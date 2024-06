EXP dirigera des services d’ingénierie pour un projet transformateur des droits fonciers au Sénégal

MONTRÉAL, 11 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EXP, une firme mondiale de génie, d’architecture, de design et de services-conseils, est fière d’annoncer que l’expertise de ses équipes multidisciplinaires sera mise à l’œuvre dans le cadre du Projet d’amélioration du cadastre et du régime foncier au Sénégal. Ce projet, financé par la Banque mondiale, servira à créer un registre des plans et des cartes nécessaires pour établir le partage des terres entre les propriétaires fonciers et fournir à plus de 500 000 civils des titres fonciers officiels. EXP, en consortium avec la firme PROCAD Géomatique et le bureau d’études sénégalais ERCE, s’est vu octroyer par le gouvernement du Sénégal le contrat de la zone du Bassin Arachidier, composée de trente-sept communes et couvrant une superficie de plus de 700 000 hectares.



Pour aider à établir la propriété foncière locale, EXP et ses partenaires produiront une carte détaillée du morcellement des terres dans la région. Les données recueillies serviront à identifier les droits de propriété et de les régulariser, ce qui donnera plus facilement accès aux collectivités bénéficiaires à l’hypothèque et au crédit.

La collaboration et l’implication de la collectivité locale sont des parties centrales de ce projet, puisqu’elles permettront la collecte de données tant cartographiques que sociofoncières et de soutenir et informer les Sénégalaises et Sénégalais de l’implantation de nouvelles normes foncières.

« Il est essentiel de renforcer les droits fonciers et de propriété pour améliorer la dynamique dans les collectivités. Nous sommes heureux d’apporter notre expertise internationale et nos solides partenariats à ce projet, et d’aider à lutter contre la disparité de genre au chapitre de la propriété foncière. Dans le cadre de ce projet d’envergure, plus de 90 000 familles recevront un titre de propriété, et au moins 30 % seront des femmes. Des formations dans le domaine foncier seront également offertes à des milliers de personnes, et 30 % d’entre elles devront être des femmes. Cela jouera un rôle déterminant dans la création de nouvelles perspectives pour les Sénégalaises », a déclaré Julie Beauséjour, première vice-présidente, International, chez EXP.

