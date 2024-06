Bombardier présente ses avions Global 7500 et Challenger 3500 portant la nouvelle image de marque au salon de l’aviation Catarina, au Brésil, entamant une tournée de démonstration avec ses avions de réputation mondiale

L’avion Global 7500 aux exploits record et le très populaire avion Challenger 3500 exposés à São Paulo, au Brésil, présentent des caractéristiques de performance de pointe, une technologie évoluée, des déclarations environnementales de produit et des cabines soignées offrant une productivité et un confort maximaux

Les avions Global 7500 et Challenger 3500 impeccables de Bombardier sont tout à fait adaptés pour le marché brésilien, procurant un vol rapide, efficace et en douceur

Avec près de 600 avions d’affaires en Amérique latine et un solide soutien à la flotte en service, Bombardier demeure un chef de file de l’aviation d’affaires dans toute la région

Le salon de l’aviation Catarina constitue la première escale de la tournée de démonstration de Bombardier, qui présente les derniers ajouts au portefeuille de premier ordre de l’entreprise aux clients du Brésil





MONTRÉAL, 12 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que son avion Global 7500 aux exploits record et le très populaire avion Challenger 3500 seront exposés durant le salon de l’aviation Catarina du 13 au 15 juin, à São Paulo, au Brésil, présentant les propriétés sans compromis de ces impressionnants avions d’affaires aux clients de la région. L’avion Global 7500 procure des vols long-courriers exceptionnellement rapides et en douceur, reliant des clients de São Paulo directement à des destinations clés comme Dubaï, Londres, Tel-Aviv, New York et Genève. Le Challenger 3500 en tête de sa catégorie assure des vols confortables et fluides de São Paulo à San Juan et à Panama City, ainsi que vers la plupart des destinations en Europe avec une seule escale. Les clients de la région profitent également de la tranquillité d’esprit grâce au réseau de services de Bombardier qui définit la norme, dont l’établissement de service agréé de MAGA Aviation à l’aéroport Catarina de São Paulo qui fournit la maintenance en ligne, ainsi que des pièces et de l’outillage de Bombardier pour tous les avions Learjet, Challenger et Global.

Le salon constitue la première escale d’une tournée de démonstration qu’entame Bombardier au Brésil pour présenter l’expérience de haut niveau en cabine et les capacités de performance record qu’offrent ces avions. Bombardier a également l’honneur d’annoncer qu’elle assurera une forte présence sur place, y affectant tout spécialement des équipes de ventes de ses avions d’affaires et de Bombardier Défense.

« Nous sommes ravis d’apporter nos superbes avions Challenger 3500 et Global 7500 arborant notre toute nouvelle image de marque au salon de l’aviation Catarina cette année, mettant en vedette les performances et les caractéristiques de design incroyables de ces avions phares de l’industrie, a déclaré Michael Anckner, vice-président des Acquisitions et ventes mondiales d’avions d’occasion, de la Flotte, du secteur de la Défense et de l’Amérique latine de Bombardier. Le marché brésilien est très important pour Bombardier, tant pour ce qui est de nos clients des avions d’affaires que pour notre segment Défense en plein essor. On compte près de 600 avions Bombardier en Amérique latine, et nous sommes heureux d’avoir une solide équipe sur place pour présenter nos avions, ici, à São Paulo. »

Avec plus de 170 avions livrés depuis son entrée en service et plus de 40 records de vitesse de l’industrie à son crédit(1), l’éprouvé Global 7500 se distingue comme une classe à part en matière de performance et de design. Grâce à une vitesse maximale de Mach 0,925 et un rayon d’action de 7 700 milles marins (14 260 km) qui le placent en tête de l’industrie, le Global 7500 présente des capacités de performance exceptionnelles. Son aile Smooth Flĕx Wing est une véritable merveille d’aérodynamique. Elle permet d’atteindre la vitesse de croisière la plus élevée, les performances les plus sûres de décollage et d’atterrissage sur les plus courtes distances, tout en procurant aux passagers un vol en douceur. Elle permet également de réduire la consommation de carburant et les émissions, et présente d’excellentes performances sur courte piste et à vitesse élevée – tout en affichant une ponctualité technique de plus de 99,8 %. De plus, grâce à ses capacités de premier ordre par temps chaud et sur des pistes en haute altitude, le jet d’affaires Global 7500 procure un accès à de nombreuses pistes difficiles d’accès que ses plus proches concurrents ne peuvent assurer.

Le Global 7500 est tout aussi impressionnant en matière de design de la cabine. Le Global 7500 a lancé une révolution dans le secteur de l’aviation d’affaires en devenant le premier avion à être doté d’une chambre à coucher pleine grandeur et de beaucoup de fauteuils pour les passagers. Des éléments de design novateurs en font la référence pour l’intérieur de cabine d’exception dans l’aviation d’affaires, dont le fauteuil breveté Nuage de Bombardier, qui offre la toute première position zéro gravité dans l’industrie. Bref, l’avion est un véritable chez-soi dans le ciel, un outil d’affaires productif et fiable grâce à ses capacités Internet ultrarapides et ses cabines au design impeccable.

Loin d’être en reste, le jet d’affaires Challenger 3500 au confort et à la fiabilité inégalés assure des performances supérieures et le vol en douceur emblématique de Bombardier. Construit au sein de la plateforme Challenger superintermédiaire, le Challenger 3500 rehausse l’expérience des passagers en intégrant bon nombre des caractéristiques de la gamme d’avions Global de Bombardier, dont le fauteuil exclusif et révolutionnaire Nuage de Bombardier. La gamme d’avions Challenger a également une réputation de premier ordre dans l’industrie pour la fiabilité et la sécurité. Avec plus de 950 avions d’affaires de la série Challenger 300 en service dans le monde entier, l’avion Challenger 3500 tire parti de l’excellente feuille de route de la gamme Challenger et affiche, tout comme le Global 7500, une ponctualité technique impressionnante de 99,8 %.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les individus, les entreprises, les gouvernements et les militaires les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour prévenir leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers pour l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus écoresponsable. Et nous tenons absolument à livrer un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur procurant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables de s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte d’environ 5 000 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Bombardier, Learjet, Challenger, Global, Global 7500, Smooth Flĕx Wing et Nuage sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

(1) Tous les records sont en instance d’homologation ou ont été homologués par la Fédération aéronautique internationale (FAI).

