Paris, le 12 juin 2024



Centre des Matériaux Durables - Parc Cataroux (Clermont-Ferrand)



Danone, DMC, Michelin et le Crédit Agricole Centre France s’associent pour créer une plateforme industrielle de biotechnologie de pointe



Deux industriels français majeurs, Danone et Michelin, la start-up américaine DMC Biotechnologies et le Crédit Agricole Centre France, investisseur de référence de son territoire, ont acté le projet de création de Biotech Open Platform, un outil qui permettra de développer à plus grande échelle des processus de fermentation avancés, et en particulier la fermentation de précision, un processus biotechnologique révolutionnaire de production de matériaux et ingrédients biosourcés.



Cette plateforme industrielle et technologique, qui représente un investissement de plus de 16 millions d’euros dans sa première phase, sera implantée à Clermont-Ferrand au sein du Centre des Matériaux Durables du Parc Cataroux, un accélérateur d’innovations porté par Michelin. Biotech Open Platform bénéficie également du soutien de plusieurs acteurs publics et privés : l’Université Clermont Auvergne, la société Greentech, la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre du FEDER et Clermont Auvergne Métropole.



Alors que le monde industriel recherche des solutions alternatives aux ressources fossiles, il se tourne vers des solutions innovantes et plus durables pour répondre à ses besoins d’approvisionnement tout en apportant des matériaux plus performants. Les biotechnologies, et notamment la fermentation de précision, constituent une des voies les plus prometteuses pour relever ce défi. La fermentation de précision est une technologie de pointe qui utilise des micro-organismes (tels que des bactéries, des levures ou des champignons) pour produire des protéines, des enzymes et d’autres molécules utilisables dans l’industrie. Elle favorise l’innovation en particulier pour le secteur agroalimentaire et la fabrication de matériaux. Si la recherche fondamentale a réalisé des progrès décisifs, le constat est qu’il faut aujourd’hui développer ces biotechnologies à plus grande échelle.



Dans ce contexte, Biotech Open Platform a pour ambition d’accélérer le développement de la fermentation de précision en permettant le passage à l’échelle préindustrielle de produits et procédés innovants déjà testés en laboratoire. Le projet prévoit l’installation dès 2025 d’une première ligne de fabrication à échelle démonstrateur, incluant un fermenteur ainsi qu’une chaîne de purification. D´autres équipements complémentaires seront installés les années suivantes, dont une deuxième ligne. Ils permettront de répondre à la fois aux besoins propres de ses fondateurs et également d’ouvrir progressivement la plateforme à d’autres entreprises confrontées à des enjeux de montée en échelle dans le secteur de la fermentation industrielle.



Florent Menegaux, président du groupe Michelin : « Le groupe Michelin est heureux d’annoncer la création, avec ses partenaires, de Biotech Open Platform, un outil unique qui va contribuer à l’essor des matériaux biosourcés, un défi central pour l’industrie de demain. Implanté en Auvergne, il illustre l’engagement constant de Michelin en faveur du développement de l’innovation et des territoires où le Groupe est implanté. »



Antoine de Saint-Affrique, directeur général du groupe Danone : « Fidèle à sa mission et son esprit pionnier, Danone a toujours su préparer et investir dans l'avenir. C’est ce que nous faisons ici ensemble pour développer les technologies de fermentation de pointe afin d'accélérer l’innovation et la décarbonation au service de la santé par l’alimentation. Nous sommes fiers de participer à cette démarche collective pour relever les défis qui se présentent à l’industrie ».



Kenny Erdoes, CEO de DMC Biotechnologies : « Nous sommes très enthousiastes de ce nouveau partenariat avec des sociétés qui sont au coeur de la vie des français. Pour nous, en tant que start-up américaine, le développement de Biotech Open Platform nous permettra de développer activement la montée en échelle et la commercialisation de nouveaux produits qui utilisent notre technologie transformatrice de fermentation ».



