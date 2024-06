Succès de l’opération

« Ipsos Partnership 2024 »

Paris, 11 juin 2024 – Ipsos Partners est une structure d’investissement créée en 2016 (voir communiqué de presse du 14 novembre 2016), réservée aux cadres dirigeants et aux cadres supérieurs d’Ipsos. Ipsos Partners détenait au 31 décembre 2023 une participation de 19 % dans le capital de DT & Partners, aux côtés du Président fondateur du groupe Ipsos, Didier Truchot, qui en possède 81 %.

DT & Partners est un actionnaire de référence d’Ipsos SA, avec 11,2% du capital et 19,0% des droits de vote d’Ipsos au 31 décembre 2023.

Dans le cadre de l’opération « Ipsos Partnership 2024 », ce sont près de 330 cadres du monde entier qui ont choisi d’investir dans la structure, pour un montant total d’environ 18 millions d’euros. Les fonds levés permettront à Ipsos Partners, d’une part, de racheter les parts des managers partis depuis 2018 et, d’autre part, de se renforcer à son tour au capital de DT&Partners.

A l’issue de ces opérations, Ipsos Partners détiendra 21 % du capital de DT & Partners. De son côté, DT & Partners, qui a également acheté des titres Ipsos dans le marché, détiendra 11,4 % du capital et 19,2 % des droits de vote d’Ipsos SA (et le concert déclaré entre DT & Partners, Didier Truchot et Laurence Stoclet détiendra 12,3 % du capital et 20,7 % des droits de vote de la société cotée).

Ipsos veut continuer de s’affirmer comme un acteur global, leader dans ses expertises et spécialisations, indépendant de toute autre influence. Pour cela, Ipsos a besoin d’un actionnariat professionnel stable, motivé et déterminé à agir ensemble, aux côtés des autres actionnaires de l’entreprise.

Didier Truchot, Président d’Ipsos et Président d’Ipsos Partners, ainsi que Ben Page, Directeur général d’Ipsos et membre du Conseil de surveillance d’Ipsos Partners, se félicitent du succès de cette opération et remercient pour leur confiance les cadres qui ont investi.

