Il grande ritorno della gamma di componenti per sterzo e sospensioni Monroe

BRUXELLES, June 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DRiV Incorporated ha annunciato un nuovo investimento significativo nella sua popolare gamma di componenti per sterzo e sospensioni Monroe, con 750 nuovi componenti in arrivo che aumenteranno la copertura di circa il 20% e rafforzeranno l'eccezionale impegno del marchio Monroe nella fornitura di componenti progettati per garantire la sicurezza dei clienti sulle strade e realizzati per durare, riducendo i resi.



"Abbiamo ascoltato il mercato, che riconosce il valore di uno dei marchi più noti al mondo combinato con una copertura eccezionale, qualità superiore, durata e sicurezza straordinarie", ha dichiarato Robbie De Moor, direttore della gestione del prodotto di DRiV EMEA. "Gli sterzi e le sospensioni Monroe ora forniscono tutti i vantaggi di cui i clienti hanno bisogno per aumentare più rapidamente e con maggior profitto le proprie quote in questa categoria di servizi in crescita".

La gamma di sterzi e sospensioni Monroe è caratterizzata da bracci di controllo longitudinali e bracci oscillanti, giunti sferici, boccole, stabilizzatori, teste tiranti, tiranti assiali e cuffie sterzo di qualità da dotazione originale. Questa gamma sensibilmente arricchita completa le apprezzate gamme Monroe di ammortizzatori passivi ed elettronici per veicoli leggeri, ma anche di ammortizzatori Monroe Magnum per veicoli commerciali.

A partire da luglio 2024, DRiV è pronta a presentare nuove unità di sterzi e sospensioni per un'ampia varietà dei più diffusi e recenti autoveicoli, tra cui Audi A4/A5; BMW (X)1, (X)2 e 3; Volkswagen Golf; Citroën C3; Peugeot 208; Mazda 2 e CX3; Ford Fiesta; Hyundai Tucson; Renault Megane e altri. Ogni componente è stato collaudato per garantire il rispetto dei severi standard di sicurezza OE come risultato di un design del prodotto proprietario e all'avanguardia e di analisi metrologica, l'impiego di acciaio e altri materiali di qualità e accurati test di laboratorio e sul veicolo per garantire prestazioni adeguate, la resistenza all'usura ambientale e altre caratteristiche fondamentali.

"La verifica e validazione è un'area in cui DRiV si distingue nettamente dagli altri", ha dichiarato Robbie De Moor. "In qualità di produttore OE di punta, Tenneco e DRiV possono contare su approfondite conoscenze OE, esperienza ingegneristica e manifatturiera senza pari e processi di qualità che garantiscono sicurezza e durata a ogni componente e sono fonte di fiducia ulteriore per i professionisti che vendono e installano i prodotti Monroe."

Per garantire una durata del prodotto straordinaria e aiutare a eliminare i resi, DRiV investe in numerosi miglioramenti su tutta la gamma Monroe di prodotti per lo sterzo e le sospensioni. Sono inclusi:

Perni sferici rinforzati a induzione

Materiali in acciaio e/o alluminio di prima qualità

Rivestimenti anticorrosione altamente avanzati

Manicotti in gomma cloroprenica di qualità e guarnizioni in metallo

Boccole realizzate con gomma naturale di qualità





Oltre a un nuovo investimento importante in termini di prodotti e copertura, DRiV ha annunciato un portafoglio completo di attività di promozione ad alta visibilità e strumenti per aiutare a massimizzare la consapevolezza del marchio e la domanda. Questa strategia contempla tra le altre cose un nuovissimo sito web dedicato alla gamma completa di componenti per sterzo e sospensioni Monroe, con dettagliate informazioni sui prodotti, un catalogo elettronico, consigli tecnici e altro ancora; newsletter online mensili sugli ultimi prodotti Monroe; una nuova funzione di autenticazione del prodotto basata su codice QR per proteggere i clienti da contraffazioni e componenti di bassa qualità; e una massiccia campagna pubblicitaria sul prodotto e sul marchio.

DRiV sta anche espandendo e potenziando la presenza della gamma di componenti per sterzo e sospensioni Monroe su TecDoc Catalogue, per garantire che distributori e installatori abbiano accesso immediato a informazioni sul prodotto accurate in base al numero di componente, alla presentazione dei nuovi prodotti e altro ancora. Inoltre, la gamma Monroe è completamente supportata dalla piattaforma di formazione tecnica leader del mercato Garage Gurus di DRiV, che offre webinar tecnici gratuiti, supporto al prodotto Gurus On-the-Go e assistenza tecnica dal vivo tramite email e telefono.

"Si tratta di rilanciare e immaginare da zero una gamma di sistemi di sterzo e sospensioni completa che offra la sicurezza di cui i clienti hanno bisogno e che si aspettano, supportata da uno dei marchi davvero iconici del settore, e la resistenza che conferisce agli installatori la garanzia che ogni riparazione in fatto di sterzo e sospensioni rafforzerà la fiducia e la lealtà del cliente", ha affermato Robbie De Moor.

Per saperne di più sulla gamma di componenti per sterzo e sospensioni di Monroe recentemente arricchita e ottimizzata, contattare il fornitore o il rappresentante di componenti DRiV e visitare il sito www.monroe.com .

Informazioni su Tenneco

Tenneco è uno dei leader mondiali nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti automobilistici per i clienti di ricambi originali e dell’aftermarket. Attraverso le nostre divisioni DRiV, Performance Solutions, Clean Air e Powertrain, Tenneco guida i progressi della mobilità globale fornendo soluzioni tecnologiche per veicoli leggeri, veicoli commerciali, fuoristrada, industriali, sportivi e per l’aftermarket.

Visitare www.tenneco.com per maggiori informazioni.

CONTATTI:

Simonetta Esposito

Global Communications

Tenneco

sesposito@driv.com

Foto a corredo di questo comunicato stampa sono disponibili all'indirizzo

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/355e9f9c-0ae3-4728-9ef3-48d004e4e8a0