MY.GAMES stellt neues Publishing-Label, Knights Peak Interactive, vor

AMSTERDAM, June 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- MY.GAMES, der führende Videospielentwickler und -publisher mit Hauptsitz in Amsterdam, gibt den Start seines neuen Publishing-Labels Knights Peak Interactive bekannt, das sich auf hochwertige PC- und Konsolentitel konzentriert. Unter der Leitung der Branchenveteranen Eugenio Vitale, Mario Gerhold und Jan-Eric Lauble hat sich Knights Peak Interactive zum Ziel gesetzt, das Spielerlebnis durch ein vielfältiges Portfolio an fesselnden Spielen zu verbessern. Das Label hebt sich durch sein Engagement für Qualität, Kreativität und Einbindung von Spielerinnen und Spielern von einer sich ständig weiterentwickelnden Branche ab.

Elena Grigorian, CEO von MY.GAMES, dazu: „MY.GAMES hat im Laufe der Jahre umfangreiche Erfahrungen im Free-to-Play-Publishing für Handy-, PC- und Konsolenspiele gesammelt, sowohl intern als auch extern. Indem wir uns gegenüber unseren Spielern und Partnern verpflichten, die besten Spielerlebnisse zu liefern, werden wir unsere Expertise erweitern und unsere Kräfte in Bezug auf das Publishing im expandierenden Buy-to-Play-Segment stärken. Ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass wir ein sehr starkes Expertenteam zusammengestellt haben, um das Publishing-Label Knights Peak an den Start zu bringen, und ich freue mich, alle neuen Mitarbeiter und Gamer in unserer Community willkommen zu heißen.“

Eugenio Vitale, Direktor von Knights Peak Interactive, teilt seine Begeisterung: „Wir begeben uns auf eine unglaubliche Reise. Knights Peak steht für eine Verschmelzung von Leidenschaft, Talent und grenzenloser Kreativität. Unser Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, aufstrebende und etablierte Studios dabei zu unterstützen, neue Höhen auf den globalen Märkten und bei der Markenentwicklung zu erreichen. Wir verstehen Spiele als Portale für spannende Geschichten, die den Spielerinnen und Spielern eine Vielzahl von Abenteuern in einer einladenden Umgebung bieten.“

Knights Peak Interactive hat bereits erste Publishing-Deals unterzeichnet, so dass das Portfolio derzeit fünf Spiele umfasst:

Das Lineup

● Starship Troopers: Extermination ist ein spannender First-Person-Sci-Fi-Shooter, der im kultigen Starship Troopers-Universum spielt. Das von Offworld Industries entwickelte Spiel lässt die Spielerinnen und Spieler in intensive Kämpfe gegen Spinneninvasoren eintauchen. Erscheinungsdatum für PC / Konsolen: 11. Oktober 2024.

● Nikoderiko: The Magical World ist ein charmanter Plattformer mit liebenswerten Mungos, die ein magisches Abenteuer erleben. Es wurde von VEA Games entwickelt und verspricht herzerwärmende Momente und ein unterhaltsames Gameplay. Erscheinungsdatum für PC / Konsolen: Ende 2024.

● Mandragora ist ein Spiel, in dem die Spielerinnen und Spieler zu mächtigen Inquisitoren werden, Geheimnisse enträtseln, gegen mythische Kreaturen kämpfen und ihr Schicksal gestalten. Es wurde von Primal Game Studio entwickelt und lädt die Spielerinnen und Spieler in eine düstere Mittelalter-Fantasy-Welt ein, in der Magie und Gefahr aufeinanderprallen. Erscheinungsdatum für PC, Playstation 5 und Xbox Series X|S: Ende 2024.

Bereits veröffentlichte Titel

● Pathfinder: Kingmaker ist ein klassisches Rollenspiel voller reicher Geschichten und taktischer Kämpfe, das die Spielerinnen und Spieler dazu einlädt, die Gestohlenen Länder zu erforschen und zu erobern. Es wurde von Owlcat Games entwickelt und ist ab sofort für PC, PS4 und Xone erhältlich.

● Blast Brigade ist ein explosives Action-Adventure für PC und Konsole, das Metroidvania-Erkundung mit spannenden Kämpfen und einer humorvollen Geschichte verbindet. Es wurde von MY.GAMES entwickelt und ist jetzt für PC, PS4, PS5, Xbox One X|S, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erhältlich.

Weitere Neuigkeiten und Updates von Knights Peak Interactive finden Sie in Kürze unter: https://www.knightspeak.com.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8ed64b23-cdbc-4e8d-9ac7-c4a21ca6f6a2