GROUPE PARTOUCHE : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2024 en hausse de +2,3 % à 220,6 M€ / Activités dynamiques, nouveaux partenariats et réouverture de deux casinos emblématiques

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2024 en hausse de +2,3 % à 220,6 M€

Activités dynamiques, nouveaux partenariats

et réouverture de deux casinos emblématiques

Paris, le 11 juin 2024, 18h00 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour le 2ème trimestre de l’exercice 2024 (février 2024 - avril 2024) et son chiffre d’affaires consolidé pour le 1er semestre (novembre 2023 – avril 2024).

L’activité du 1er semestre 2024 affiche une dynamique de croissance solide : +2,3 % pour le chiffre d’affaires cumulé 6 mois qui s’établit à 220,6 M€ contre 215,6 M€ au S1 2023 et +2,1 % pour le Produit Net des Jeux à 179,7 M€ (contre 176,0 M€ au S1 2023).

Ainsi, la bonne dynamique du chiffre d’affaires enregistrée au 1er trimestre de l’exercice (+2,0%) se confirme avec un chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2024 en hausse de +2,6% à 101,9 M€, contre 99,2 M€ au T2 2023.

Dans le détail, le Produit Brut des Jeux (PBJ) du 2ème trimestre progresse de +2,7 % à 173,7 M€ (contre 169,1 M€ au T2 2023) :

la croissance du PBJ en France (89% du PBJ Groupe) ressort à +1,7 % à 154,8 M€ par rapport au T2 2023, portée par un PBJ des machines à sous en hausse de +2,5 % à 124,6 M€ (80% du PBJ France). Le PBJ des jeux de table, électroniques et non électroniques, diminue de -1,4 % à 30,2 M€ ;





à l’étranger, le PBJ s’inscrit en hausse de +11,5 % par rapport au T2 2023, à 18,9 M€ grâce à la montée en puissance continue des jeux online suisses (+48,9 %). Le casino de Middelkerke enregistre également une belle performance (+31,7 % vs T2 2023).





Après prélèvements, le Produit Net des Jeux (PNJ) progresse de +2,8 % à 81,5 M€, contre 79,3 M€ au T2 2023. L’activité hors-jeux génère un chiffre d’affaires de 21,1 M€ (+0,7 %), grâce principalement à la dynamique retrouvée des Hôtels (+14,2 %).

Développements : nouveaux partenariats et réouverture de deux casinos emblématiques

Signature d’un partenariat avec le chef étoilé Michel Sarran

Cette collaboration avec le chef étoilé Michel Sarran visera à renforcer l’excellence culinaire et l’expérience client au sein des établissements du Groupe. Michel Sarran apportera notamment son expertise pour élargir les horizons culinaires des expériences proposées aux clients du groupe, du finger food jusqu’aux cartes des établissements. Nos équipes auront la chance de pouvoir enrichir leur expérience au travers des formations dispensées par Michel Sarran, qui accompagnera également les grands évènements qui jalonneront la vie du groupe.

Partenariat noué avec Palm Beach Exploitations à Cannes

Groupe Partouche annonce la cession à Palm Beach Exploitations de 40% de la société Cannes Centre Croisette qui exploite le casino 3.14. Ce dernier va réinvestir au cours de l’été 2024 le Palm Beach à l’issue de travaux pharaoniques, menés par Palm Beach Exploitations, qui l’ont métamorphosé en un luxueux complexe balnéaire de loisirs, dans l’esprit de ce qu’il était à l’origine. Par cette association, Groupe Partouche compte bénéficier de la clientèle aisée qui fréquentera ce lieu mythique. Les travaux d’aménagement, supportés par Cannes Centre Croisette, s’élèvent à 5,6 M€.

Ouverture du Copal Beach à Cannes

Le partenariat noué avec Financière Must, dirigée par Julien Manival, (cf. communiqué de presse du 12 mars 2024) se concrétise par l’ouverture, fin juin, du Copal Beach (précédemment La Plage 3.14) à Cannes, sur la Croisette, en misant sur un concept sud-américain, avec une cuisine signée par le chef colombien Juan Arbelaez.

