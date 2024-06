Parandusteade: Baltic Horizon Fondi osakuomanike üldkoosolek: teade investoritele

Teates on korrigeeritud Rootsi hoidmistunnistuse (edaspidi „SDR“) omanike suhtes kehtivat üldkoosolekul osalemise õiguse fikseerimise päeva.

Northern Horizon Capital AS parandab 10. juunil 2024 avaldatud börsiteades sisalduvat infot: https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bc61e2582f98b6d108ebd6a8dd224f38f&lang=et

Esialgses teates sisaldus üldkoosolekul osalemise ja hääletamise õigust andva kuupäevana 21.juuni 2024. Rootsi riigipüha tõttu on SDR omanike suhtes kehtivaks üldkoosolekul osalemise õiguse fikseerimise kuupäevaks 20.juuni 2024 (varasemalt märgitud 21.juuni 2024 asemel). Seega SDR omanikud, kelle hoidmistunnistused on registreeritud Euroclear Sweden AB registris panga või mõne muu esindajakonto kaudu, on kohustatud teavitama panka või esindajakonto pakkujat hiljemalt 20. juuniks 2024 (varasemalt märgitud 21.juuni 2024 asemel), et pank või esindajakonto pakkuja lisaks ajutiselt isiku nime Euroclear Sweden AB omanike registrisse.

Käesolev parandusteade ei puuduta investoreid, kelle osakud on registreeritud Nasdaq CSD SE poolt peetavas registris.

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