Frédéric Baraut, directeur général du Crédit Agricole Centre France : « Le Crédit Agricole Centre France se mobilise pour accompagner les transformations et l'innovation sur son territoire. Par notre participation au capital de Biotech Open Platform, nous contribuons au développement d’une nouvelle filière biosourcée basée à Clermont Ferrand, créant ainsi de la valeur et de l’attractivité pour notre territoire. Cela aura aussi pour bénéfice d’offrir des opportunités de synergies aux start-ups de notre Village de l’innovation, également installé au Parc Cataroux. »



À propos du Centre des Matériaux Durables

Le Centre des Matériaux Durables est l’un des quatre pôles du Parc Cataroux, un projet de revitalisation unique en Europe dédié à l’innovation sous toutes ses formes. Il a pour vocation de développer des filières circulaires, à l’impact maîtrisé dans le domaine des matériaux biosourcés ou recyclés. Le Centre des Matériaux Durables met en oeuvre auprès des start-ups qu’il accueille son écosystème, ses compétences et les structures adjacentes au site Michelin de Cataroux pour garantir les conditions d’un démonstrateur industriel réussi. Ses infrastructures sont portées par une société foncière réunissant cinq partenaires : le Crédit Agricole Centre France, le groupe Michelin, la Banque des Territoires, la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin et la CCI Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole.



À propos de Michelin

Michelin construit un manufacturier leader mondial des composites et expériences qui transforment notre quotidien. Pionnier de la science des matériaux depuis plus de 130 ans, Michelin s’appuie sur une expertise unique pour contribuer significativement au progrès humain et à un monde plus durable.

Grâce à sa maîtrise inégalée des composites polymères, Michelin innove constamment pour fabriquer des pneus de haute qualité et des composants critiques pour des secteurs aussi exigeants que la mobilité, la construction, l’aéronautique, les énergies bas carbone ou la santé. Le soin apporté à ses produits et sa connaissance intime des usages lui permettent de faire vivre à ses clients des expériences exceptionnelles, qu’il s’agisse de solutions basées sur les data et l’intelligence artificielle pour les flottes professionnelles, ou de la découverte des restaurants et hôtels remarquables que le Guide MICHELIN recommande. Basé à Clermont-Ferrand, en France, Michelin est présent dans 175 pays et emploie 132 200 personnes.



A propos de Danone

Danone est une entreprise leader de l’alimentation, qui opère dans trois catégories en forte croissance et axées sur la santé à travers les Produits laitiers et d’origine végétale, les Eaux et la Nutrition Spécialisée. Fort de sa mission de longue date consistant à apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires et de consommation plus saines et plus durables, tout en s'engageant à avoir un impact nutritionnel, social, sociétal et environnemental mesurable. Danone a défini sa stratégie Renew afin de restaurer croissance, compétitivité et création de valeur sur le long terme. Avec près de 90 000 salariés et des produits vendus dans plus de 120 pays, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 27.6 milliards d'euros en 2023. Le portefeuille de Danone comprend des marques internationales (Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, entre autres) ainsi que des marques locales et régionales fortes (notamment AQUA, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Mizone, Oikos et Silk). Coté sur Euronext Paris et présent sur la plateforme OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt), Danone est classé dans les principaux indices de développement durable, dont ceux gérés par Moody’s et Sustainalytics, ainsi que MSCI ESG Indexes, FTSE4Good Index Series, Bloomberg Gender Equality Index, et Access to Nutrition Index. Danone a pour ambition d’être certifié B-Corp au niveau mondial d’ici 2025.



A propos de DMC Biotechnologies

DMC est une société américaine qui développe et produit des produits chimiques et ingrédients avec la fermentation de précision. Sa propre plate-forme technologique Dynamic Metabolic Control™ rend la fermentation plus standardisée, robuste et prévisible.



A propos du Crédit Agricole Centre France

Fort de ses 2400 collaborateurs et ses 230 agences, le Crédit Agricole Centre France est une banque responsable et utile, au service de ses 900.000 clients. Présent dans l’Allier, le Cantal, la Corrèze, la Creuse et le Puy-de-Dôme, il s’engage au quotidien pour l’essor de son territoire, dont il est le premier banquier, et accompagne la création et le développement des entreprises ainsi que les initiatives favorisant la pérennité des emplois locaux.

Impliqué depuis plus de 20 ans dans le capital investissement, le Crédit Agricole Centre France est actuellement aux côtés de plus de 50 entreprises dans leurs projets d’évolution, de transmission, ou de croissance externe.

Fortement engagé au soutien de l’innovation, il accompagne également les jeunes entreprises innovantes avec son accélérateur, le Village by CACF.



