dan lima tahun daripada penggunaan Q Assist dalam pasukan yang berhadapan dengan pelanggan, sains data dan penyiasat mereka. Ia mendapati peningkatan produktiviti hampir serta-merta merentas tiga bidang teras: penjimatan masa dan kecekapan, pengenalpastian peluang baharu serta peningkatan kadar pertukaran.

HSBC menjangkakan bahawa pendemokrasian analisis dan mempercepatkan proses merentas bidang ini boleh membawa kepada peningkatan produktiviti dalam tahun pertama penggunaan. Syarikat itu juga menjangka untuk mengosongkan masa pekerja, membolehkan mereka memfokus semula pada tugas strategik lain.

David Rice, Ketua Pegawai Operasi Global, Perbankan Komersial di HSBC, berkata: “Penyelesaian baharu ini berpotensi untuk meningkatkan kecekapan dan ketepatan tugas yang rumit seperti penyiasatan anti pengubahan wang haram serta strategi jualan dengan menyediakan data yang dipercayai dan analisis konteks. Pengenalan analisis konteks dan inovasi akan membolehkan HSBC untuk menumpukan sumber kami dengan lebih produktif dan akhirnya membantu para pelanggan kami."

Quantexa menganggarkan bahawa institusi kewangan global tingkat satu dengan tiga peringkat pertahanan dalam jenayah kewangan dan usaha pematuhan penipuan, menjana kira-kira 15k makluman sebulan, boleh merealisasikan kecekapan dan penjimatan kos yang ketara dengan menggunakan Suit Teknologi AI Generatif Q Assist:

Lebih £17J penjimatan didayakan setiap tahun dengan meningkatkan dan mengautomasikan proses penyiasatan serta pelaporan merentas jenayah kewangan dan penipuan.



CTO Quantexa, Jamie Hutton, berkata: “Prinsip kejuruteraan Quantexa dalam membentuk penyelesaian untuk menyampaikan nilai pelanggan maksimum telah membolehkan pelanggan kami memainkan peranan penting dalam membantu membentuk keperluan produk untuk Q Assist. Melalui Program Rumah Api syarikat bagi pengguna awal, kami berpeluang bekerja dengan pemimpin industri yang memberikan maklum balas berharga sepanjang proses peta hala tuju kami.”

Eric Hirschhorn, Ketua Pegawai Data, BNY Mellon, berkata: “Kami teruja untuk melihat inovasi berterusan daripada Quantexa ini. Kerjasama berbilang tahun kami telah membantu kami memecahkan silo data dan menyatukan data kami dengan ketepatan yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Fasa seterusnya dalam usaha inovasi kami akan melihat kami meneroka potensi membolehkan pekerja barisan hadapan di seluruh bank menggunakan AI Generatif untuk bertindak berdasarkan wawasan data dengan yakin dan mencapai tahap kecekapan baharu dalam proses itu.”

Bagaimana Suit Teknologi AI Generatif Q Assist Baharu Berfungsi

Suit teknologi AI generatif baharu Quantexa akan menggabungkan Platform Perisikan Keputusan Quantexa dan AI Generatif melalui lapisan integrasi data baharu, pembina prom serta copilot yang mempercepatkan keupayaan pasukan untuk membuat keputusan perniagaan yang kritikal.

Q Assist menyampaikan AI yang boleh dipercayai dan boleh dikembangkan yang digabungkan bersama Platform Perisikan Keputusan Quantexa. Ini membolehkan pasukan bukan teknikal mendapat manfaat daripada keupayaan platform kritikal Quantexa termasuk asas data yang bersambung, analisis graf, pemodelan dan penskoran untuk mengimbuh serta mengautomasikan pembuatan keputusan. Suit Teknologi Q Assist terdiri daripada tiga komponen:

Lapisan Integrasi Q Assist: pusat kawalan Q Assist. Ia ialah rangka kerja alat, penyambung dan API yang direka bentuk untuk memautkan Platform Perisikan Keputusan Quantex dengan selamat dengan LLM dan sistem AI perbualan, secara lalai.

pusat kawalan Q Assist. Ia ialah rangka kerja alat, penyambung dan API yang direka bentuk untuk memautkan Platform Perisikan Keputusan Quantex dengan selamat dengan LLM dan sistem AI perbualan, secara lalai. Pembina Prom Q Assist: keupayaan pengurusan prom dan perkongsian yang boleh dikembangkan serta mudah diintegrasikan dengan alatan dan rangka kerja kejuruteraan prom luaran, seperti Microsoft Azure Prompt Flow, Semantic Kernel atau AutoGen, bagi meletakkan kuasa di tangan pentadbir untuk mentakrif dan mengawal prom dan respons yang berasaskan data konteks yang dijana oleh Platform Perisikan Keputusan Quantexa.

keupayaan pengurusan prom dan perkongsian yang boleh dikembangkan serta mudah diintegrasikan dengan alatan dan rangka kerja kejuruteraan prom luaran, seperti Microsoft Azure Prompt Flow, Semantic Kernel atau AutoGen, bagi meletakkan kuasa di tangan pentadbir untuk mentakrif dan mengawal prom dan respons yang berasaskan data konteks yang dijana oleh Platform Perisikan Keputusan Quantexa. Copilot Q Assist: membolehkan pengguna membuat pertanyaan data yang besar dan berbeza melalui antara muka bahasa sejadi, memahami dan meringkaskan data, wawasan dan penemuan dalam masa nyata serta mengautomasikan tugasan penyelidikan, penyiasatan dan pelaporan.



Hari ini, syarikat menyediakan keupayaan Suit Teknologi AI Generatif Q Assist kepada sekumpulan pelanggan yang terhad, dengan ketersediaan umum yang lebih luas dirancang pada awal 2025.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara Quantexa membantu organisasi menyediakan data mereka untuk AI, atau muat turun Platform Perisikan Keputusan Quantexa oleh Forrester Total Economic Impact™ dan mula mengukur ROI pelaburan Perisikan Keputusan, sila lawati https:// www.quantexa.com/discover/ai/.

Perihal Quantexa

Quantexa ialah syarikat perisian AI, data dan analisis global yang merintis Perisikan Keputusan untuk memperkasakan organisasi membuat keputusan operasi yang dipercayai dengan data dalam konteks. Menggunakan kemajuan terbaharu dalam AI, platform Perisikan Keputusan Quantexa membantu organisasi mendedahkan risiko tersembunyi dan peluang baharu dengan menyatukan data terdiam dan mengubahnya menjadi sumber yang paling dipercayai dan boleh digunakan semula. Ia menyelesaikan cabaran utama merentasi pengurusan data, risikan pelanggan, KYC, jenayah kewangan, risiko, penipuan dan keselamatan, sepanjang kitaran hayat pelanggan.

Platform Kecerdasan Keputusan Quantexa meningkatkan prestasi operasi dengan peningkatan ketepatan sehingga lebih daripada 90% dan resolusi model analisis sebanyak 60 kali lebih pantas berbanding dengan kaedah tradisional. Kajian Forrester TEI yang ditauliahkan secara bebas pada Platform Perisikan Keputusan Quantexa mendapati bahawa pelanggan memperoleh ROI 228% selama tiga tahun. Ditubuhkan pada 2016, Quantexa kini mempunyai lebih daripada 700 pekerja dan beribu-ribu pengguna platform yang bekerja dengan berbilion-bilion transaksi dan titik data di seluruh dunia.

