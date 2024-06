Novotech, 홍콩-선전 혁신 및 과학 기술원 (HSITPL)과 전략적 MOU 체결

홍콩, June 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 바이오텍 기업들과의 파트너십을 통해 임상시험의 모든 단계에서 혁신적이고 새로운 치료제 개발을 가속하는데 주력하는 글로벌 풀서비스 임상시험수탁기관(CRO)인 Novotech이 Hong Kong-Shenzhen Innovation and Technology Park Limited (홍콩-선전 혁신 및 과학 기술원, 이하 HSITPL)과 양해각서 (MOU)를 체결했다고 발표했다.



이번에 체결된 양해각서는 Hong Kong-Shenzhen Innovation and Technology Park (홍콩-선전 혁신 기술 단지)의 신규 부지 (약 87헥타르 규모)에 입주한 바이오텍 업체들과 지역 기업들의 임상 개발 지원을 돕는 것을 목표로 하며 Novotech은 HSITPL과 협력하게 된 총 9개 경제권의 약 60개 파트너 사 중 초청받은 14개의 국제 기업 중 하나이다.

Novotech Hong Kong operations의 임상서비스 부문 Senior Director인 Chris Chong은 HSITPL이 주최한 출범식에 참석해 Novotech이HSITPL의 파트너사로 선정된 것을 영광스럽게 생각한다고 소감을 밝혔다. 그는 이어 “HSITPL은 신흥 기업의 성장을 도모하고 지역 및 세계 경제에 크게 기여하기 위해 설계된 혁신적인 기술 센터다. Novotech은 HSITPL과의 협력을 통해 HSITPL 단지 내 입주한 바이오텍 기업들이 모든 단계에서 임상 개발 프로그램을 진척시킬 수 있도록 지원할 것이다.”라고 강조했다.

Novotech 은 협업의 일환으로 HSITPL 단지 내 지역 기업들에게는 컨설팅 서비스를 제공하고, 바이오텍 기업들에게는 임상 시험 개발에 더욱 속도를 낼 수 있도록 전문성에 기반한 지원을 제공할 예정이다.

HSITPL은 Novotech 과의 파트너십 체제를 통해 단지 내 지역 기업들의 성장과 발전을 지원하는 한편, Novotech의 단지 내 연구개발센터 설립이 원활하게 이루어질 수 있도록 필수적인 자원 제공 등등 지원을 아끼지 않을 계획이다.

이 날 홍콩 정부는 다음과 같이 발표했다.

“홍콩의 행정장관(Chief Executive)인 John Lee, Financial Secretary 대행인 Michael Wong, 그리고 Secretary for Innovation, Technology and Industry 인 Sun Dong 교수가 참석한 가운데 열린 출범식에서 60여개 기업 대표들이 HSITPL의 CEO인 Vincent Ma와 MOU를 체결하고 공식적으로 HSITP의 파트너가 되었으며, 이는HSITP가 공식적으로 가동 단계로 들어서는 중요한 이정표 역할을 했다.

Chief Executive인 John Lee는 “HSITP 단지는 그 전략적 위치를 바탕으로 Shenzhen-Hong Kong Science and Technology Innovation Co-operation Zone의 일부가 되어 본토와의 경계를 뛰어넘는 I&T(혁신 및 기술) 개발의 핵심 영역으로 자리잡을 것이다. 곧 가동 단계에 들어서게 된 이 단지는 국가의 통합과 발전을 견인하는 역할을 할 것이며 홍콩은 앞으로도 선전과 손을 잡고 단지 안팎의 모든 파트너 기업들의 이익을 위해 국경을 초월하는 다양하고도 혁신적인 방안들을 마련할 것이다."라고 말했다.

Sun 교수는 "오늘 HSITPL과 파트너십 MOU를 체결하는 I&T 기업 중 약 4분의 1이 해외 기업이며, 24개 기업은 홍콩에 처음 진출하거나 사업을 확장하는 기업이다. 파트너십을 맺은 기업들의 다양한 포트폴리오는 국제 도시로서 홍콩이 가진 독특한 이점을 더욱 빛내줄 것이며, 홍콩의 I&T 산업뿐만 아니라 HSITP의 발전에 있어서도 커다란 신뢰를 부여해 줄 것이다."라고 소감을 전했다.

그는 또 “국제적인 I&T 센터가 되기 위해선 정부, 산업, 학계, 연구 및 투자 부문이 상호 협력적인 노력을 장려하는 것이 매우 중요하다. 오늘 출범식은 우리의 공동 비전을 달성하기 위해 모두 함께 노력하고 있음을 시사하는 것이다.”라고 의미를 부여했다.

Co-operation Zone은 87헥타르 규모의 홍콩 단지(HSITP)와 300헥타르 규모의 선전 단지, 이렇게 두 단지로 구성되어 있으며, 이는 제14차 5개년 계획에 따른 광둥, 홍콩, 마카오 간 주요 협력 플랫폼 중 하나다. HSITP는 서쪽에서 동쪽으로 두 단계에 걸쳐 개발될 예정이며 2022년 시정 연설에서 행정장관은 HSITP의 신속한 개발을 모색하고 그 기능을 강화할 것을 제안했다. 계획 단계가 완료됨에 따라, HSITP 1단계에는 최대 100만 평방미터의 부지안에 생명 및 헬스 테크놀로지, 인공지능, 첨단 제조업, 그리고 산-학-연 부문 등 서로 다른 산업 주제의 다양한 I&T 생태계를 구축하기 위해 여러 클러스터가 들어설 예정이다. 첫번째 구역에 들어설 최초의 건물 3개동은 2024년 말부터 점진적으로 완공될 예정이다. 홍콩 특별행정구 정부는 HSITP의 건설을 비롯해, 관련해 추진되는 임대 및 투자 유치 과정도 지속적으로 지원함으로써 '하나의 국가, 두 개의 제도' 원칙하에 Co-operation Zone 내 '한 구역, 두 개 단지’의 장점을 선전과 함께 공동으로 홍보할 계획이다.

Novotech 소개Novotech-CRO.com

1997년 설립된 노보텍(Novotech)은 글로벌 풀서비스 CRO이며 바이오텍과의 파트너십을 통해 임상의 모든 단계에서 혁신적이면서도 새로운 치료제 개발을 가속하는 데 주력하고 있다.

CRO 업계를 주도적으로 이끌어온 공로를 인정받은 노보텍은 2006년부터 CRO Leadership Award 2023, Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2023, Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award 2023 등 다수의 권위 있는 상을 수상했다.

노보텍은 연구소와 임상 1상 시험 기관, 약물 개발 컨설팅 서비스, FDA 규제 전문성을 갖춘 임상 CRO 기업으로 1상에서 4상까지의 임상시험과 생물학적 동등성 연구를 포함해 5000건 이상의 임상 프로젝트에 참여한 경험이 있다. 노보텍은 전 세계 지역에 걸쳐 34개 오피스와 3000명 이상의 직원을 보유하고 있으며, 신뢰할 수 있는 완전한 형태의 전략 파트너다. 보다 더 자세한 정보를 원하거나 전문가 팀에게 문의할 사항이 있을 경우 회사 홈페이지를 방문하면 된다.

추가 정보가 필요하거나 전문가 팀 멤버에게 문의가 필요할 경우 회사 홈페이지 (www.Novotech-CRO.com)를 방문하세요