Ouverture du nouveau Pasino Grand-La Tour Salvagny

Après deux années de travaux de rénovation qui s’élèveront à environ 21,0 M€, le casino du Lyon Vert fait sa mue et devient le Pasino Grand-La Tour Salvagny, intégrant ainsi les prestigieux établissements majeurs du groupe. Cette transformation marque une nouvelle ère pour le casino, offrant aux visiteurs une expérience de jeu encore plus immersive et divertissante. Avec un accroissement remarquable de ses espaces de jeux, passant de 1 600 m² à près de 4 000 m², le Pasino Grand-La Tour Salvagny proposera une variété exceptionnelle de jeux. Cette modernisation du casino s’accompagne également de l’intégration des dernières technologies, assurant aux joueurs une expérience innovante. Des surprises culinaires attendent les convives avec une offre bistronomique de qualité et surprenante.

Réouverture partielle du casino d’Annemasse

Depuis octobre 2022, des travaux d‘ampleur, pour un montant total de 8,1 M€, sont en cours pour redonner son éclat à ce casino en place depuis 1995. La première partie de ce grand chantier de rénovation s’est achevée en janvier 2024, par la réouverture officielle de l’entrée par sa rotonde et de l’aile gauche de l’établissement qui accueille les machines à sous et une terrasse fumeur au bout de l’aile. Les espaces de restauration et de bar ont également été entièrement rénovés. Le restaurant se situe derrière le bar en intérieur et s’ouvre sur l’extérieur, grâce à sa terrasse panoramique sur les rives de l’Arve.

Développement durable : obtention de deux labels RSE

Groupe Partouche a obtenu le label engagé RSE au niveau « Progression » ainsi que le label Responsability Europe délivrés par AFNOR Certification. Ces deux labels forts et reconnus à l’international récompensent l'engagement et démontrent la maturité et la performance de notre démarche RSE ainsi que l’intégration des ODD et des recommandations de la norme de référence ISO 26000.

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 41 casinos et emploie près de 3 900 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA – Bloomberg : PARP:FP

ANNEXES

1- Chiffres d’affaires consolidés

En M€ 2024 2023 Variation Premier trimestre 118,7 116,4 +2,0% Deuxième trimestre 101,9 99,2 +2,6% Chiffre d'affaires total consolidé 220,6 215,6 +2,3%

2- Construction du chiffre d’affaires consolidé

2.1 – Deuxième trimestre

En M€ 2024 2023 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 173,7 169,1 +2,7% Prélèvements -92,2 -89,8 +2,6% Produit Net des Jeux (PNJ) 81,5 79,3 +2,8% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 21,1 20,9 +0,7% Programme de fidélisation -0,7 -1,0 -25,6% Chiffre d'affaires total consolidé 101,9 99,2 +2,6%

2.2 – Cumul 6 mois

En M€ 2024 2023 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 346,9 341,0 +1,7% Prélèvements -167,2 -165,0 +1,4% Produit Net des Jeux (PNJ) 179,7 176,0 +2,1% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 42,4 41,4 +2,4% Programme de fidélisation -1,4 -1,8 -21,2% Chiffre d'affaires total consolidé 220,6 215,6 +2,3%

3- Ventilation du chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité

3.1 – Deuxième trimestre

En M€ 2024 2023 Variation Casinos 93,4 91,0 +2,7% Hôtels 6,5 5,7 +14,2% Autres 2,0 2,6 -23,2% Chiffre d'affaires total consolidé 101,9 99,2 +2,6%

3.2 – Cumul 6 mois

En M€ 2024 2023 Variation Casinos * 203,8 199,9 +2,0% Hôtels * 12,7 10,9 +16,7% Autres 4,1 4,9 -15,3% Chiffre d'affaires total consolidé 220,6 215,6 +2,3%

* Depuis le 1er novembre 2023, l’hôtel Pavillon la Rotonde du casino de La-Tour-de-Salvagny est intégré dans l’activité Hôtels (contre Casinos précédemment).

4- Lexique

Le « Produit Brut des Jeux » correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains des joueurs. Cette somme est débitée de « prélèvements » (État, communes, CSG, CRDS).

Le « Produit Brut des Jeux » devient après prélèvements le « Produit Net des Jeux », soit une composante du chiffre d’affaires.

